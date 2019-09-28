Врач назвал главные отличия гриппа от ОРВИ

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чем грипп отличается от острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 27 сентября со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи депздрава, главврача поликлиники № 121 Андрея Тяжельникова.

По словам медика, ОРВИ — это общее название для любой респираторной вирусной инфекции, а грипп — один из представителей этой группы вирусов. Большинство ОРВИ протекают в легкой форме, в то время как грипп может приводить к серьезным осложнениям.

Заболеть гриппом можно быстро, спустя несколько часов после заражения. «У человека появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадки температура тела может подняться до 40 градусов», — приводит пресс-служба департамента слова Тяжельникова. В случае гриппа температура держится несколько суток и трудно сбивается. Больной чувствует ломоту в теле, головные боли, а на второй день у него появляется сухой кашель, переходящий во влажный с выделением мокроты.

При ОРВИ температура тела обычно повышается не более чем до 39 градусов и держится пару дней, затем приходит в норму. Наблюдается общая слабость организма, но без сильных болей в мышцах и суставах, как при гриппе.

«Еще одним отличием является продолжительность течения болезни. ОРВИ не длится больше недели, после выздоровления человек чувствует себя хорошо», — сказал врач. При этом, по его словам, грипп держится 7–10 дней и недомогания ощущаются еще до трех недель после выздоровления.

4 сентября пресс-служба мэрии Москвы сообщила о начале бесплатной вакцинации против гриппа в столице. Сделать прививку смогут все желающие в удобное время при предъявлении паспорта гражданина России. Жители столицы могут получить вакцину в поликлиниках или мобильных пунктах, отмечает RNS.

Дети смогут привиться от гриппа только в детских поликлиниках, детсадах и школах. Для этого родители должны подписать согласие на вакцинацию, пишет сайт kp.ru.