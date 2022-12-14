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Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку от гриппа. Об этом глава государства сказал 14 декабря в ходе совещания с членами правительства.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали, да, надо сделать. Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов», — сказал он, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой после того, как она прочитала свой доклад о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в стране.

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Путин также добавил, что вакцинацию от гриппа и ковида необходимо продолжать для безопасности граждан России.

«У нас зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», — отметит президент.

Начиная совещание, Путин отметил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35% в неделю.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. 8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране.

1 декабря заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что в настоящий момент вирус гриппа подтипа А, который в обществе чаще всего называют свиным гриппом, вызывает сильные опасения у специалистов во всем мире. Она объяснила, что это связано с изменчивостью вируса.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря — началу января.

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