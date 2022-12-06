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Почти половина россиян привились от гриппа

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Почти 50% россиян привились от гриппа, сообщает Роспотребнадзор. В стране вакцинировано уже более 72,4 млн человек. Отмечается, что люди стараются защититься от распространения вирусов. Иммунизация активнее всего проходит в Тыве, Чечне, ХМАО и Тюменской области, передает телеканал «Известия». Медики сообщают, что грипп сейчас опаснее, чем COVID-19. Рекомендуется делать прививку от обоих вирусных заболеваний.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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