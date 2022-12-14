Путин прокомментировал ситуацию с гриппом в России. Главное

В России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Обеспокоенность выражают на самом высшем уровне, власти принимают меры по усилению темпов тестирования и вакцинации. 14 декабря тема эпидемиологической угрозы была затронута на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Основные заявления российских официальных лиц на тему проблемы собрали в своем материале «Известия».

Рост заболеваемости гриппом в России – 2022

В ходе совещания глава государства попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической обстановке в стране. Российский лидер отметил, что темпы заболеваемости достигли практически 30–35% в неделю.

В свою очередь, глава ведомства объяснила, что речь идет о том самом свином гриппе H1N1, вспышка которого была зафиксирована в России и мире шесть лет назад. Теперь он вернулся и превалирует среди других сезонных заболеваний в РФ.

Тем не менее ситуацию с распространением патогена глава Роспотребнадзора назвала регулируемой. По словам Поповой, вирус всё так же чувствителен к имеющимся лекарствам, а четыре российские вакцины успешно справляются с профилактикой заболевания.

При этом доля вакцинированных среди заболевших составляет менее 1%, указала Попова. Она призвала проводить тестирование на грипп у всех пациентов, обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ.

Вакцинация от гриппа в России – 2022

Президент России Владимир Путин напомнил населению об эффективности вакцинации и призвал продолжать иммунизацию россиян. Сам глава государства прививку уже сделал.

При этом Попова накануне сообщила о завершении сезонной кампании по вакцинации в России. Руководитель ведомства объяснила, что сделавшие прививку практически не болеют, а если даже подхватывают грипп, заболевание протекает в легкой форме.

В то же время при отсутствии прививки болезнь способна приводить к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу.

Свиной грипп – 2022–2023 в России: профилактика и симптомы

Первая эпидемия свиного гриппа в РФ случилась еще в 2009–2010 годах. Еще тогда российские специалисты занялись разработкой лекарств и вакцин, эффективных и по сей день. Вакцинация считается самой эффективной на сегодняшней момент мерой профилактики заболевания.

Кроме того, необходимо избегать мест массового скопления людей, использовать маски и перчатки и часто мыть руки. Специалисты советуют укреплять иммунитет физической активностью и употреблять в пищу больше фруктов и ягод.

На заражение могут указывать головная боль, тошнота, снижение аппетита, кашель, насморк и воспаление горла. При появлении симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу. Основные группы риска — дети и лица пожилого возраста, беременные и граждане с хроническими заболеваниями.