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Путин указал на необходимость продолжать вакцинацию от гриппа и COVID-19 в РФ

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Вакцинацию от гриппа и инфекции коронавируса в России нужно продолжать. На это указал 14 декабря президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«У нас зима длинная, начало весны часто бывает холодным. Иммунизацию и вакцинацию надо продолжать. Надо людей защищать от всех этих болезней», — заявил глава государства.

Соответствующее указание Путин дал, выслушав доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о ситуации с заболеваемостью гриппом и ковидом.

Ранее на совещании президент отметил, что сам он уже сделал прививку от гриппа после разговора, который у него состоялся несколько дней назад с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Путин также указал, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет, чуть ли не на 35% в неделю.

В свою очередь Попова на совещании сообщила, что вирус свиного гриппа H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет и сейчас является превалирующим среди заболевших инфекцией. При этом специалист подчеркнула, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа.

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