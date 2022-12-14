Реклама
Прямой эфир
Мир
Коваленко пообещал драму в бою с Емельяненко
Мир
Глава МАГАТЭ может прибыть с визитом в Москву на следующей неделе
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 64 рублей впервые с 13 октября
Общество
Главную елку России отправили из Волоколамска в Кремль
Мир
В Сербии заявили о захвате албанцами власти в одном из муниципалитетов Косово
Спорт
Дацик отработал удары перед встречей с Шульским и назвал цели боя
Мир
Британия выделила £650 млн фунтов на размещение беженцев с Украины
Происшествия
Грузовик рухнул с автомобильного моста в Волгограде
Мир
Великобритания заявила о высылке шести дипломатов КНР после инцидента в Манчестере
Мир
В Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репараций с ФРГ
Пресс-релизы
В Кремле вручили награды лучшим просветителям года
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП в Бердянске

Путин прокомментировал ситуацию с гриппом в России. Главное

Глава Роспотребнадзора Попова предложила тестировать на грипп пациентов с симптомами ОРВИ
0
Фото: ТАСС/Метцель Михаил
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Обеспокоенность выражают на самом высшем уровне, власти принимают меры по усилению темпов тестирования и вакцинации. 14 декабря тема эпидемиологической угрозы была затронута на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Основные заявления российских официальных лиц на тему проблемы собрали в своем материале «Известия».

Рост заболеваемости гриппом в России – 2022

В ходе совещания глава государства попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране. Российский лидер отметил, что темпы заболеваемости достигли практически 30–35% в неделю.

Продолжение следует: к каким осложнениям приводят простудные заболевания
Врачи рассказали, как избежать проблем со здоровьем после ОРВИ

В свою очередь, глава ведомства объяснила, что речь идет о том самом свином гриппе H1N1, вспышка которого была зафиксирована в России и мире шесть лет назад. Теперь он вернулся и превалирует среди других сезонных заболеваний в РФ.

Тем не менее ситуацию с распространением патогена глава Роспотребнадзора назвала регулируемой. По словам Поповой, вирус всё так же чувствителен к имеющимся лекарствам, а четыре российские вакцины успешно справляются с профилактикой заболевания.

При этом доля вакцинированных среди заболевших составляет менее 1%, указала Попова. Она призвала проводить тестирование на грипп у всех пациентов, обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ.

Вакцинация от гриппа в России – 2022

Президент России Владимир Путин напомнил населению об эффективности вакцинации и призвал продолжать иммунизацию россиян. Сам глава государства прививку уже сделал.

При этом Попова накануне сообщила о завершении сезонной кампании по вакцинации в России. Руководитель ведомства объяснила, что сделавшие прививку практически не болеют, а если даже подхватывают грипп, заболевание протекает в легкой форме.

В то же время при отсутствии прививки болезнь способна приводить к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу.

Свиной грипп – 2022–2023 в России: профилактика и симптомы

Первая эпидемия свиного гриппа в РФ случилась еще в 2009–2010 годах. Еще тогда российские специалисты занялись разработкой лекарств и вакцин, эффективных и по сей день. Вакцинация считается самой эффективной на сегодняшней момент мерой профилактики заболевания.

Кроме того, необходимо избегать мест массового скопления людей, использовать маски и перчатки и часто мыть руки. Специалисты советуют укреплять иммунитет физической активностью и употреблять в пищу больше фруктов и ягод.

На заражение могут указывать головная боль, тошнота, снижение аппетита, кашель, насморк и воспаление горла. При появлении симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу. Основные группы риска — дети и лица пожилого возраста, беременные и граждане с хроническими заболеваниями.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022