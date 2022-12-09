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В группе риска: пять признаков, что вы заразились новым свиным гриппом

Симптомы гриппа схожи с коронавирусом, но есть способ точно определить болезнь
Фото: Global Look Press/CandyBox/J.M. Guyon
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С середины ноября в России не утихают разговоры о вспышке свиного гриппа A (H1N1). Новый штамм знакомого вируса еще не принял форму эпидемии, но быстро распространяется: случаи инфекции отмечены уже в 74 регионах, хотя неделю назад их было 55. «Известия» выяснили главные симптомы свиного гриппа и категории людей, которые находятся в группе риска.

В каких регионах России обнаружен свиной грипп

На фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппа регионы вновь вводят дополнительные профилактические меры, а россияне закупаются масками и народными средствами от простуд. Свиной грипп был причиной пандемии в 2009 году и до сих пор циркулирует в стране как сезонный, представляя значительную угрозу для здоровья людей. В Роспотребнадзоре признают, что ситуация с вирусом в некоторых регионах напряженная. Эпидемиологический порог превышен в Москве и почти достигнут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Кемерово, Владивостоке, Курске, Оренбурге и других крупных городах.

В группе риска
пассажиры в масках транспорт масочный режим
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах, чтобы купировать распространение вируса. Однако опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что так просто остановить грипп не удастся и до пика еще далеко. Максимальное число заражений, по прогнозам, придется на новогодние праздники и середину января.

Симптомы свиного гриппа: список

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Как пояснила «Известиям» врач-инфекционист «СМ-Клиники» Наталья Очинская, симптомы свиного гриппа и коронавируса очень сложно отличить. Заражение происходит воздушно-капельным и бытовым путем.

Признаки свиного гриппа A (H1N1):

  1. Острое начало заболевания, первые симптомы возникают за 12 часов.
  2. Высокая температура — 39,5 градуса и больше.
  3. Головная и мышечная боль.
  4. Общая интоксикация организма.
  5. Сухой кашель, который быстро становится надсадным и болезненным с угрозой перехода в пневмонию.

У некоторых пациентов также развиваются рвота и пищевые расстройства. Уточнить диагноз и понять, грипп это или коронавирус, поможет ПЦР-тест. Это важно, поскольку методы лечения инфекций значительно отличаются.

Осложнения после свиного гриппа, кто в группе риска

Как уточнил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, в группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся дети до пяти лет, подростки от 15 лет и пожилые люди старше 65 лет, а также беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

В группе риска
температура болезнь
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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При свином гриппе высока вероятность быстрого развития воспаления легких на второй-третий день болезни. Поэтому при первых признаках этого острого респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу и использовать противовирусные препараты, чтобы вовремя заблокировать активность вируса. Среди других осложнений — гипертермические и гипертоксические реакции, в редких случаях повреждения центральной нервной системы и разнообразные сосудистые реакции. В РПН пояснили, что пациент может заразиться сразу двумя штаммами гриппа: подобные случаи в России уже фиксировались, хотя их не так много.

Ошибки в лечении свиного гриппа и профилактика

Проветривание помещений и обработка смартфонов поможет снизить риск заражения гриппом и ОРВИ, а вот имбирь, витамин С и чеснок не имеют доказательной базы в отношении профилактики вирусных заболеваний, считают медики. В качестве профилактики можно промывать нос и полоскать горло солевыми растворами, напомнила «Известиям» врач-терапевт федеральной сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева. На восприимчивость к вирусным инфекциям может влиять дефицит или недостаточность витамина Д и цинка — этот момент необходимо обсудить с лечащим врачом. В качестве общей рекомендации врачи предлагают реже бывать в людных местах или надевать маски.

В группе риска
дезинфекция рук
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
По капле лечит: спрей-вакцина Центра Гамалеи защитит от свиного гриппа
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Одна из главных ошибок — позднее обращение к медикам. С вызовом врача эксперты рекомендуют не тянуть, поскольку свиной грипп H1N1 может вызвать много осложнений и привести к госпитализации или даже смерти. При этом в РПН заявляют, что российская система здравоохранения полностью готова к приему большого числа пациентов с гриппом.

Прививка от свиного гриппа, стоит делать или нет

Своевременная вакцинация остается основным и надежным способом профилактики свиного гриппа и ОРВИ. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что российские вакцины против гриппа защищают от тяжелого течения заболевания. Одна из них в виде спрея от Центра им. Н.Ф. Гамалеи защитит от всех видов вируса. Прививаться лучше в конце ноября — начале декабря, потому что на выработку иммунитета организму нужно около двух недель.

В группе риска
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Как заявили в РПН, к началу декабря от гриппа привились почти 50% россиян, то есть в стране вакцинировано уже более 72,4 млн человек. В 2023 году в России планируют привить 60% населения, а в группе риска эта цифра должна составить 75%.

Свиной грипп, также известный нам как штамм гриппа A (H1N1), известен еще с 70-х годов прошлого века, но особенно широко он проявил себя в 2009 году, во время его вспышки было зарегистрировано большое количество летальных исходов. После 2009 года производители стали включать компонент против этого штамма в состав противогриппозных вакцин, теперь все современные действующие вакцины защищают от этого вируса.

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