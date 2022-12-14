Попова объявила о возвращении свиного гриппа в РФ спустя шесть лет

Вирус свиного гриппа H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет и сейчас является превалирующим среди заболевших инфекцией. Об этом сообщила 14 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством РФ.

«В предыдущий раз грипп H1N1 высокие цифры показывал в сезоне 2015-2016 года, он вернулся в РФ и является сегодня превалирующим», — сказала Попова.

При этом специалист подчеркнула, что четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа. По ее словам, ситуация со свиным гриппом в России — абсолютно регулируемая. А сам вирус H1N1 так же чувствителен к имеющимся лекарствам, как и в 2009 году.

«В последующие месяцы проводящиеся исследования — мы проводим их все время, секвенируем и анализируем — подтвердили это наше первичное знание. И сегодня, соответственно, мы можем сказать, что ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируема», — добавила глава ведомства.

По данным Роспотребнадзора, доля вакцинированных среди заболевших гриппом в России составляет менее 1%. В связи с этим Попова указала на необходимо проводить тестирование на грипп у всех пациентов с подозрениями на ОРВИ.

В свою очередь глава государства в начале встречи указал, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растет чуть ли не на 35% в неделю. И сообщил, что сам он уже сделал прививку от гриппа.

Ранее, 13 декабря, Попова отметила, что в России завершена прививочная кампания от гриппа. По ее словам, привитые от гриппа практически не болеют или болеют в легкой форме. В России есть препарат от свиного гриппа, поэтому паники быть не должно. Препарат был изобретен в 2009–2010 годах.

Глава ведомства указала, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. 8 декабря Попова назвала напряженной обстановку с заболеваемостью гриппом в стране.

Ранее в этом месяце глава Роспотребнадзора уже сообщала, что по стране распространяется вирус гриппа А (H1N1). Она предупредила, что эта разновидность болезни способна вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальным исходам у людей с ослабленным организмом. Для эффективного противодействия распространению свиного гриппа она призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.