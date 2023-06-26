Банная ночь: убийцу «колбасного короля» приговорили к 20 годам

Московский областной суд вынес приговор обвиняемым в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Александру Мавриди дали 20 лет колонии строгого режима, его подельнику — 13. Нападение на владельца компаний «Озерецкие колбасы» и «Мясная империя» произошло в ноябре 2020 года, когда тот отдыхал в бане. Мавриди выстрелил в него из арбалета и добил кочергой. Судебная экспертиза выявила у осужденного раннюю стадию шизофрении, но признала вменяемым. Опрошенные «Известиями» юристы считают, что если состояние преступника ухудшится, отбывать срок он будет в лечебном учреждении.

Личные мотивы

Мособлсуд вынес приговор Александру Мавриди — убийце «колбасного короля», владельца компаний «Озерецкие колбасы» и «Мясная империя», Владимира Маругова. Обвиняемый получил 20 лет колонии строгого режима, передает корреспондент «Известий» из зала суда. Его подельнику Павлу Ахмедову дали 13 лет. Помимо этого суд взыскал с Мавриди 4,7 млн руб. в пользу матери Маругова, его гражданской жены и ее детей.

В ноябре 2020 года Мавриди вместе с сообщником напал на дом бизнесмена. Мотивом убийства стала «личная неприязнь Мавриди к бизнесмену из-за симпатии к бывшей жене Маругова», заявил «Известиям» старший прокурор отдела гособвинителей Кирилл Никитин.

Ночью, пока предприниматель вместе с сожительницей отдыхал в бане, туда ворвались несколько вооруженных людей в масках. Женщину избили и связали. Как установило следствие, Мавриди выстрелил в олигарха из арбалета, а затем добил жертву кочергой по голове. Сожительнице Маругова удалось освободиться, перепрыгнуть через забор и вызвать полицию. Тогда же подозреваемых и задержали.

Сразу после этого в квартире Мавриди следователи обнаружили прикованного к кровати адвоката Александра Завгороднего, который в свое время защищал известного киллера Александра Солоника. Держа в плену, Мавриди заставил его подписать доверенности на отчуждение трех квартир и машиноместа на общую сумму более 71 млн рублей. Этот эпизод тоже лег в основу обвинения.

На последнем заседании перед приговором Мавриди извинился перед потерпевшими и заявил, что сожалеет о содеянном.

— Я хочу принести извинения потерпевшим. Не было заказного убийства, никто его не заказывал. Это было стечения обстоятельств. Если бы Владимир [Маругов] повел себя немного по-другому, может быть, бог иначе распорядился. Я полностью признаю вину и сожалению об этом, — заявил в ходе заседания Мавриди.

Гаечный ключ для побега

В «аквариуме» в зале суда находились не только обвиняемые в убийстве. Помимо них там были пять человек, сбежавших вместе с Мавриди из следственного изолятора в августе 2021 года.

На свободе они оказались из-за действий дежурного в изоляторе — тот не закрыл окно для передачи пищи, так называемую «кормушку». Через него заключенные «отжали» замки на дверях. По одной из версий, они использовали гаечный ключ, рассказал источник «Известий». Он предположил, что его мог передать один из родственников подозреваемых.

Пятерых беглецов задержали довольно быстро, а вот Мавриди оказался в руках полицейских только 14 сентября 2021 года. Больше месяца ему удавалось скрываться в Москве и Московской области — оказавшись на свободе, он позвонил одному из своих знакомых, и попросил помочь финансово. Для передачи денег ему сделали «закладку» в лесу. При задержании у Мавриди в рюкзаке обнаружили 70 тыс. руб., $3 тыс. и €1350.

Скрываясь Мавриди кардинально сменил имидж. Он отрастил бороду, побрил голову и постоянно носил бейсболку с медицинской маской. На момент задержания он скрывался в заброшенной церкви на улице Дубравной в районе Митино.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали и дежурные изолятора, в чью смену сбежали арестанты. Под стражу попал и начальник изолятора Андрей Старшинов.

Сбежавшим из изолятора временного содержания четырем фигурантам других дел суд назначил от шести лет до 11,5 года лишения свободы.

Эпизод с побегом опрошенные «Известиями» эксперты назвали уникальным. Так, криминалист Владимир Кондратенко заявил, что большинство подобных случаев происходили в 90-х годах, когда правоохранительная система находилась в состоянии развала.

— А за последние годы такие случаи можно пересчитать по пальцам. Раньше было два типа побегов: арестованные либо подкупали конвоиров, либо пользовались плохим состоянием изоляторов, — пояснил он.

При этом побег Мавриди и других арестантов эксперт считает случайностью.

— На руку беглецам сыграло несколько факторов: халатность сотрудников изолятора, забывших закрыть так называемую «кормушку», имевшиеся подручные средства и отчаянное желание сбежать, — сказал Владимир Кондратенко.

С ним согласен и криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов. По словам эксперта, современные изоляторы оснащены максимальной системой безопасности — по пути к выходу из ИВС нужно пройти несколько «проходных», которые арестантам тоже пришлось бы вскрыть.

— Без помощи сотрудников изолятора явно не обошлось, — считает он. — С учетом того, что у них оказался ключ именно под тот размер болтов двери, сразу возникает вопрос, а откуда он взялся. Его также могли принести адвокат или родственники, но их тоже должны были проверить на входе.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизе, у Александра Мавриди ранняя стадия шизофрении. Тем не менее его признали вменяемым. «Он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В применении мер примирительного характера Мавриди не нуждается», — говорится в тексте экспертизы.

В ближайшие 20 лет, пока Мавриди будет сидеть в тюрьме, его болезнь может либо остаться на той же стадии, либо развиться в тяжелую форму, объяснил «Известиям» психиатр Павел Бессчастнов. И при ухудшении состояния осужденного могут перевести на лечение в больницу.

Адвокат Вероника Сорокинайте подтвердила «Известиями», что при развитии болезни Мавриди должны поместить в лечебное учреждение, но при улучшении состояния его вернут в колонию. Проведенное время в больнице зачтут в качестве отбытого наказания, указала она.