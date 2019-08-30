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Три человека скончались в Греции от лихорадки Западного Нила за неделю

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Фото: Global Look Press
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Три человека скончались от лихорадки Западного Нила в Греции с 22 августа. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения.

Всего жертвами болезни в 2019 году стали 13 человек, заразились — 131 человек, из них 35 за последнюю неделю. Лихорадка переносится комарами и может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно параличу, менингиту и энцефалиту, пишет «РИА Новости».

Симптомами лихорадки являются головная боль, усталость, боль в мышцах, рвота, тошнота, лихорадочное состояние, редко увеличение лимфатических узлов и сыпь. Летальный исход возможен, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.

9 августа в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила выявлено в Краснодарском крае.

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