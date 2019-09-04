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В Москве стартовала вакцинация против гриппа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бесплатная вакцинация против гриппа стартовала в Москве. Об этом 4 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Бесплатно сделать прививку смогут все желающие в удобное время при предъявлении паспорта гражданина России. Горожане могут получить вакцину в поликлиниках или мобильных пунктах, пишет RNS.

Всего в городе кроме поликлиник будут работать 65 мобильных пунктов вакцинации. Так, 31 прививочный пункт будет работать рядом с 29 станциями метро, еще три пункта — возле станций МЦК, один — у железнодорожной платформы, два — во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Кроме этого, вакцинацию можно пройти в 28 павильонах «Здоровая Москва», пишет «Федеральное агентство новостей».

Дети могут прививаться от гриппа только в детских поликлиниках, детсадах и школах. Для этого родители должны подписать согласие на вакцинацию, уточняет сайт kp.ru.

В ведомстве напомнили, что грипп и ОРВИ являются самыми распространенными инфекционными заболеваниями, лучший способ профилактики которых — прививка.

Ранее 4 сентября сообщалось, что заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз.

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