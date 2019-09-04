Заболеваемость гриппом в РФ за 23 года снизилась в 196 раз

Заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда в стране появилась вакцинация, снизилась в 196 раз. Об этом заявила во время своего выступления в рамках Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день могу сказать, что мы в России начали прививать в 1996 году против гриппа, и с того момента по 2018 год, который уже имеет итоговые цифры, заболеваемость гриппом в РФ снизилась в 196 раз», — цитирует ее ТАСС.

Вакцинация, по данным экспертов, подарила 20–30 дополнительных лет жизни популяции населения на Земле, и эта тенденция cохраняется. По мнению Поповой, это наиболее эффективный способ борьбы с гриппом, от которого ежегодно страдают от 5% до 10% населения планеты.

При этом Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ежегодно от гриппа погибают до 650 тыc. человек.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября.

24 августа Роспотребнадзор опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников. Особенно в защите нуждаются первоклассники, которые оказываются в непривычной для них среде.