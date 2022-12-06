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Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Глава Минздрава Мурашко призвал россиян носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах из-за роста заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах», — сказал Мурашко журналистам.

При этом дефицита лекарств против гриппа, по его словам, в России не наблюдается.

«В этот период есть лекарственные препараты, которые крайне необходимы при заболевании. <…> Они выпускаются в РФ, поэтому дефицита в них нет на сегодняшний день», — отметил министр.

Мурашко также рассказал, что все доступные сегодня российские вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты в том числе против свиного гриппа.

Ранее в этот день глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке новой вакцины от гриппа. Сейчас она проходит вторую стадию исследований. Вакцина будет защищать привившихся от разных штаммов вируса в течение 3–4 лет.

В настоящий момент в России можно привиться трех- или четырехвалентными вакцинами от гриппа, которые нужно делать каждый год.

Как заявили в Роспотребнадзоре, от гриппа привились почти 50% россиян. Таким образом, в стране вакцинировано уже более 72,4 млн человек. В ведомстве также отметили, что грипп сейчас опаснее, чем COVID-19. В этой связи гражданам рекомендуется делать прививку сразу от обоих вирусных заболеваний.

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