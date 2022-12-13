Продолжение следует: к каким осложнениям приводят простудные заболевания

Больше всего от осложнений после простудных заболеваний страдают пожилые люди и малыши. Однако и молодые, здоровые россияне тоже находятся в зоне риска, и порой потому, что слишком уверены в своих силах и не придают особого значения тревожным симптомам. Какими последствиями грозят вирусы, почему не всем нужен строгий постельный режим и как уберечь сердце от последствий тяжелых заболеваний — в материале «Известий».

Наперехват

Мороз сменяется оттепелью, а снег — дождем. Врачи предостерегают: сейчас нужно быть бдительными как никогда, потому что велика опасность по тяжелым последствиям ОРВИ, гриппа и ковида.

— Это всё вирусные инфекции, иногда достаточно тяжелые. Порой они протекают легко, почти незаметно для человека. И только потом, после сбора анамнеза, врач выявляет связь между тем, что месяц назад у пациента болело горло, а сейчас начал повышаться сахар. Заболевание может быть как тяжелым, но без последствий, так и легким, но с тяжелыми последствиями , — отметил терапевт Алексей Жито.

По словам эксперта, осложнения могут быть разными: страдает сердце (эндокардиты, миокардиты, сердечная недостаточность), нервная система (тревожность, панические атаки). Возможны последствия и для легких (пневмония, пневмосклероз) и бронхов (длительно обостряющийся бронхит). Не исключено обострение астмы и сахарного диабета второго типа, а также возникновение сахарного диабета первого типа. В некоторых случаях обостряется гипертония, повышается риск инсультов и инфарктов, усугубляется почечная недостаточность.

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— Чтобы избежать проблем, необходимо строго соблюдать все рекомендации врача, причем не только во время лечения. Мы всегда советуем пациентам после перенесенной вирусной инфекции (неважно, грипп это, ОРВИ или коронавирусная инфекция), через три– четыре недели пройти обследование, сдать общий анализ мочи и крови, биохимический анализ крови , — продолжает Алексей Жито.

При появлении таких симптомов как одышка, паническая атака, нарушение сна, изменение цвета и запаха мочи, появление болей в животе терапевт советует незамедлительно обратиться к врачу.

Когда болезнь «на носу»

В первую очередь россияне обращают внимание на проблемы, касающиеся цепочки «ухо–горло–нос». Екатерина Антяскина, врач-оториноларинголог КДЦ «МЕДСИ», называет верхние дыхательные пути входными воротами для любой инфекции.

— Острая вирусная инфекция сопровождается лейкоцитопенией, т.е. снижением иммунного ответа, на этом фоне любая бактериальная флора, с которой в норме наш иммунитет легко справляется, при его угнетении начинает активно размножаться, образует бактериальные пленки, что иногда приводит к осложнениям в виде бактериального гайморита, острого среднего отита , — отмечает специалист.

Впрочем, по словам врача, частота всех осложнений после ОРВИ приблизительно 40%, но из них только 3% приходится на гаймориты и 1% на отиты. Заложенность ушей, боль в области гайморовых пазух и сильная заложенность носа не всегда являются симптомами грозных осложнений. Чаще всего это выраженный отек слизистой носоглотки. Тем не менее не стоит себе самостоятельно ставить диагноз. При выраженном болевом синдроме Екатерина Антяскина рекомендует обращаться к врачу.

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— Если вас начали беспокоить жалобы на заложенность носа, головную боль, заложенность и боль в ушах, стойкое повышение температуры и общая слабость, то самостоятельное лечение не рекомендовано, а в некоторых случаях даже опасно , — говорит эксперт.

Терапевт Алексей Жито предостерегает: самолечение опасно назначением неправильных препаратов. Например, некоторые пациенты при температуре 37 и 38 градусов начинают применять антибиотики. Но вирусная инфекция антибиотиками не лечится — такие препараты направлены лишь на лечение бактериальных инфекций. Соответственно, если пациент во время лечения вирусной инфекции принимает антибиотик, то тем самым он снижает сопротивляемость организма: нарушается микробиота, иными словами, совокупность микроорганизмов, их нормальное существование.

Тебе не хочется покоя

Нельзя игнорировать первые признаки простуды. Например, сбить температуру и бежать по своим делам — не лучший вариант при плохом самочувствии. Проблему это не решит, а вот осложнения не заставят себя долго ждать.

— Ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать тяжелые препараты, которые снижают температуру. Лучше обратиться к доктору, чтобы он исключил тяжелый бронхит, пневмонию, которые часто поначалу проходят с одним симптомом — нарушением температуры. И только потом присоединяются внешние признаки — одышка, кашель, — рассказывает кардиолог Мария Лопухина.

Высокая температура в любом случае обозначает бактериальное либо инфекционное заболевание. С человеком явно что-то происходит, игнорировать проблему и запускать ее нельзя. По словам кардиолога, процент осложнений, связанных именно с сердцем, гораздо меньше, чем поражений других органов. Но при неблагоприятном течении болезни человек может заработать, например, воспаления оболочек сердца — миокарда, перикарда или эндокарда (миокардит, перикардит или эндокардит).

— Бывает, что сердце при высокой температуре оказывается в «точке поражения». Но, к счастью, не всегда. Самое распространенное состояние при высокой температуре — тахикардия, то есть частое сердцебиение. Однако это вариант нормы — сердце сокращается быстрее и чаще для того, чтобы улучшить кровоток — такова компенсаторная (уравновешивающая) реакция организма , — объясняет кардиолог.

По крови к пораженным органам активно переносится кислород — это помогает им бороться с вирусами и бактериями. Здоровое сердце хорошо справляется с нагрузкой, ведь та же тахикардия может быть сопоставима с реакцией на обычную пробежку.

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Наш главный орган привык к разным нагрузкам — вывести его из строя не так-то просто. Однако, по словам кардиолога, ОРВИ и грипп могут запустить механизм некоторых сбоев в работе сердца, например, нарушение ритма, повышение или понижение давления. Врач предостерегает: любая патология — это нагрузка на сердце, потому что оно начинает работать с усиленной скоростью. И это не всегда хорошо — оно порой не успевает полноценно сжаться, наполниться кровью и выбросить ее в кровоток.

— Есть такое понятие — органы-мишени, а если сказать по-русски, то «где тонко, там и рвется». При сахарном диабете, гипертонической болезни, ожирении и других системных заболеваниях кровеносная сердечно-сосудистая система является органом-мишенью. При воспалительном или инфекционном заболевании, конечно, появляются риски поражения, — продолжает эксперт.

Неприятные последствия могут возникнуть и при респираторной вирусной инфекции, но чаще всего они появляются при коронавирусе. Врач отмечает, что уже сейчас специалисты располагают данными о том, что при тяжелом течении коронавирусной инфекции чаще возникают сердечно-сосудистые заболевания.

— После гриппа и ОРВИ таких проблем гораздо меньше. Ковид осложняется чаще всего тем, что в перикарде (наружной оболочке сердца) скапливается жидкость — сердце словно погружено в эту жидкость. Такое состояние носит название « реактивный гидроперикард» , — предостерегает Мария Лопухина.

По словам врача, бывает, что заболевания сердечной мышцы вызывают расширение полостей сердца. Однако это может случиться не только по причине ОРВИ и гриппа, а в результате другой тяжело перенесенной инфекции — например, мочеполовой, урогенитальной. Порой процесс не задерживается только в пораженном органе — легких, печени или почках, а поднимается выше. Это происходит, потому что вирус циркулирует с кровью. Больное сердце не справляется с ситуацией, а здоровое, подключив все защитные механизмы иммунной и сердечно-сосудистой систем, способствует выздоровлению человека.

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Кардиолог обнадеживает: не факт, что сердце пострадает, но вирусную инфекцию надо лечить в любом случае. Не бежать по своим делам, испытывая судьбу, а остаться дома и обратиться к доктору за симптоматической терапией.

— Витаминов для сердца не существует. Помочь его работе может сбалансированное питание, нормальный водный баланс, отсутствие вредных привычек, подвижный образ жизни. Конечно, не надо доводить себя до паранойи, считая количество пройденных в день шагов и выбирая на обед только зеленые листья салата. Но тем не менее пароль — ЗОЖ , — резюмирует эксперт.

Волшебные советы

По словам Алексея Жито, меры профилактики всевозможных простудных заболеваний — это очень широкое понятие. Например, существует специфическая профилактика — гриппа, ковида и других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Это одобренная, отработанная и проверенная годами вакцинация, и нельзя забывать про ее целесообразность и необходимость.

— Так называемая неспецифическая профилактика предусматривает ношение масок, аэрирование (проветривание) помещений, обеззараживание воздуха. Она направлена на усиление защитных сил организма. Людям также нужны регулярная физическая нагрузка, правильное питание, здоровый сон, контрастный душ и другие подобные мероприятия, направленные на оздоровление организма , — разъясняет эксперт.

Существует также, говоря медицинским языком, противовирусная неспецифическая профилактика, например, постконтактная. Если кому-то довелось пообщаться с человеком, переболевшим ОРВИ, гриппом или ковидом, то врач может назначить препараты, которые помогут не заболеть.

Главная профилактика, по мнению отоларинголога Екатерины Антяскиной, — укрепление иммунитета. Человек должен с пищей получать все необходимые нутриенты. Курс витаминов в осенне-зимний период — омега-3, 6,9, витамины С и D.

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Главное — это придерживаться правил, которые помогают поддерживать здоровье и восстанавливать его, когда надо. Если, будучи больным, человек не соблюдает домашний постельный режим, да еще выходит на улицу, иммунитет может дополнительно снизиться. Это способно привести к дальнейшему усугублению тяжести заболевания, потому что пациент не дает иммунитету возможности справиться с неприятным состоянием.

— Выходить из дома во время болезни не рекомендуется, потому что появляется риск присоединить к уже существующей инфекции еще одну. Например, если человек болеет гриппом или ОРВИ, то это не значит, что он в этот момент не заболеет ковидом. Одно заболевание может усугубить другое , — продолжает Алексей Жито.

Подходы к постельному режиму для каждого пациента варьируются и являются сугубо индивидуальными, считает Алексей Жито. Например, если пациент тяжело болеет и у него высокая температура, то, конечно, врач назначит постельный или полупостельный режим (с ходьбой по комнате). Если же речь идет о молодом, физически крепком человеке, то постоянно лежать в постели вовсе не обязательно.

— При длительном лежании в кровати происходит недостаточная вентиляция легких (гиповентиляция). Человек мало ходит, неглубоко дышит, появляются застойные явления. Надо по возможности двигаться — вставать, ходить в ванную , — говорит эксперт.

Специалисты считают, что особое внимание при гриппе, ОРВИ и других заболеваниях надо также уделять питьевому режиму, поскольку вода позволяет улучшить состояние больного. По словам терапевта, во-первых, речь идет о дезинтоксикации организма. При нормальном питьевом режиме выходят все токсины, токсиканты и токсические вещества. Во-вторых, если говорить о ковиде, то ему сопутствует такое состояние, как гиперкоагуляция, то есть повышенная свертываемость крови. При гиперкоагуляции повышается риск осложнений, в том числе инсультов, инфарктов, тромбоэмболий, тромбозов и так далее. Жидкость разбавляет кровь, делает ее менее густой. Также вода способствует снижению и нормализации температуры тела. Правильное потребление воды — залог улучшения иммунитета. Он повышается, как только происходит дезинтоксикация организма.

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— Хочу вспомнить анекдот: если не лечить ОРВИ, то будете болеть неделю, а если будете лечиться, то всё пройдет всего за семь дней. Есть в этом и доля правды — человек болеет, пока идет вирусная репликация, то есть размножение вирусов. И пока этот цикл не завершен, болезнь не отступит, — комментирует Алексей Жито.

Своими усилиями врачи улучшают состояние, уменьшают риски, сложность и длительность течения, подчеркивает терапевт.