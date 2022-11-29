Реклама
Прямой эфир
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о нарастании активности вирусов гриппа и ОРВИ
Мир
Итальянский генерал призвал НАТО сосредоточиться на Ираке из-за влияния Москвы
Мир
Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
Экономика
Новак предрек дефицит предложения в случае введения потолка цен на нефть из РФ
Мир
Эрдоган отказался отчитываться за военные операции на севере Ирака и Сирии
Мир
Вице-премьер Молдавии предупредил о возможных массовых отключениях электроэнергии
Мир
Сечин заявил о росте товарооборота РФ с Китаем до $180–190 млрд по итогам года
Общество
Литовский центр Riddle признан в РФ нежелательной организацией
Авто
Evolute временно снимет из гаммы модель минивэна i-Van
Мир
Украина попросила у США дополнительные объемы газа на зиму
Мир
В Казахстане сообщили о планах создания «тройственного газового союза»
Политика
В СФ поступило представление об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты

Инфекционист назвал причины текущего подъема заболеваемости гриппом в РФ

Инфекционист Вознесенский назвал три фактора, объясняющих подъем заболеваемости гриппом в России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Текущий подъем заболеваемости гриппом в России обусловлен тремя основными факторами. Их в беседе с «Известиями» во вторник, 29 ноября, перечислил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

Старый новый вирус: грипп берет реванш у COVID-19
Когда распространение респираторных инфекций достигнет пика

Он отметил, что грипп относится к сезонным респираторным инфекциям, которые циркулируют среди населения на протяжение не одного десятка лет. Периодически наблюдаются подъемы заболеваемости, причем этот процесс идет по синусоиде. Так, в течение нескольких лет идет снижение заболеваемости, а затем происходят подъемы.

«Заболеваемость гриппом очень сильно связана с уровнем вакцинации. Если брать уровень заболеваемости, к примеру, в конце 1990-х и уровень заболеваемости в 2020–2021 годы, то сокращение было более чем в 100 раз. Но за 2020-й, 2021-й и 2022 год в сфере профилактики был значительный перекос. Ежегодную вакцинацию от гриппа прошло меньше людей, чем хотелось бы. Тот подъем гриппа, который есть сейчас, обусловлен рядом факторов», — объяснил эксперт.

Во-первых, большое количество людей, которые заболели сейчас, не были привиты. Второй фактор связан с тем, что в 2020–2021 годах люди продолжительный период времени были в изоляции, носили средства индивидуальной респираторной защиты, из-за чего не сформировалась естественная иммунная прослойка, указал Вознесенский.

«И третье — это ежегодные колебания заболеваемости гриппом. Вопрос: что делать? Как можно быстрее всем, кто не заболел, идти и вакцинироваться. Вакцины у нас есть, и они отработаны десятилетиями. Кто не успел вакцинироваться и вокруг него уже болеют, то химиопрофилактика с помощью препаратов, которые есть для терапии гриппа», — добавил инфекционист.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря–началу января. В Роспотребнадзоре отметили, что в целом по стране прививки от гриппа сделали более 59,9 млн человек, то есть 40,9% от численности населения. Тем не менее эпидемические пороги к 20 ноября были превышены на 20% и более в 25 городах из 61 города, приславшего данные.

21 ноября врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская предупредила об опасности свиного гриппа, который может привести к развитию пневмонии. По ее словам, во избежание тяжелого течения и осложнений следует обращаться к врачу при первых признаках острого респираторного заболевания.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022