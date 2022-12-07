Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом

Система здравоохранения России готова к приему большого числа пациентов с гриппом. Об этом сообщила 7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Система здравоохранения готова и к приему большого количества вызовов, и к приему большого количества пациентов. Я надеюсь, что нам удастся этого избежать», — сказала она в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Она признала, что пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью и вызывает большое количество осложнений. Нередки, по словам Поповой, летальные исходы для этого вируса гриппа среди ослабленных людей.

Глава Роспотребнадзора добавила, что человек может заразиться сразу двумя штаммами гриппа, подобные случаи фиксировались, однако их не так много.

Накануне член-корреспондент РАН Петр Чумаков предупредил о риске заболеть гриппом из-за отсутствия коллективного иммунитета.

Также 6 декабря стало известно, что в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей в возрасте от семи до 14 лет превышает эпидемические пороги.