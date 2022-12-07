Эксперт указал на риск заболеть гриппом из-за отсутствия коллективного иммунитета

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предупредил, что пока в течение двух лет в мире бушевала пандемия COVID-19, иммунная система человека «забыла», как вести себя с вирусом гриппа.

В беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 6 декабря, специалист указал на то, что нынешний эпидсезон особый, поскольку за два года пандемии «не было гриппа».

«Это было вызвано тем, что были приняты беспрецедентные меры профилактики: ношение масок, соблюдение дистанции, локдауны. Это не создавало условий для развития гриппа», — объяснил Чумаков.

По его словам, сам коронавирус вытеснял вирус гриппа, потому коллективный иммунитет к последнему за эти годы ослаб.

Чумаков высказал предположение, что «волна, вызванная сезоном гриппа, будет более масштабная и тяжелая». Кроме того, есть риск осложнений для людей с ослабленным иммунитетом.

Так, речь может идти об осложнениях на сердце, поражении клапанов сердца. Помимо этого, возможно возникновение аллергии и целого ряда других состояний. Чумаков, между тем, отметил, что подобное «не так часто бывает», только если происходит запущенная, тяжелая форма заболевания, когда его плохо лечил или перенесли лечение на ногах.

Эксперт напомнил, что при гриппе необходимо оставаться дома, соблюдать постельный режим или хотя бы не выходить на улицу, не заниматься физической активностью, поскольку именно это может спровоцировать осложнения.

Также 6 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал россиянам носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране. Как пишет НСН, он указал на то, что в российских вакцинах против гриппа содержатся профилактические компоненты в том числе против свиного гриппа.

Накануне Петр Чумаков рассказал телеканалу «360», заболеваемость гриппом в этом эпидсезоне может подскочить в полтора-два раза, потому что он проиграл конкуренцию ковиду. Он объяснил, что вирусы гриппа меняются ежегодно. Есть много разновидностей, и они постоянно обмениваются своими частями, получается новая комбинация. Поэтому каждый раз эти эпидемии вызывают совсем другие штаммы.

Чумаков посоветовал людям в группе риска носить маски и реже бывать в людных местах, а в следующем году заранее пройти вакцинацию.

До этого, 30 ноября, сообщалось, что в Москве отмечается повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей. Как уточняет «Ридус», медики фиксируют подъем заболеваемости как гриппом, так и другими острыми респираторными инфекциями.