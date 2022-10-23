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Влез в ребро: как не остаться инвалидом после массажа

Врач рассказал, можно ли отличить специалиста от шарлатана
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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На Ставрополье расследуется уголовное дело в отношении гражданина, который не рассчитал силу во время мануального массажа. Специалист не поинтересовался результатами обследований и травмировал пациента, причинив его здоровью вред средней тяжести. Кому нельзя ложиться на массажный стол, почему лучше не посещать процедуры на дому и какое наказание грозит беспечным специалистам и непрофессионалам — в материале «Известий».

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Недавно Шпаковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего гражданина. На сайте ведомства отмечают, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). «По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый, находясь в частном кабинете города Михайловска, выполнил 46-летнему клиенту процедуру мануального массажа в отсутствие результата МРТ-исследования, наличие которого обязательно. При этом массажист применил в ходе процедуры избыточную силу, что привело к причинению средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», — говорится в сообщении краевого СУ.

Как пояснил член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий, за это преступление незадачливому массажисту грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода за период до двух лет; либо обязательные работы на срок до 360 часов; или же ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Мануальный терапевт
Фото: TASS/URA.RU/Александр Мамаев
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Но, как говорится, наказание определит суд, а пока в ходе расследования уголовного дела блюстителям закона предстоит закрепить имеющиеся доказательства. Судя по всему, следователям предстоит досконально изучить и обстоятельства, при которых не рассчитавший свою силу массажист занялся частным бизнесом. Например, для того, чтобы открыть массажный кабинет, требуется несколько документов и разрешений.

Поскольку частная медицинская практика предполагает получение прибыли, врачу, решившему работать на себя, необходимо зарегистрировать свою деятельность и получить статус индивидуального предпринимателя. За получение статуса предпринимателя придется заплатить государственную пошлину, — отмечает Наталья Грешнова, руководитель аппарата саратовского реготделения Ассоциации юристов России.

Следующий документ, по словам юриста, — это заявление о регистрации. Причем подпись заявителя должна быть заверена нотариально.

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Мануальный терапевт
Фото: TASS/Zuma
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Массаж поименован в номенклатуре медуслуг, а работа массажных салонов относится к деятельности в области медицины, значит, оказание услуг массажа требует получения лицензии на осуществление медицинской деятельности (определение Верховного суда Российской Федерации от 26 сентября 2019 года № 309-ЭС19-16052). Для ее получения необходимо иметь документ, подтверждающий соответствующее профессиональное образование. Также надо на правах аренды или собственности иметь помещение, отвечающее требованиям СЭС. Оснащение медицинских кабинетов тоже должно соответствовать нормативам, — разъясняет Наталья Грешнова.

По словам юриста, следующим этапом является получение санитарно-эпидемиологического заключения. Для этого в Роспотребнадзор нужно будет представить документы, подтверждающие право собственности на помещение, в котором расположен врачебный кабинет, или договор аренды, а также налоговые свидетельства и медицинские книжки.

Почему болит

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Врачи предостерегают: массаж, как и любая другая медицинская процедура, имеет свои показания и противопоказания. А заниматься этим видом деятельности должен человек с медицинским образованием. Особенно это касается мануальной терапии — проводить ее имеет право только дипломированный врач, освоивший специальную методику. Обычный массаж может выполнять медсестра или медбрат.

Основными противопоказаниями для массажа являются острые патологические состояния: хирургические заболевания, подозрения на инфаркт, инсульт и другую ситуацию, которая потребует госпитализации или экстренного лечения. Также подобные процедуры противопоказаны при образованиях — как злокачественных, так и доброкачественных, если они имеют тенденцию к росту. Не рекомендуется массаж и при остеопорозе — это разрежение костной ткани, когда она становится более хрупкой, — комментирует доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

В особой зоне риска, по словам врача, пациенты с грыжами позвоночника и так называемым синдромом позвоночной артерии. Беременным и кормящим женщинам также не рекомендуется посещать массажный кабинет.

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Рентген
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По словам невролога, перед тем как попасть на процедуры, пациент проходит обязательные обследования в зависимости от наличия той или иной патологии или подозрения на нее. Врач назначает анализы крови, а также узкоспецифические обследования. Например, если имеются нарушения со стороны позвоночника, то должна быть сделана обычная рентгенография. Кому-то по показаниям требуется МРТ. По результатам обследований врачи рекомендуют курс массажа или говорят, почему он противопоказан.

Порой пациенты сами просят направление в массажный кабинет, полагая, что волшебные манипуляции помогут избавиться от боли в спине. Однако врач подчеркивает, что в любом случае если человек жалуется на боль, то нужно обязательно выяснить ее причины.

Если в такой ситуации не обследовать человека, а просто направить его на массажный стол, то последствия могут быть непредсказуемы. Бывали случаи, когда подростки обращались с болевым синдромом в спине или в грудном отделе. Мы отправляли их на снимок, и оказывалось, что это последствия застарелых переломов, которые когда-то прошли незамеченными. Бывают патологические переломы на фоне разрежения костной ткани. А при онкологии болевым синдромом сопровождаются метастазы в костной ткани, — рассказывает остеопат.

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Кот в мешке

По мнению врачей, люди сильно рискуют, отправляясь на процедуры к незнакомым специалистам. Например, путешественники «клюют» на рекламу массажа, будучи на отдыхе, — в гостинице или даже на пляже. Как правило, сотрудники туристической сферы предупреждают, что это не медицинский массаж, а некая восстановительная, расслабляющая методика. Однако не всегда понятно, какую именно процедуру предстоит пройти. Тем более что турист не может знать, профессионал перед ним или любитель.

В такой же ситуации оказывается и пациент, который обращается за услугами в неофициальный или нелицензированный массажный салон. Это всегда риск: процедура, проведенная шарлатаном, может навредить и потребует серьезного лечения и восстановления.

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Детский массаж
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Поскольку на территории РФ массаж как медицинскую процедуру должен выполнять человек со специальным образованием, то он умеет взвесить все за и против. За границей, да и у нас в частных салонах популярен тот же тайский массаж. Порой его делают люди, не имеющие отношения к медицине, которые лишь где-то посмотрели видео или что-то почитали о процедурах, — сетует Владимир Белаш.

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Неврологи часто сталкиваются с негативными последствиями такого «массажа». По словам врача, самая безобидная ситуация — обострение хронической патологии, с которой человек пришел на процедуру в надежде избавиться от нее. Например, пациент жаловался на люмбалгию, но после манипуляций боль в пояснице усилилась и требует серьезного лечения. Особенную осторожность следует соблюдать по отношению к детям.

Что касается детей, то в тяжелых вариантах некорректно проведенный массаж приводит к повреждению шейного отдела позвоночника с развитием неврологического дефицита. У взрослых бывает обострение грыжеобразования — грыжа становится крупнее и также вызывает неврологический дефицит. Самые редкие варианты — переломы ребер, которые тоже случаются при грубом выполнении того же тайского массажа, — продолжает невролог.

Врач подчеркивает: согласно действующему законодательству, человек, обладающий достаточным опытом, имеет право открыть массажный кабинет, если у него есть все необходимые разрешения. Он может работать как частный предприниматель, оказывать грамотную медпомощь, как и специалисты крупных государственных клиник или частных центров. В Санкт-Петербурге, по словам невролога, есть маленькие массажные частные кабинеты, которые работают по всем правилам и претензий к ним нет.

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Мануальный терапевт
Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Бояться частных салонов, по мнению эксперта, следует в том случае, если открывающие их люди уходят в теневой бизнес — арендуют кабинет, где находится кушетка с медицинским оборудованием, и дают объявления в интернете. Цены на такой «подпольный» массаж вдвое ниже, но пациент действует на свой страх и риск, хотя и здесь порой работают грамотные специалисты. Но проверить это, по словам Владимира Белаша, нельзя, потому что организация не лицензирована, никому не подотчетна, и вся ответственность в конечном итоге ложится на человека, который решил сэкономить на медицинских услугах. Если что-то случится, то массажист не связан никакими обязательствами.

— Несколько лет назад жительница Санкт-Петербурга на приеме рассказала, что обратилась к мануальному терапевту, который принимал на дому. После процедуры ей стало плохо. Когда на следующий день женщина пришла к нему, чтобы уточнить, что случилось, терапевт ей ответил: «Я вас не видел, вы меня не видели». И закрыл перед ней дверь. Доказать в этом случае что-то очень сложно, потому что договор не заключался, — продолжает невролог.

Хуже всего, когда под вывеской оздоровительных практик, йоги и расслабляющего массажа скрываются непрофессионалы. Владимир Белаш советует выбирать специалистов, которые работают в официальных организациях, пусть даже маленьких, но официальных — со всеми документами и разрешениями.

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Закон суров

По словам Натальи Грешновой, если пациент полагает, что ему оказана некачественная медицинская помощь, то он может обратиться в Минздрав, страховую компанию, прокуратуру, полицию, суд и Роспотребнадзор.

Гражданин, обращаясь в суд, в своем исковом заявлении должен указать наименование суда, в который подается заявление, фамилию, имя и отчество истца, его местожительство, полное наименование ответчика и его местонахождение. Также следует изложить, в чем заключается нарушение прав, свобод и законных интересов истца и каковы его требования, — комментирует юрист.

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Мануальный терапевт
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Грешнова отмечает, что в иске необходимо привести обстоятельства, на которых истец основывает свои требования (подробно изложить, какие медицинские услуги оказаны некачественно), и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Надо указать цену иска, расчет взыскиваемых денежных сумм, а также перечень прилагаемых к иску документов.

Иски о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граждан, могут быть предъявлены пострадавшим как по общему правилу территориальной подсудности — по месту нахождения ответчика, так и в суд по месту своего жительства или месту причинения вреда, — комментирует эксперт

Юрист напоминает, что за некачественное оказание медицинской помощи в отношении медицинских работников предусмотрены специальные составы преступлений. Самые суровые — это ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»); ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») и ст. 235 УК РФ — осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна.

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