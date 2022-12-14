Путин указал на серьезный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35% в неделю. Об этом заявил 14 декабря президент страны Владимир Путин.

«Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растут чуть ли не на 30–35% в неделю», — сказал он в ходе очередного совещания с членами правительства.

В ходе совещания глава государства попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. 8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране.

1 декабря заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что в настоящий момент вирус гриппа подтипа А, который в обществе чаще всего называют свиным гриппом, вызывает сильные опасения у специалистов во всем мире. Она объяснила, что это связано с изменчивостью вируса.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря — началу января.