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В Центре Гамалеи создали вакцину от гриппа в виде спрея

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Предварительные результаты первой стадии клинических испытаний назальной вакцины против самых распространенных в последние годы штаммов гриппа будут опубликованы уже через три месяца. Об этом «Известиям» заявили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Капнуть глубже: первую фазу испытаний назальной вакцины завершат к декабрю
Как будет работать новый препарат и насколько он эффективен против новых штаммов коронавируса

Отмечается, что вакцина получила название «ГамФлюВак-Квадри».

«Она будет эффективна и против «свиного гриппа», и против других штаммов», — заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Препарат изготовлен в форме раствора, который вводится через нос один раз. По типу это четырехвалентная векторная вакцина, для создания которой использовалась та же технологическая платформа, что и для разработки «Спутника V».

В качестве «доставщиков» в данном случае также применяются аденовирусы человека, только не два, а четыре.

«Конструктивные особенности назальной вакцины таковы, что защита будет формироваться против разных штаммов гриппа А, будь то «свиной грипп» H1N1 или же «птичий». Также она будет защищать от разновидностей гриппа типа B, которые ежегодно включают в состав классических вакцин», — рассказал разработчик препарата, руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии Центра Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров.

Более того, такие вакцины позволяют сформировать активную иммунную защиту на слизистой оболочке верхних дыхательных путей человека и таким образом создать барьер, который остановит вирус на начальном этапе его проникновения в организм, чего нет при использовании инъекционных препаратов.

Как сообщил Шмаров, испытания на первых добровольцах проходят успешно, никаких нежелательных эффектов после введения вакцины не зарегистрировано. В дальнейшем в течение полугода за привитыми будет вестись наблюдение.

Параллельно ученые планируют готовиться к следующей стадии испытаний — второй фазе клинических исследований с участием большей группы добровольцев. Эту стадию планируют завершить в течение следующего года.

«Данные, полученные на животных, показывают, что эти вакцины взывают достаточно длительную защиту за счет того, что помимо антительного ответа (за который отвечают B-клетки), развивается Т-клеточный иммунитет, задачи которого — уничтожать уже зараженные гриппом структуры. Они сохраняют память к антигенам, которая сохраняется на два–три года. Понятно, что с течением времени такая защита будет ослабевать, но ежегодно вакцинироваться не будет необходимости», — рассказал Максим Шмаров.

По словам разработчиков, вакцина способна защитить от всех циркулирующих в популяции человека в последние годы вариантов вирусов гриппа. Однако в случае появления нового варианта ее нужно будет модифицировать.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

По капле лечит: спрей-вакцина Центра Гамалеи защитит от свиного гриппа

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