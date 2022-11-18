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Россиян предупредили о нарастании активности свиного гриппа

Роспотребнадзор: в России нарастает активность свиного гриппа и коронавируса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России являются незначительными, однако с наступлением осенне-зимнего периода эпидпроцесс по вышеупомянутой группе инфекций активизировался. Об этом «Известиям» 18 ноября сообщили в Роспотребнадзоре.

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«Нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. В то же время штамм свиного гриппа A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал во время свиного гриппа в 2009 году, всё еще представляет значительную угрозу для здоровья людей. В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа», — предупредили в ведомстве.

Как подчеркивают специалисты, особую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. В случае развития осложнений под удар могут попасть практически все жизненно важные системы — центральная нервная система, дыхательная и сердечно-сосудистая. Избежать тяжелых осложнений, в том числе пневмонии, поможет своевременная иммунизация.

«Ситуация по COVID-19 также характеризуется активизацией эпидпроцесса. Заболеваемость COVID-19 растет в 20 регионах, в том числе в Москве (+30,9%) и Московской области (+4,3%). Доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, что также вызывает опасения», — указали в Роспотребнадзоре.

Отмечается также, что в России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ. 1 и BQ. 1.1 («Цербер»). Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку.

По словам экспертов, симптомы гриппа и COVID-19 на начальном этапе течения заболеваний схожи. Они включают повышенную температуру, кашель, боль в суставах, головную боль, упадок сил. При этом методы лечения этих инфекций значительно отличаются. Для назначения правильного лечения необходима дифференциальная диагностика, предусматривающая своевременное тестирование заболевших. Только врач может поставить корректный диагноз и назначить необходимый курс лечения, добавили в Роспотребнадзоре.

В сентябре врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» допустил максимальный подъем заболеваемости гриппом за последние три года в текущем осеннем сезоне. По его словам, в прошлых годах в РФ заболеваемость гриппом была на низком уровне из-за пандемии коронавируса, а в этом году прогнозируется увеличение. Специалист призвал вакцинироваться, уточнив, что такая прививка дает защиту от гриппа на уровне 60–65%.

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