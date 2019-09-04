Роспотребнадзор оценил угрозу смертельных эпидемий из-за комаров в России

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в России стабильна, и изменений в популяции комаров, из-за которых возможно возникновение смертельных эпидемий, в южных регионах не наблюдается. Об этом 4 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы не видим изменений в популяции и угрозы для населения нет. Заболевших большинством инфекционных нозологий значительно, в десятки раз ниже, чем в ряде развитых стран Европы и Азии», - цитирует ее заявление на площадке Восточного экономического форума «РИА Новости».

Попова указала, что российские ученые и врачи мониторят ситуацию с численностью комаров на Черноморском побережье, а в целях предотвращения развития инфекций предпринимают необходимые меры.

Ранее эксперты рассказали, что вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму выявлено широкое распространение комаров — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Укус хотя бы одного туриста таким насекомым грозит распространением смертоносной эпидемии во всем регионе. Кроме того, на Кубани были зафиксированы семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября.