Видимая опасность: россиянка потеряла зрение до 1% из-за линз

Россиянка едва не ослепла из-за неправильного ношения линз. Врачи провели девушке срочный курс лечения, но зрение удалось восстановить только наполовину. «Известия» разобрались, почему линзы могут быть опасны для глаз, из-за чего у людей снижается зрение и можно ли его восстановить полностью.

Тяжелые последствия

19-летняя девушка из Чебоксар потеряла зрение до 1% из-за неправильного ношения контактных линз. У нее развилось воспаление роговицы, которое едва не привело к слепоте , рассказали в минздраве Чувашии.

После того как пациентка обратилась за помощью, ее экстренно госпитализировали. За время недельного лечения ее зрение улучшилось до 30%, а полторы недели спустя — до 50%. Теперь девушка будет регулярно наблюдаться у офтальмолога.

Как объяснили врачи, к плачевной ситуации привело небрежное отношение к линзам.

Видимая опасность Фото: Global Look Press/imageBROKER/Stocktake

«Она носила просроченную поврежденную линзу и хранила ее в просроченном растворе. В результате у нее образовалась язва роговицы, на фоне которой у пациентки ухудшилось зрение, появились боли в глазу», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части, офтальмолог Ирина Васильева.

По ее словам, в последнее время врачи всё чаще замечают рост числа пациентов с тяжелыми язвами роговицы. Причинами обычно становятся всё те же линзы: иногда люди носят их при воспалении глаз или простудных заболеваниях, чего делать нельзя, или попросту забывают вымыть руки.

«Нам приходится лечить и оперировать пациентов, которые носят инфицированные или поврежденные линзы. Сначала это может быть небольшой инфильтрат на роговице, а без лечения всего за сутки может развиться перфорация роговицы. Ее можно закрыть только другими тканями, и не нужно до этого доводить — ведь это угроза потери глаза» , — предупредила офтальмохирург Татьяна Николаева.

Ошибки при использовании линз

Осложнения от использования линз в 99% случаев — это нарушение техники безопасности , объясняет «Известиям» офтальмолог клиники «Спектр» кандидат медицинских наук Елена Полунина. Линза — это инородное тело в глазу, созданное из специального полимера, который за счет своих оптических свойств помогает безопасно улучшить зрение. Но на этом полимере появляются отложения белков или липидов из слезы, которые могут спровоцировать начало инфекционного поражения поверхности глаза.

— Использование просроченных контактных линз или их перенашивание приводит к тому, что на них начинают размножаться бактерии. Они могут привести к развитию воспаления роговицы — кератиту. К этому также приводит и использование просроченных растворов. Эти жидкости созданы специально для очищения линз от бактерий и отложений, но при неправильном применении они не работают. Ну и не стоит забывать об аллергических реакциях на просроченные растворы и линзы, — рассказывает врач.

Видимая опасность Фото: Global Look Press/imageBROKER/XYZ PICTURES

Смачивание линз простой водой может привести к тяжелому кератиту, вызываемому простейшим существом — акантамебой. Такое повреждение грозит человеку появлением язвы с перфорацией или полной потерей зрения.

— Хирургическое лечение связано с выпариванием частей роговицы, поврежденных этим организмом, и оно возможно не всегда. Поэтому неправильное ношение линз и неправильный уход за ними могут привести к непоправимым последствиям, — заключает собеседница «Известий».

Почему ухудшается зрение

Причин снижения зрения может быть много. Наиболее частые — это повреждения глаза, зрительное перенапряжение и различные заболевания. Причем это могут быть не только болезни, связанные со зрительным органом (дистрофия сетчатки, глаукома, катаракта, вирусный конъюнктивит), но и общие: сахарный диабет, гипертония, мигрень, ревматоидные заболевания, нарушения со стороны эндокринной системы.

Некоторые из них имеют кратковременный эффект снижения остроты зрения — однако всё зависит от болезни и ее степени, которую врач выявит при своевременном обращении, поясняет офтальмолог Татьяна Фадейкина.

Видимая опасность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— К снижению зрения могут привести даже ушибы и черепно-мозговые травмы. В 80% случаев проблемы возникают после механических травм: люди не всегда сразу придают этому значение и обращают внимание, только когда ситуация усугубится, — рассказывает врач.

Также зрение может «упасть» из-за отказа от очков, если врач назначил их носить, и использования некачественных солнечных очков. Ведь они, как думают многие, не только аксессуар, но в первую очередь защита глаз от УФ-излучения, которое может спровоцировать ожог роговицы.

Для того чтобы не упустить начало глазного заболевания, врачи советуют завести привычку раз в год посещать офтальмолога. Это поможет не только выявить патологии на ранних стадиях (и их будет гораздо проще вылечить), но и не упустить момент, когда зрение начнет снижаться.

Динамика и профилактика

За последние несколько лет случаи заболевания глаз участились — и врачи обвиняют в этом гаджеты, которыми люди постоянно пользуются. У взрослых это приводит к усталости глаз, развитию синдрома сухого глаза, а они, в свою очередь, — к снижению зрения. У детей же неправильное использование гаджетов вызывает развитие близорукости.

— Сейчас происходит, можно сказать, эпидемия близорукости — состояния глаза, когда человек хорошо видит вблизи и плохо вдаль. Возникает оно из-за увеличения длины глаза, то есть растягивания основных его структур: сосудистой оболочки, питающей глаз, и его сетчатки — матрицы нашего глаза. Они не предназначены к длительному и серьезному растягиванию, поэтому при близорукости чаще возникают другие заболевания глаз, причем чем глаз длиннее, тем больше осложнений. Это может привести к увеличению риска раннего развития катаракты, глаукомы, отслоек или дистрофий сетчатки , — рассказывает Елена Полунина.

Видимая опасность Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В некоторых случаях (например, если зрение ухудшилось из-за перенапряжения мышц глаза) есть шанс восстановить его с помощью гимнастики и капель для глаз, говорит офтальмолог Ирина Хегай.

— В таком случае доктора рекомендуют несколько упражнений: смотреть вблизь-вдаль или делать вращательные движения глазами по кругу. Это может снять симптомы усталости и напряжение глазных мышц, — советует собеседница «Известий».

В профилактике проблем со зрением помогают и некоторые продукты, например черника — в ее состав входят важные витамины, микроэлементы и антиоксиданты, которые благотворно влияют на сетчатку.

Технологии восстановления

В большинстве случаев «упавшее» зрение можно восстановить при помощи лазерной коррекции. Сейчас она достигла фантастического уровня — появилась возможность выполнять операции практически полностью лазером, которые не нарушают биомеханические свойства роговицы и сохраняют ее целостность , рассказывает «Известиям» офтальмолог отделения рефракционной лазерной хирургии ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России Ирина Захарова.

Современные лазерные установки способны убрать близорукость в 10 диоптрий менее чем за 30 секунд.

— В России доступны все самые современные технологии, применяющиеся в мире. Например, проведение лазерной коррекции через маленький разрез (Smile, Clear) или с минимальным хирургическим вмешательством (Фемтоласик), — отмечает врач. — Они популярны, потому что несут минимальный дискомфорт, у человека быстро восстанавливается зрение и после процедуры почти нет ограничений — можно быстро вернуться к обычной жизни.

Видимая опасность Фото: ТАСС/Владимир Зинин

По словам Захаровой, в большинстве случаев после операций зрение восстанавливается полностью — более 90% пациентов получают остроту зрения, равную 1,0 и даже более (1,2; 1,5). Успех зависит от исходного состояния параметров роговицы и остальных структур.

— Лазерная коррекция позволяет корректировать до минус 12 диоптрий близорукости, до плюс четырех диоптрий дальнозоркости и до шести диоптрий астигматизма. Но существует возможность коррекции даже более минус 20 диоптрий близорукости, имплантируя в глаз специальную отрицательную ИОЛ (интраокулярную линзу, или «линзу внутрь глаза». — Ред.), — объясняет врач.

Операции показаны пациентам от 18 до 45 лет при желании избавиться от ношения очков и контактных линз, при их непереносимости, трудности подбора, большой разницы в зрении между глазами или при активном образе жизни. Их делают и люди некоторых профессий (летчики, профессиональные спортсмены, военные, сотрудники спецслужб), которые не позволяют сотрудникам иметь плохое зрение.

Впрочем, у процедуры есть и свои противопоказания: в первую очередь возраст (операцию не рекомендуется делать до 18 и после 45 лет) и некоторые заболевания (кератоконус, глаукома, катаракта, сахарный диабет I типа с неоваскуляризацией сетчатки, эпилепсия, психические расстройства и др.).