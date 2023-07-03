Наличный досмотр: за что экс-борца с коррупцией осудили на восемь лет

Восемь лет в колонии строгого режима проведет бывший начальник службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало. 3 июля Зюзинский суд Москвы признал его виновным в получении взяток в размере более 1 млн рублей. По версии следствия, за эти деньги Розсыпало регулярно обеспечивал беспрепятственное прохождение границы грузовыми фурами бизнесмена, занимавшегося импортом.

Экспресс-касса

Зюзинский суд Москвы вынес приговор экс-начальнику службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максиму Розсыпало — он осужден на восемь лет колонии строгого режима по делу о крупной взятке. Пост борца с коррупцией он занимал чуть больше года.

По данным следствия, Розсыпало оказывал общее покровительство бизнесмену, который занимался импортом. За вознаграждение он обещал не проводить дополнительные проверки во время таможенного оформления его грузов.

Чиновника взяли с поличным в августе 2021 года — в одном из питерских кафе он принимал от посредника очередной «гонорар». На оперативном видео заметно, как начальник таможни кладет плотно запечатанный конверт с мечеными купюрами к себе в сумку. Сразу после этого его задержали сотрудники правоохранительных органов. Супруга задержанного таможенника тогда заявила «Известиям», что ее мужа «подставили» и что он был «просто инородное тело в такой прожженной системе».

По данным следствия, свои услуги представитель питерской таможни оказывал через посредника, причем делал это систематически. У него был определенный прайс: за «экспресс-оформление» одной фуры Максим Розсыпало брал $700. Всего же он получил от предпринимателя более 1 млн рублей за серый транзит через границу 20 машин, а также за общее покровительство, рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко.

Негромкая деятельность

О карьере осужденного таможенника известно немного. До своего прихода в ФТС он работал в Министерстве экономического развития и частных компаниях. За время работы Максима Розсыпало возглавляемая им структура не отметилась громкими результатами, а скорее наоборот, сообщил источник «Известий», знакомый с ходом следствия.

В феврале 2021 года, как раз в период работы Розсыпало, суд Ленинградской области арестовал банду, торговавшую секретными таможенными данными. При обыске у одного из инспекторов оперативники обнаружили пачки долларов и евро. Бывший начальник отдела питерской таможни Олег Гусев также погорел на взятке в этот период. Он потребовал у коммерсантов вознаграждение в 20 млн рублей. Это лишь часть примеров коррупции, которые Розсыпало «не заметил», отметил источник.

Розсыпало считался доверенным лицом начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова, который был задержан год спустя — и тоже за взятку, отметил источник «Известий». По данным нашего собеседника, именно Розсыпало дал показания об участии в преступной схеме Мурышова.

Доказательства, собранные следователями в отношении Розсыпало, суд счел достаточными для вынесения приговора и признал его виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Имущество бывшего таможенника арестовано, также ему придется заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки. Суд лишил его права занимать госдолжности в течение пяти лет.

Вино снаружи

В интернете сегодня можно легко найти услуги, связанные с вывозом товара за рубеж и, наоборот, доставкой товара в упрощенном порядке, рассказал «Известиям» президент правления Центра антикоррупционных экспертиз и содействия по вопросам противодействия коррупции Алексей Дондупай.

При этом коррупционных искушений при работе на таможне масса, отметил он: проблемы с документами, вопросы к качеству и перевозке товаров. Груз может простоять на таможне несколько суток и за это время потерять свой товарный вид, если речь идет о скоропортящемся товаре, например цветах.

— Чтобы избежать убытков, бизнесмены готовы на всё, чтобы ускорить процесс прохождения проверки товаров, — пояснил эксперт.

Максимальному досмотру подвергаются фуры, принадлежащие компаниям, которые совсем недавно появились на рынке, пояснил «Известиям» эксперт по таможенному оформлению Владислав Фадеев. В частности, речь идет о тех, кто начал заниматься перевозками товаров месяц-два назад.

— Если компания уже зарекомендовала себя как добросовестная, то ее машины полностью досматривают лишь изредка — срабатывает метод случайных чисел, — отметил он. — Полный досмотр каждой идущей через границу фуры при нашем объеме грузоперевозок невозможно сделать физически.

При этом, по его словам, в зоне временного хранения, где происходит досмотр с выгрузкой товара, стоят камеры наблюдения, которые фиксируют каждое действие таможенников. При полном досмотре составляют протокол, к нему прикладывают фотоматериалы, которые иллюстрируют все этапы процесса — как открывают машину, как достают каждую палету с товаром, как выглядит пустая машина и так далее.

— Розсыпало мог дать команду сфотографировать какой-то небольшой объем товара — особенно если он идентичный в каждой палете. Соответственно, могли выгрузить одну-две палеты и показать, будто разгрузили полностью, — предположил эксперт.

Поскольку груз предпринимателя, которого опекал Розсыпало, скорее всего, разгружался лишь частично, то в остальном товаре вполне могло провозиться что-то запрещенное. Некоторые перевозчики, отметил Владислав Фадеев, так и поступают: на деле везут один товар, а по документам выдают его за другой.

— Они это делают для снижения таможенных пошлин. По факту товар, который находится в фуре, и его виртуальный «двойник» могут быть практически идентичными, но размер пошлины у них будет радикально разный. Снаружи это могут быть вина или носки, а внутри, в середине, что угодно, — уточнил эксперт.

В последние годы уголовные дела на высокопоставленных и рядовых сотрудников таможенной службы идут друг за другом, напомнил председатель правления Национального комитета общественного контроля Мансур Юсупов. По его словам, причина такого положения вещей отчасти в том, что сотрудников таможни слишком много и контролировать их сложно. По его мнению, в ведомстве необходимо ввести такую практику, как ежемесячный полиграф.