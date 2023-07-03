Неудача взятки: дело обвиняемой в коррупции судьи рассмотрят в Москве

В понедельник, 3 июля, начинается процесс по резонансному делу экс-судьи Елены Кондрат. Ее обвиняют в посредничестве при передаче особо крупной взятки в $50 тыс. своей коллеге — за исключение из рассматриваемого дела нескольких ответчиков. Как выяснили «Известия», перед арестом в апреле 2022 года, когда дело уже было возбуждено, Кондрат сбежала в Грозный, чтобы сменить фамилию. Источник издания рассказал, что именно этот момент и стал решающим для ее задержания — из Чечни в Москву доложили о ее планах переименоваться в Светлану Хондрат.

Стереть имена

Мосгорсуд 3 июля начинает рассмотрение дела бывшей судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Ее обвиняют в посредничестве при передаче взятки в размере $50 тыс. судье Елене Махалкиной. По версии следствия, в 2020 году Махалкиной предложили вычеркнуть из дела о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства» несколько физических лиц , привлекаемых к субсидиарной ответственности.

Как сообщали в СК, предложив вознаграждение, Кондрат регулярно звонила и встречалась с Махалкиной, чтобы та приняла «правильное» решение. В результате коллега обвиняемой обратилась с заявлением в ФСБ. Последующие встречи и беседы женщин проходили под контролем сотрудников спецслужб, в том числе и передача взятки во дворе дома Кондрат.

Возбуждение уголовного дела в отношении судьи инициировал лично председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Для этого глава ведомства обратился в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) с просьбой дать согласие на процессуальные действия, поскольку у Кондрат была неприкосновенность.

Здание Высшей квалификационной коллегии судей РФ Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Адвокат Елены Кондрат на заседании коллегии настаивал, что состава преступления в действиях его подзащитной нет. По версии самой обвиняемой, Махалкина сама обратилась к ней за деньгами — якобы не хватало средств на покупку квартиры.

ВККС одобрила требование главы СК в июле 2021 года. В январе 2022 года Кондрат лишили судейских полномочий, а в марте она ушла отставку. В том же месяце СКР обратился в Верховный суд с просьбой избрать Кондрат меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователь настаивал, что экс-судья может оказывать давление на свидетелей, а также скрыться.

Пакет в Грозный

В начале апреля 2022 года Елена Кондрат заказала такси премиум-класса к своему дому в Дмитровском районе Подмосковья и выдвинулась в сторону Чечни , рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. О своем отъезде она сотрудникам следствия не сообщила, несмотря на возбужденное в отношении нее дело.

— Однако из Чечни московским сотрудникам правоохранительных органов пришел сигнал, что находящаяся под следствием Елена Кондрат пытается сменить фамилию на Светлану Хондрат, — уточнил источник издания. — В дальнейшем она собиралась покинуть Россию.

Сбежавшую от следствия судью объявили в розыск. При задержании из вещей у нее был только маленький пакет с одеждой и документами, добавил источник «Известий». После прибытия в Москву Кондрат отправили в СИЗО.

Фото: соцсети Елена Кондрат

На суде по избранию меры пресечения она заявила, что планировала отдохнуть в санатории в Грозном вместе с матерью.

Свою причастность к преступлению экс-судья отрицает, утверждая, что ее дело «сфальсифицировано». По словам Кондрат, ее преследуют за отказ выполнять незаконные требования руководства столичного арбитража.

Убить из арбалета

Судья Арбитражного суда города Москвы Елена Кондрат — видная фигура в российском юридическом сообществе: она автор более 40 научных работ, супруга генерал-полковника в отставке, доктора юридических наук Ивана Кондрата. В 2004–2007 годах он работал замгенпрокурора России. У нее также есть сын Николай, которого сейчас судят по нескольким статьям УК.

Дело сына судьи прошло практически незаметно на фоне уголовного преследования самой Кондрат. Его обвиняют в организации заказного убийства, приготовлении к убийству двух и более лиц, умышленном уничтожении или повреждении имущества, похищении или повреждении документов.

В момент возбуждения уголовного дела — в октябре 2020 года — 19-летний Николай Кондрат учился на втором курсе юрфака МГУ. По версии СК, молодой человек из мести планировал покушение на убийство арбитражной судьи Елены Махалкиной, которую считает инициатором преследования его матери. Чтобы следить за перемещениями судьи, он прикрепил к ее автомобилю GPS-трекер. Следователи предполагают, что убить Махалкину он планировал возле дома из арбалета.

Николай Кондрат Фото: СК РФ

Николай Кондрат, как считает следствие, планировал устранить еще и двух бизнесменов (имена не раскрываются). Он также подозревается в организации убийства своего водителя Кирилла Игитханяна, сообщали в СК. В конце октября 2020 года Toyota Camry с Николаем и его водителем остановили сотрудники ДПС и оперативники ФСБ, и при проверке документов Игитханян предъявил поддельное удостоверение сотрудника СКР, после чего его вместе с Кондратом доставили в отдел полиции. Тогда, полагают следователи, Николай и задумал убийство, считая, что водитель может сдать его ФСБ.

По версии СК, Кондрат попросил Игитханяна помочь ему «залечь на дно» и встретиться с посредником по передаче ему новых документов. Водитель отправился на встречу и был убит: его зарезали друг Николая и его сообщник.

Свою вину Николай Кондрат не признает.

От 7 до 12

Возбудить уголовное дело и арестовать Елену Кондрат, пока она имела статус судьи, было невозможно. В законе «О статусе судей в РФ» установлены гарантии неприкосновенности судей, пояснил «Известиями» адвокат Олег Пантюшов

— Привлечение судьи к уголовной ответственности происходит в соответствии с особым порядком. ВККС РФ рассматривает представление председателя СК РФ на заседании, куда приглашается судья и представитель главы СК или он сам для разбирательства по существу вопроса, — отметил он.

ВККС РФ оценивает приведенные факты и решает, будет уголовное дело возбуждено или нет. Судьи могут вынести отказ, если посчитают аргументы следствия недостаточными. Обжаловать решение коллегии можно только в Верховном суде, добавил адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С ним согласен и экс-следователь прокуратуры, адвокат по уголовным делам Вадим Багатурия. По его мнению, Елене Кондрат не удастся избежать наказания, в особенности с учетом ее заключения под стражу.

— Судьи — это особая категория обвиняемых. Все признаки указывают, что вердикт суда может быть не в ее пользу, — отметил он. — По статье, которую ей вменяют, наказание составляет от 7 до 12 лет колонии. Скорее всего, ей дадут 7 лет, но женщины в этом плане имеют преимущество. Кондрат почти год сидит в СИЗО, и это будет считаться год за полтора.

С учетом того, что до приговора может пройти много времени, а потом еще около года займет апелляционный процесс, Елене Кондрат останется провести в колонии общего режима всего пару лет, заключил адвокат.