До каких пар: чем опасно заражение COVID-19 и свиным гриппом одновременно

Число больных ОРВИ в России растет от недели к неделе в основном за счет инфицированных вирусом гриппа , сообщили в Роспотребнадзоре. Симптомы этой болезни очень схожи с проявлениями COVID-19, что затрудняет диагностику, сообщили «Известиям» опрошенные медики. При этом, по данным врачей, ПЦР-тесты далеко не всегда дают точный результат. Кроме того, возможно одновременное заражение гриппом и коронавирусом. Однозначного ответа, осложняет или облегчает такая ситуация клиническую картину, пока нет. Исследование китайских ученых говорит о том, что двойная инфекция снижает опасность осложнений, но, по другим данным, коронавирус может долгое время оставаться в иммунных клетках человека, заставляя их слишком сильно реагировать на вирус гриппа.

Слишком похожи

В подавляющем большинстве регионов России зафиксированы случаи заражения вирусом свиного гриппа A (H1N1) . Особенности этой инфекции — насморк, заложенность носа, высокая температура, чрезмерная утомляемость, явно выраженная слабость , рассказал «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Врачам сейчас крайне сложно определить, болен пациент с названными симптомами гриппом или коронавирусом , так как имеющиеся в их распоряжении ПЦР-тесты на SARS-CoV-2 не всегда дают правильный результат, подчеркнул он.

До каких пар Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— В целом болезнь переносится непросто . Даже тяжело, — сказал медик.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в первую неделю декабря выросла на 23% по сравнению с предыдущей . По словам Андрея Продеуса, у многих пациентов отмечается типичная для COVID-19 потеря обоняния . Но каким именно вирусом она вызвана, сказать нельзя, так как нет возможности тестировать всех людей с симптомами.

Общий анализ крови многих пациентов показывает увеличение нейтрофилов и снижение лимфоцитов (разные виды иммунных клеток), что тоже часто наблюдается при COVID-19. Однако это бывает и при заражении другими вирусами. Сомнения врачей в том, что причиной появления симптомов простуды стал грипп, вызывает и низкая эффективность лечения специфическим препаратом против этого вируса , пояснил Андрей Продеус.

Если больной гриппом заражается еще и коронавирусом, чаще всего его состояние немного улучшается, добавил медик. Но потом снова наступает ухудшение, уточнил он.

Вопрос, как коинфекция вирусами гриппа и SARS-CoV-2 влияет на тяжесть болезни, пока остается открытым . Исследование китайских ученых, которые проанализировали результаты 12 научных работ на эту тему с участием более 9 тыс. человек, показало, что наличие в организме больного двух патогенов не повышает вероятность смертельного исхода и даже снижает вероятность осложнений. При этом результаты научных изысканий сильно различались в разных регионах мира.

В одну воронку

Коинфекция — достаточно необычное явление, сказал «Известиям» старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

— У людей, у которых одновременно происходит заражение двумя вирусами, скорее всего, снижается интенсивность иммунного ответа, а тяжесть болезни, вызванной несмертельным патогеном, зависит именно от этого , — пояснил эксперт.

До каких пар Фото: Global Look Press/King Abdullah University Of Scie

При этом другие исследования показали, что коронавирус может заражать клетки иммунной системы, вызывая чрезмерную защитную реакцию организма, и оставаться в них долгое время после болезни. Это вполне может проявиться при заражении переболевшего COVID-19 гриппом и повлиять на тяжесть симптомов, добавил специалист.

Теоретически можно предположить, что при заражении вирусом клетка изменяет метаболизм и работу своих генов. А во время встречи с еще одним возбудителем это измененное состояние приводит к каким-то необычным реакциям, заключил Михаил Болков.

По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберта Ризванова, любая инфекция, в том числе свиной грипп, может вызвать более тяжелые последствия у людей с лонг-ковидом. Речь о состоянии, когда иммунная и сердечно-сосудистая системы, а также свертываемость крови могут быть ослаблены в течение многих месяцев.

Случаев коинфекции описано немного, и однозначных рекомендаций по их лечению нет , поэтому при таком развитии событий должен применяться персонифицированный подход в зависимости от того, картина какого заболевания преобладает, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Если развивается отек легких, то, скорее всего, это проявления вируса гриппа и бороться нужно с ним. А если диагностирован острый респираторный дистресс-синдром, то лечить следует коронавирусную инфекцию. Однако такие осложнения требуют анализа специалистов не из поликлиники, а из медицинских стационаров, — сказал эксперт.

До каких пар Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Как пояснил специалист, и грипп, и коронавирус входят в группу ОРВИ, поэтому их симптоматическая терапия схожа. Но каждое из заболеваний требует различных методов, если нужно устранить их причину и тем самым предотвратить осложнения. Поэтому при легком течении терапия принципиально не различается. А при средне-тяжелом и тяжелом важна ранняя диагностика с назначением соответствующего специфического лечения, заключил он.