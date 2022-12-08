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Грипп 2022-2023 в России — распространение, профилактика, лечение

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В начале зимнего сезона по всей России гуляет вирус гриппа, количество заболевших растет. Тем не менее российская система здравоохранения находится в полной готовности к приему большого числа пациентов с гриппом, заверила сограждан глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чем опасен распространившийся вариант вируса и как бороться с ним — читайте в материале «Известий».

Свиной грипп в России – 2023

По словам Поповой, сейчас по стране распространяется тот самый вирус гриппа А (H1N1), который вызвал пандемию в 2009–2010 годах. Он также известен как свиной грипп. Глава Роспотребнадзора предупредила, что эта разновидность болезни способна вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальным исходам у людей с ослабленным организмом.

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К категориям риска, в частности, относятся дети и лица пожилого возраста, беременные, сотрудники медучреждений и граждане с хроническими заболеваниями.

Эпидемиологи предполагают, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ будет нарастать вплоть до новогодних каникул. Уже сейчас во многих регионах страны превышен эпидемический порог, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Профилактика свиного гриппа – 2023

Заразиться свиным гриппом можно воздушно-капельным путем — через выделения пациента при чихании, кашле в диаметре 1.5–2 м, а также бытовым способом — через поверхности предметов общего пользования. Поэтому в период распространения инфекции стоит избегать мест массового скопления людей, носить средства индивидуальной защиты и чаще мыть руки во избежание занесения вируса на слизистые.

Рекомендуется и укреплять иммунитет посредством физической активности, употребления в пищу овощей, фруктов, ягодных морсов и приема витаминов.

В то же время специалисты сходятся во мнении о том, что самым надежным способом защититься от недуга остается вакцинация. В 2023 году в России планируют привить 60% населения, а в группах риска эта цифра должна составить 75%. К настоящему моменту уже почти 50% населения прошли вакцинацию.

Симптомы свиного гриппа – 2023

Как правило, грипп всегда сопровождается повышением температуры тела до 37–39 градусов. Как правило, самых высоких значений температура достигает на 2–3-й день после заражения.

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Также о заболевании могут свидетельствовать появление головной боли, тошноты, рвоты и снизившийся аппетит. Характерны для гриппа и такие симптомы простуды, как заложенность носа, боль в горле, воспаление глотки и гортани (фарингит, ларингит). Возможны насморк, кашель и конъюнктивит. Внешне болезнь выдает нездоровый румянец или бледность больного.

Однако для точного определения диагноза и назначения лечения необходимо посещение врача.

Лечение свиного гриппа – 2023

Медикаментозное лечение назначает квалифицированный специалист, а попытки подобрать лекарства самостоятельно могут, напротив, привести к осложнениям или ослабить организм. Нельзя принимать антибиотики без назначения врача и лечиться гомеопатическими препаратами, эффективность которых не доказана. Также не поможет лечение исключительно народными методами, без использования традиционной медицины. Некоторые методы могут и вовсе оказаться опасными.

Больному, как правило, показаны постельный режим и обильное питье. Помещение, в котором содержится пациент, нужно регулярно проветривать. При критическом ухудшении состояния нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. На такую необходимость могут указывать поднятие температуры тела до 38–39 градусов, появление одышки, сухой надрывный кашель или непрекращающаяся тошнота.

Ранее глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о создании новой вакцины специалистами учреждения. Препарат способен защищать организм от разных штаммов гриппа в течение трех-четырех лет.

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