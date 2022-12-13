В России завершилась прививочная кампания от гриппа

В России завершена прививочная кампания от гриппа. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во вторник, 13 декабря.

«Сейчас уже поздно и не нужно [прививаться от гриппа. — Ред.]. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», — сказала глава ведомства в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом Попова отметила, что привитые от гриппа практически не болеют или болеют в легкой форме, передает RT.

По ее словам, в России есть препарат от свиного гриппа, паники быть не должно. Препарат был изобретен в 2009–2010 годах. Российские медики осведомлены о том, как лечить свиной грипп, пишет «Москва 24».

Ранее в этом месяце глава Роспотребнадзора сообщила, что сейчас по стране распространяется вирус гриппа А (H1N1), известный как свиной грипп. Попова предупредила, что эта разновидность болезни способна вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальным исходам у людей с ослабленным организмом.

Попова также отмечала, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным. Для эффективного противодействия распространению вируса она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

Она напомнила, что к категории риска прежде всего относятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35%, свиной грипп выявлен в 82 регионах страны, сообщает телеканал «Звезда».