В Роспотребнадзоре назвали напряженной обстановку по заболеваемости гриппом

Обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в нескольких регионах России характеризуется как напряженная, сообщила в четверг, 8 декабря, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Грипп в самом деле регистрируется уже в 74 субъектах, но ситуация разная. Где-то ситуация уже достаточно напряженная, где-то пока еще ситуация более-менее спокойная и стабильная», — уточнила Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что российские вакцины против гриппа защищают от тяжелого течения заболевания.

«Наработано достаточное количество отечественной вакцины — это четыре разные вакцины российские, все эффективны. Сегодняшнее исследование вируса показывает, что защита, которая формируется после вакцины, защищает и от вируса гриппа, защищает от тяжелого течения», — отметила она.

Попова призвала россиян привиться от гриппа на этой неделе, так как на следующей это будет несвоевременно.

Она также уточнила, что за прошлую неделю в России более 1,2 млн человек заболели ОРВИ и гриппом.

«Этот грипп неприятный, я уже сказала, и чреват серьезными осложнениями. К сожалению, это так, и мы видим прирост за прошедшую неделю почти 23%. <...> Это увеличение количества заболевших гриппом за прошлую неделю, заболели более 1,2 млн человек», — сообщила руководитель ведомства.

29 ноября доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал «Известиям», что текущий подъем заболеваемости гриппом в России обусловлен тремя основными факторами. Во-первых, большое количество людей, которые заболели сейчас, не были привиты.

Второй фактор связан с тем, что в 2020–2021 годах люди продолжительный период времени были в изоляции, носили средства индивидуальной респираторной защиты, из-за чего не сформировалась естественная иммунная прослойка. И третье — это ежегодные колебания заболеваемости гриппом.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря – началу января.