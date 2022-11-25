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«Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь»

Авраам Руссо дождался признаниями виновными фигурантов дела о покушении на него
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В Хамовническом суде Москвы присяжные огласили вердикт по делу о покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году, которое, по версии следствия, заказал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Тогда машину певца обстреляли, выпустив девять пуль, две из которых попали в Руссо. На скамье подсудимых спустя 16 лет оказались лишь двое из троих исполнителей: Виталий Джура и Алексей Трясников. Третьего киллера, Михаила Демкина, непосредственно стрелявшего в певца, уже нет в живых. В пятницу, 25 ноября, присяжные единодушно признали их виновными. Заказчик покушения оказался вне досягаемости для правосудия — власти Черногории выдали Исмаилову политическое убежище.

Меж двух огней

Расстрелянная машина и лужи крови на асфальте — так выглядит на видео место покушения на звезду конца девяностых и начала двухтысячных певца Авраама Руссо. 19 августа 2006 года он возвращался домой после концерта, когда его машину обстреляли неизвестные. Было выпущено порядка девяти пуль, две из которых попали Руссо в ногу.

— Заезжая во двор, увидел только вспышку, почувствовал, что левая нога немеет. В шоке смотрел в одну точку. Меня разбудил крик охранника: «По газу!». Я максимально дал газ и смог довести машину до конца улицы, повернул и оказался на Садовом кольце. Потерял сознание и очнулся уже на заднем сиденье — мой охранник перекинул меня туда. Я лежал весь в крови. Он кричал: «Не умирай, просыпайся!», — рассказал певец, который лично пришел в суд давать показания.

С его слов, после покушения он находился в больнице 25 дней и лечится до сих пор — четыре месяца назад перенес очередную операцию на ноге.

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь
Авраам Руссо у здания суда

Авраам Руссо у здания суда, сентябрь 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Это было не первое ЧП, которое довелось пережить популярному артисту. За пару лет до нападения, в 2004 году, певца похитили — его посадили в машину и доставили в ресторан «Прага» на Арбате. Он рассказал, что там его били, вымогали деньги, потом вывезли в Подмосковье и держали в подвале до тех пор, пока он не согласился отдавать часть своих гонораров. По мнению Руссо, оба эти эпизода связаны между собой, а их заказчик — один и тот же человек — бывший владелец Черкизовского рынка в Москве и ресторана «Прага» Тельман Исмаилов.

В те годы Исмаилов был покровителем и работодателем Руссо. Певец приехал в Россию в 1996-м по его приглашению — бизнесмену очень понравился голос восходящей звезды, и он предложил ему выступать в ресторане. Однако со временем Руссо заинтересовался продюсер Иосиф Пригожин, это крайне не понравилось Исмаилову, который, со слов Руссо, «считал себя хозяином его судьбы».

Исмаилов был недоволен тем, что Пригожин меня часто приглашал на съемки. Звонил и говорил: «Порежу горло, изуродую тебе лицо, не сможешь выйти на сцену», — рассказал певец в суде.

С его слов, своеобразными методами боролся за него и Пригожин.

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь
Авраам Руссо с адвокатом Андреем Алешкиным у здания суда

Авраам Руссо с адвокатом Андреем Алешкиным у здания суда, сентябрь 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Он по 20 раз на дню мне звонил, чтобы я вернулся, обещал решить вопрос с Тельманом. Находил воров в законе и отправлял ко мне на разборки. Были угрозы жесткие со стороны Пригожина, что он порвет последнюю рубашку и пойдет до конца, — рассказал он суду.

В итоге певец «оказался меж двух огней» и в 2003 году решил покинуть Россию, но, судя, по всему, не успел.

Вне зоны доступа

В разговоре с «Известиями» Пригожин опроверг высказанные Руссо обвинения, назвал певца «глупым конъюнктурщиком» и предложил проверить его слова на детекторе лжи, попутно пригрозив «самыми лучшими в мире адвокатами». Со слов продюсера, Руссо «просто нужен скандал, чтобы пиариться». Сам же певец заверил СМИ — суд ему нужен для «торжества справедливости».

Все равно я верю, что есть Бог на свете. Эти люди разрушили мое здоровье и в определенной степени жизнь, — объяснил свои мотивы певец.

Но если Пригожин официально в деле Руссо никак не фигурирует, то Исмаилова следствие считает заказчиком и его похищения в 2004-м, и покушения в 2006-м. Судья Екатерина Пахомова заявила: пойти на такое бизнесмен решил «из-за неприязненных отношений». Привлечь его к ответственности не удалось.

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь
Авраам Руссо и Иосиф Пригожин

Авраам Руссо и Иосиф Пригожин, 2010 год

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

С 2017 года бывший хозяин «Черкизона» находится в международном розыске за убийство двух бизнесменов — владельца торговых комплексов «Строй Маркет» Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Год назад стало известно, что он скрывается от правосудия в Черногории. Там ему долгое время удавалось договариваться с местными властями, которые не боялись иметь «тесные экономические связи» с международным криминалитетом, заявил ранее «Известиям» глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич.

Шанс на экстрадицию возник лишь однажды — в октябре 2021 года, когда после смены власти в стране Исмаилов был задержан по запросу России и помещен в тюрьму «Спуж» в Подгорице. По статье за убийство двух и более лиц в РФ ему грозило вплоть до пожизненного заключения. Однако 22 октября Черногория все-таки предоставила ему политическое убежище, сообщили СМИ.

Исмаилов не признал свою вину ни по одному из эпизодов.

«С творчеством не знакомы…»

Дело 16-летней давности завершилось в пятницу, 25 ноября. В Хамовническом суде был оглашен приговор троим исполнителям — Михаилу Демкину, Виталию Джуре и Алексею Трясникову. Двум последним вменили убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 105, ч. 2 УК РФ). А Демкину — еще и незаконное приобретение и хранение оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). Всех троих присяжные единодушно признали виновными.

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь
Один из обвиняемых в покушении на Авраама Руссо в здании суда

Один из обвиняемых в покушении на Авраама Руссо в здании суда

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Руссо рассказал «Известиям», что лицо Демкина, который стрелял в него почти в упор, не может забыть до сих пор — оно врезалось ему в память. Но как раз этот участник преступления до этого дня не дожил — на скамье подсудимых присутствовали только его подельники. Интересы каждого представляли по два адвоката, причем под стражей во время следствия находился только Джура. Трясников был под подпиской о невыезде. В преступлении он участвовал как водитель — возил основных фигурантов, считает следствие. После оглашения вердикта присяжных его взяли под стражу.

В суде оба обвиняемых вели себя спокойно, поддержать Трясникова в суд пришла его жена. Жена и дочь Руссо тоже поддерживали певца «морально и молитвой», но в суд он их приводить не стал.

Из зачитанных судьей показаний следовало, что никто из подсудимых не знает ни Тельмана Исмаилова, ни Авраама Руссо, «не знакомы с его творчеством». Это, впрочем, не помешало и самим подсудимым, и их адвокатам «с удовольствием» фотографироваться с певцом прямо после одного из заседаний, сообщил «Известиям» адвокат Руссо Андрей Алешкин.

— Сам Трясников подошел, говорит, можно с вами сфотографироваться? Авраам сказал — конечно, почему нет? К певцу у всех хорошее отношение, да и сам он совсем не кровожадный. Им руководит не чувство мести, он всех давно простил, а желание справедливого ответа за преступление, — отметил адвокат.

Существовало огромное противодействие со стороны Тельмана Исмаилова расследованию дела о покушении, заявил он «Известиям».

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь
Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Все очень просто — финансовые возможности Исмаилова позволяли ему очень долгое время уходить от ответственности. За скобками оставим методы, которыми он это делал, но уголовное дело, которое возбудили еще в 2006-м году, много раз приостанавливали. После смены власти в Москве его политическое влияние на следствие через чиновников разного уровня стало уменьшаться, «и дело потихонечку» закрутилось. Вот почему преступники оказались на скамье подсудимых только спустя 16 лет, — сказал Андрей Алешкин.

Без срока давности

Со слов адвоката, очень много доказательств по делу с течением лет оказалось утеряно полностью или частично. Стало ли это следствием «давления» вездесущего Исмаилова или просто стечения обстоятельств, наверняка сказать нельзя, уточнил он. Руссо много раз допрашивали, последний раз — два года назад, когда дело о покушении снова стало «активным». Дело о похищении было прекращено по истечению срока давности, но у убийства таких сроков нет, отметил адвокат.

По его мнению, России стоит добиваться от Черногории отмены политубежища для Исмаилова, ведь он обвиняется не только в покушении на Руссо, но и в других преступлениях.

Несмотря на потерю Исмаиловым львиной доли своего влияния, вопрос личной безопасности Руссо остается актуальным, считает адвокат.

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь
Авраам Руссо

Авраам Руссо

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

У Авраама до сих пор есть государственная охрана. Надеюсь, что ее продлят и увеличат, чтобы человека два-три у него было. Это важно особенно сейчас, после вынесения вердикта, — сказал адвокат.

Сегодня Руссо по-прежнему ведет активную гастрольную жизнь, у него недавно был концерт в Москве. Из-за покушения здоровью певца был причинен тяжелый вред, он имеет право на материальную и моральную компенсацию, уточнил адвокат. Исходя из вердикта, в ближайшие дни состоятся прения сторон, во время которых фигурантам запросят сроки.

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