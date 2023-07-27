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Сдача за взятку: бывшей судье московского арбитража дали девять лет

Адвокат Елены Кондрат намерен обжаловать приговор
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Бывшая судья арбитражного суда Москвы Елена Кондрат проведет в колонии девять лет. Скандально известную супругу экс-замгенпрокурора страны Ивана Кондрата Мосгорсуд признал виновной в посредничестве при передаче взятки. Кондрат назначили также штраф 77,9 млн рублей — это втрое меньше, чем просил прокурор. Также она пять лет не сможет занимать должности в судах. Ранее фигурантка дела прославилась тем, что сбежала от следствия прямо перед арестом и была объявлена в розыск.

Решала вопрос

Мосгорсуд 27 июля вынес приговор бывшей судье арбитражного суда Москвы Елене Кондрат. Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу 77,9 млн рублей.

Прокурор просил для экс-судьи 11,5 года колонии и штраф 253,4 млн рублей. Также гособвинение требовало запретить Кондрат занимать должности в судебной системе сроком на шесть лет. Но приговор оказался мягче.

По версии следствия, в 2020 году Елена Кондрат предложила своей коллеге, действующей арбитражной судье Елене Махалкиной, вычеркнуть из дела о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства» несколько физических лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности. Разговор происходил в ресторане, Кондрат рассказала коллеге, что к ней обратились люди, готовые заплатить за «услугу» $50 тыс.

После этого Кондрат регулярно звонила и встречалась с Махалкиной, чтобы она приняла «нужное» решение. Однако Махалкина обратилась в правоохранительные органы, и дальнейшее общение женщин проходило под контролем сотрудников ФСБ — во время передачи денег Кондрат задержали.

Как и все судьи, Елена Кондрат обладала неприкосновенностью, поэтому уголовное дело о посредничество во взяточничестве на нее возбудили после личного обращения председателя СК Александра Бастрыкина в Высшую квалификационную коллегию судей.

В 2022 году Кондрат лишили судейских полномочий, а в марте она ушла в отставку. Тогда же следствие обратилось в Верховный суд за разрешением на арест. Следователь настаивал, что экс-судья может оказывать давление на свидетелей и скрыться от следствия, как это уже случилось однажды накануне ее задержания.

В начале апреля 2022-го почти перед самым решением об аресте Кондрат заказала такси премиум-класса к своему дому в Дмитровском районе Подмосковья и выдвинулась в сторону Чечни, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. При этом следователей о поездке предупреждать не стала.

— Из Чечни в Москву пришел сигнал, что находящаяся под следствием Елена Кондрат пытается сменить фамилию на Светлану Хондрат, — уточнил источник издания. — В дальнейшем она собиралась покинуть Россию.

Кондрат сразу объявили в розыск, а по прибытии в столицу отправили в СИЗО. На заседании об избрании меры пресечения она пыталась убедить судью, что ехала в Грозный отдохнуть в санатории. Но из вещей с собой у нее был только небольшой пакет с документами и одеждой.

Сын за мать

В СИЗО находится и сын Кондрат — Николай. Его дело о заказном убийстве и нескольких приготовлениях к ним частично связано с делом матери. Мужчину обвиняют, в частности, в том, что в октябре 2020 года он планировал убийство Елены Махалкиной, которая, по его мнению, подставила мать. По версии СК, он прикрепил к машине женщины GPS-трекер и хотел застрелить ее из арбалета около дома.

По версии следователей, Николай Кондрат хотел убить еще двух бизнесменов. Кроме того, его подозревают в организации убийства своего водителя, которого он заподозрил в сотрудничестве с ФСБ. Свою вину фигурант не признал.

Елена Кондрат настаивает, что ее уголовное преследование связано с «отказом выполнять незаконные требования руководства столичного арбитража». В СК заявили об «активном противодействии со стороны фигурантки и ее защитников».

— В ходе расследования уголовного дела Кондрат уклонялась от проведения следственных действий, не являлась к следователю, — сообщали в СК.

На оглашение приговора подсудимая пришла в длинном зеленом платье, разговаривая с адвокатом, она улыбалась. Мать же Елены Кондрат вышла из здания суда в подавленном состоянии.

— У дочери было дело, по которому она вернула в Россию 26 млрд рублей, — сказала она «Известиям». По ее мнению, это было неугодно вышестоящему руководству Елены.

Адвокат Елены Кондрат Максим Пашков заявил «Известиям», что будет обжаловать приговор. Он отметил, что судья Махалкина десять лет работала помощницей у его подзащитной, и намекнул на личные счеты между женщинами. Махалкина поучаствовала в «комбинации по посадке своего учителя», полагает он.

Аудиозапись разговора двух судей, с точки зрения адвоката, полностью противоречит показаниям Махалкиной по делу. Обвинения в адрес сына Елены о желании убить судью из арбалета защитник назвал «сказочно абсурдными» и дал понять, что его дело расследуется так же несправедливо, как и дело матери.

Мягкий приговор

Дело Елены Кондрат поступило в суд в конце мая этого года и было рассмотрено всего за два месяца. Это необычно быстро для такого сложного и неоднозначного дела, сказал «Известиям» почетный адвокат АП Московской области, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Игорь Бушманов.

— Но приговор можно считать мягким — при непризнании вины и отсутствии смягчающих обстоятельств обычно дают больше. По ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ей грозило от семи до 12 лет, — сказал адвокат.

Возможность повлиять на исход уголовного или арбитражного дела у судей есть, отметил адвокат Алексей Гавришев. Также он отметил, что подходов к толкованию закона много и все они могут быть законны. Поэтому у каждой судьи может быть свое мотивированное и аргументированное мнение, за которое нельзя привлечь к ответственности, сказал юрист.

Он добавил, что по Конституции перед лицом правосудия все равны, и у судей нет особых привилегий для выхода по УДО. Поэтому выйти на свободу Елена Кондрат сможет как и все — спустя две трети отбытого срока.

Справка «Известий»

Елена Кондрат стала далеко не первой судьей в России, получившей срок за взятки.

В апреле 2023 года в Барнауле суд вынес приговор ее коллеге — судье арбитражного суда Алтайского края Алексею Городову, обвиняемому в шести эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ). Ему назначили 13 лет колонии строгого режима и штраф 30 млн рублей. По информации прокуратуры региона, взятки судья брал по находящимся у него в производстве делам о банкротстве, а решения принимал в интересах одной из сторон.

В апреле 2022 года Кузбасский суд признал виновным в мошенничестве 67-летнего судью в отставке Центрального районного суда Кемерово и приговорил его к трем годам колонии-поселения.

В ноябре 2022 года Красногвардейский районный суд Адыгеи признал виновным бывшего федерального судью Майкопского городского суда в получении взятки 50 тыс. рублей. Эти деньги судья получил от представителя истца по гражданскому делу за принятие решения в его пользу. Но в тюрьму судья не сел — ему дали пять лет условно и штраф 1,5 млн рублей.

В июле 2020 года суд вынес приговор судье того же суда Владиславу Колесникову за взятку 800 тыс. рублей за решение в пользу одной из сторон арбитражного спора. В том же году аналогичный срок получил бывший судья того же суда Руслан Тэрри, выступавший посредником в передаче взятки Владиславу Колесникову. Сейчас оба отбывают наказания в колонии строгого режима.

21 марта 2019 года Пензенский облсуд признал бывшего судью Саратовского областного суда Владимира Стасенкова виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Ему дали шесть лет колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. По версии следствия, Владимир Стасенков договорился решить вопрос об отмене обвинительного приговора осужденному судом первой инстанции за мошенничество. За вознаграждение в 17 млн рублей он обещал вернуть дело на новое рассмотрение и гарантировал оправдательный приговор. Хотя на самом деле не имел таких полномочий.

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