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Наглым образом: член ОПГ угрожал расправой полицейским в зале суда

Обвиняемому Торкунову обвинение запросило 25 лет в колонии строгого режима
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Государственный обвинитель запросил 25 лет заключения для гражданина Молдавии Андрея Торкунова по кличке Турок, которого следствие считает лидером преступного мира, причастным к организации ряда дерзких преступлений против собственности в России. Один из подсудимых прямо в зале суда пообещал «отрезать головы» бывшему начальнику следственной группы, совершавшим аресты полицейским и сотрудникам прокуратуры. Кто такой Торкунов и за что его судят в России — в материале «Известий».

Следователям пообещали резню

В завершающую стадию вступает процесс над предполагаемыми членами этнической преступной группировки, занимавшейся вымогательствами и грабежами. Лидерство в ней приписывают криминальному авторитету Андрею Торкунову по прозвищу Турок. Вместе с ним на скамье подсудимых очутились Беслан Хабилаев, Роман Чебан, Сергей Сары и Сергей Богдан — им обвинение запросило от 8 до 13 лет колонии строгого режима. Ранее, 27 апреля, коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по данному делу. В ближайшее время суд определится с наказанием.

Решетка, подсудимый, полиция
Фото: TASS/URA.RU/Игорь Меркулов

— Во время процесса, на котором я присутствовал в зале, мне, моим коллегам-полицейским и прокурорским работникам один из подсудимых, Беслан Хабилаев, публично угрожал «отрезать головы», — рассказал «Известиям» бывший руководитель подразделения следственного департамента МВД, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих.

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Воровская статья

Среди статей УК, инкриминируемых Торкунову, — занятие высшего положения в криминальной иерархии. Следствие считает, что статус вора в законе Турок получил в 2013 году. За его коронацию выступали сторонники Деда Хасана (ныне покойный Аслан Усоян) — Жора Ташкентский (Георгий Сорокин), Тимур Саратовский (Салманул-Парусей Абдурзаков), Гия Гальский (Георгий Зарандия), Николай Кузьмичев, Чили Калининградский (Андрей Казаков), Кусо Тбилисский (Шалва Озманов), Гела Гальский (Гела Кардава), Мамука Гальский (Мамука Чкадуа), Альберт Рыжий (Али Гейдаров), Дуяке (Мераб Мзарелуа), Гоги Питерский (Георгий Джанелидзе).

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Фото: Yotube/Прайм Тайм
Андрей Торкунов по кличке Турок

В то время он стал единственным смотрящим за деятельностью группировок молдавского происхождения, действующих преимущественно на территории столичного региона. Таким образом, он был в курсе незаконной деятельности бригад грабителей, мошенников, дачных разбойников, наркоторговцев, организаторов нелегальной миграции, проституции и прочих криминальных элементов родом из бывшей советской республики, считают полицейские. Также в обязанности авторитета такого уровня входят контроль за отчислениями в общак и разрешение конфликтных ситуаций между представителями преступных сообществ. Статус делает распоряжения смотрящего обязательными к исполнению. Такое положение позволяет вору дистанцироваться от непосредственного участия в конкретных преступлениях и избегать уголовной ответственности.

Именно это обстоятельство не дает возможности привлечь Турка к ответственности по многим преступлениям организованной преступной группы (ОПГ). Тем не менее обвинение сумело доказать два эпизода. В первом случае речь идет о подрыве банкомата на Варшавском шоссе в столице в 2015 году. Второй связан с вымогательством имущества — потерпевшего терроризировали на протяжении нескольких лет, с 2012 по 2016 год, отняли у него квартиру, два автомобиля и крупную сумму (общий ущерб около 10 млн рублей).

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Любопытные детали

По словам источника в правоохранительных органах, Торкунов был согласен сотрудничать с силовиками в рамках досудебного соглашения, но оно так и не было подписано. Если бы сделка состоялась, то в руки следствия мог бы попасть ряд крупных фигур из криминальной среды, удалось бы пролить свет на транснациональный наркотрафик из Молдавии и другие особо тяжкие преступления. По неизвестным причинам сотрудничество с Турком не было санкционировано.

Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Изначально Торкунову и его людям инкриминировались и другие преступления: серия подрывов банкоматов в целях ограбления, разбойные нападения на загородные дома, в том числе известных личностей. В общей сложности речь шла о почти 40 эпизодах преступной деятельности, однако до процесса дошли лишь три. Не исключено, что работа по этим эпизодам будет продолжена в будущем.

Имя Торкунова фигурирует в расследовании преступной деятельности известного молдавского бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка, известного в уголовном мире как Плаха. Следствие считает, что Торкунов вместе со своим двоюродным братом Олегом Прутяну по прозвищу Борман (осужден) участвовал в руководстве наркокартелем, бенефициаром которого был бывший председатель Демократической партии Молдовы. Канал обеспечивал поставку наркотиков из Северной Африки в Центральную Россию через Испанию и Молдавию. В криминальных кругах ходит слух, что Прутяну активно способствовал назначению Турка вором в законе и даже внес $1,5 млн в его поддержку.

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Полиция занялась молдавским этническим преступным сообществом после серии жестоких и дерзких нападений на дорогие загородные резиденции в Подмосковье. «Известия» ранее сообщали подробности этого расследования:налеты отличались жестокими избиениями жертв, пытками. Наводчиками преступлений часто были строители-мигранты, трудившиеся на строительстве коттеджей. Полиции удалось задержать участников нападений и их «бригадира» — Николая Греку. Он и сообщники были осуждены в 2020 году на длительные сроки заключения. Это расследование в свою очередь вывело следствие на Торкунова.

Коттеджи, область
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Международный преступник

Андрей Торкунов родился в селе Леушень Теленештского района Молдавии в 1981 году. Он совершал преступления в России, Молдавии, Италии (заочно приговорен к 15 годам колонии), отбывал наказание в Испании. В России его осудили за кражу в 2003 году. В 2006 году на родине его уличили в вымогательстве $100 тыс. у предпринимателя, в 2016 году он отнял дорогостоящий автомобиль у другого бизнесмена. Позже в России он отбывал наказание за хранение наркотиков и оружия уже в статусе вора в законе, в колонии допустил более 200 нарушений режима, за что помещался в штрафной изолятор, а позже был переведен в тюрьму. Там он также игнорировал распорядок и нарушал дисциплину.

В начале прошлого десятилетия Торкунов смог обзавестись российским гражданством по упрощенной процедуре. Однако позже выяснилось, что он скрыл информацию о своей судимости. Поэтому в 2020 году решением Замоскворецкого суда он был лишен паспорта гражданина РФ.

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