Врач рассказала о сложности отличить свиной грипп от коронавируса

Свиной грипп очень сложно отличить от COVID-19 из-за схожести симптомов и острого начала обоих заболеваний. Об этом «Известиям» в пятницу, 18 ноября, рассказала главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко.

«Свиной грипп, также известный нам как штамм гриппа A — H1N1, известен еще с 70-х годов прошлого века, но особенно широко он проявил себя в 2009 году, во время его вспышки было зарегистрировано большое количество летальных исходов. После 2009 года производители стали включать компонент против этого штамма в состав противогриппозных вакцин, теперь все современные действующие вакцины защищают от этого вируса», — отметила специалист.

По ее словам, прививаться от свиного гриппа нужно в период с ноября по начало декабря, чтобы успеть провести вакцинацию но начала развития сезона эпидемии.

«По симптомам отличить этот грипп от COVID-19 очень сложно, потому что оба заболевания начинаются остро. Первые симптомы возникают в первые 12 часов: повышение температуры до 39 градусов, начинают болеть мышцы. Возникает состояние разбитости. Сильная головная боль. Быстро начинается воспаление бронхов и легких, в результате появляется сухой кашель, а затем начинается отхождение мокроты. И присоединяется пневмония», — рассказала Савченко.

Она пояснила, что исследование методом ПЦР поможет определить, у пациента наблюдается штамм гриппа или коронавирус.

«Свиной грипп, как осложнение, приводит к первичной вирусной пневмонии, которая в дальнейшем может привести к дыхательной недостаточности и присоединению бактериальной инфекции. Как при тяжелом гриппе. В первые часы и дни болезни используются противовирусные препараты, чтобы успеть заблокировать активность вируса», — добавила врач.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили о нарастании активности штаммов гриппа, выявленных в этом году. Кроме того, штамм свиного гриппа A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал во время свиного гриппа в 2009 году, всё еще представляет значительную угрозу для здоровья людей.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус, циркулирующие в России штаммы гриппа представляют большую опасность, не стоит ожидать, что они пройдут легко без вакцинации. По его словам, с точки зрения течения заболевания эти штаммы представляют большую опасность, чем коронавирус.