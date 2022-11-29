Инфекционист назвал причины текущего подъема заболеваемости гриппом в РФ

Текущий подъем заболеваемости гриппом в России обусловлен тремя основными факторами. Их в беседе с «Известиями» во вторник, 29 ноября, перечислил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Он отметил, что грипп относится к сезонным респираторным инфекциям, которые циркулируют среди населения на протяжение не одного десятка лет. Периодически наблюдаются подъемы заболеваемости, причем этот процесс идет по синусоиде. Так, в течение нескольких лет идет снижение заболеваемости, а затем происходят подъемы.

«Заболеваемость гриппом очень сильно связана с уровнем вакцинации. Если брать уровень заболеваемости, к примеру, в конце 1990-х и уровень заболеваемости в 2020–2021 годы, то сокращение было более чем в 100 раз. Но за 2020-й, 2021-й и 2022 год в сфере профилактики был значительный перекос. Ежегодную вакцинацию от гриппа прошло меньше людей, чем хотелось бы. Тот подъем гриппа, который есть сейчас, обусловлен рядом факторов», — объяснил эксперт.

Во-первых, большое количество людей, которые заболели сейчас, не были привиты. Второй фактор связан с тем, что в 2020–2021 годах люди продолжительный период времени были в изоляции, носили средства индивидуальной респираторной защиты, из-за чего не сформировалась естественная иммунная прослойка, указал Вознесенский.

«И третье — это ежегодные колебания заболеваемости гриппом. Вопрос: что делать? Как можно быстрее всем, кто не заболел, идти и вакцинироваться. Вакцины у нас есть, и они отработаны десятилетиями. Кто не успел вакцинироваться и вокруг него уже болеют, то химиопрофилактика с помощью препаратов, которые есть для терапии гриппа», — добавил инфекционист.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря–началу января. В Роспотребнадзоре отметили, что в целом по стране прививки от гриппа сделали более 59,9 млн человек, то есть 40,9% от численности населения. Тем не менее эпидемические пороги к 20 ноября были превышены на 20% и более в 25 городах из 61 города, приславшего данные.

21 ноября врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская предупредила об опасности свиного гриппа, который может привести к развитию пневмонии. По ее словам, во избежание тяжелого течения и осложнений следует обращаться к врачу при первых признаках острого респираторного заболевания.