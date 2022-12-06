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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве превысила эпидемические пороги

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Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance/Christin Klose
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В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в возрасте от семи до 14 лет превышает эпидемические пороги. Об этом в управлении Роспотребнадзора по столице сообщили во вторник, 6 декабря.

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В ведомстве отметили, что на прошлой неделе в городе продолжался прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах в сравнении с предыдущей неделей.

«Показатели заболеваемости превышают эпидемические пороговые величины по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7–14 лет. При этом заболеваемость среди детей до шести лет ниже эпидемических порогов. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются среди взрослого населения», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что доля заболевших свиным гриппом растет, передает агентство городских новостей «Москва».

Также в пресс-службе уточнили, что в Москве от гриппа привиты более 6,9 млн человек (54,5% от численности населения города), из них более 1,5 млн детей (69,4% всего детского населения столицы).

Ранее во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах из-за роста заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом, передает НСН.

В этот же день глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что научный центр разработал новую вакцину. Лекарство будет защищать привившихся от разных штаммов гриппа в течение 3–4 лет, пишет Pravda.Ru.

По его словам, новая вакцина будет работать против разных вариантов, в частности свиного (H1N1) и, вероятно, птичьего (H5N1) гриппа.

В настоящий момент новое лекарство проходит вторую стадию исследований, сообщается на сайте aif.ru.

В настоящий момент в России можно привиться трех- или четырехвалентными вакцинами от гриппа, которые нужно делать каждый год.

Как заявили в Роспотребнадзоре, от гриппа привились почти 50% россиян. Таким образом, в стране вакцинировано уже более 72,4 млн человек. В ведомстве также отметили, что грипп сейчас опаснее, чем COVID-19. В этой связи гражданам рекомендуется делать прививку сразу от обоих вирусных заболеваний.

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