В Хамовническом суде Москвы присяжные огласили вердикт по делу о покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году, которое, по версии следствия, заказал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Тогда машину певца обстреляли, выпустив девять пуль, две из которых попали в Руссо . На скамье подсудимых спустя 16 лет оказались лишь двое из троих исполнителей: Виталий Джура и Алексей Трясников. Третьего киллера, Михаила Демкина, непосредственно стрелявшего в певца, уже нет в живых. В пятницу, 25 ноября, присяжные единодушно признали их виновными . Заказчик покушения оказался вне досягаемости для правосудия — власти Черногории выдали Исмаилову политическое убежище.

Меж двух огней

Расстрелянная машина и лужи крови на асфальте — так выглядит на видео место покушения на звезду конца девяностых и начала двухтысячных певца Авраама Руссо. 19 августа 2006 года он возвращался домой после концерта, когда его машину обстреляли неизвестные . Было выпущено порядка девяти пуль, две из которых попали Руссо в ногу.

— Заезжая во двор, увидел только вспышку, почувствовал, что левая нога немеет . В шоке смотрел в одну точку. Меня разбудил крик охранника: «По газу!». Я максимально дал газ и смог довести машину до конца улицы , повернул и оказался на Садовом кольце. Потерял сознание и очнулся уже на заднем сиденье — мой охранник перекинул меня туда. Я лежал весь в крови . Он кричал: «Не умирай, просыпайся!», — рассказал певец, который лично пришел в суд давать показания.

С его слов, после покушения он находился в больнице 25 дней и лечится до сих пор — четыре месяца назад перенес очередную операцию на ноге.

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь Авраам Руссо у здания суда, сентябрь 2022 года Фото: ИЗВЕСТИЯ

Это было не первое ЧП, которое довелось пережить популярному артисту. За пару лет до нападения, в 2004 году, певца похитили — его посадили в машину и доставили в ресторан «Прага» на Арбате. Он рассказал, что там его били, вымогали деньги, потом вывезли в Подмосковье и держали в подвале до тех пор, пока он не согласился отдавать часть своих гонораров. По мнению Руссо, оба эти эпизода связаны между собой, а их заказчик — один и тот же человек — бывший владелец Черкизовского рынка в Москве и ресторана «Прага» Тельман Исмаилов .

В те годы Исмаилов был покровителем и работодателем Руссо. Певец приехал в Россию в 1996-м по его приглашению — бизнесмену очень понравился голос восходящей звезды, и он предложил ему выступать в ресторане. Однако со временем Руссо заинтересовался продюсер Иосиф Пригожин, это крайне не понравилось Исмаилову, который, со слов Руссо, «считал себя хозяином его судьбы».

— Исмаилов был недоволен тем, что Пригожин меня часто приглашал на съемки . Звонил и говорил: «Порежу горло, изуродую тебе лицо, не сможешь выйти на сцену», — рассказал певец в суде.

С его слов, своеобразными методами боролся за него и Пригожин .

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь Авраам Руссо с адвокатом Андреем Алешкиным у здания суда, сентябрь 2022 года Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Он по 20 раз на дню мне звонил, чтобы я вернулся, обещал решить вопрос с Тельманом. Находил воров в законе и отправлял ко мне на разборки. Были угрозы жесткие со стороны Пригожина, что он порвет последнюю рубашку и пойдет до конца, — рассказал он суду.

В итоге певец «оказался меж двух огней» и в 2003 году решил покинуть Россию, но, судя, по всему, не успел.

Вне зоны доступа

В разговоре с «Известиями» Пригожин опроверг высказанные Руссо обвинения, назвал певца «глупым конъюнктурщиком» и предложил проверить его слова на детекторе лжи , попутно пригрозив «самыми лучшими в мире адвокатами». Со слов продюсера, Руссо «просто нужен скандал, чтобы пиариться». Сам же певец заверил СМИ — суд ему нужен для «торжества справедливости».

— Все равно я верю, что есть Бог на свете. Эти люди разрушили мое здоровье и в определенной степени жизнь , — объяснил свои мотивы певец.

Но если Пригожин официально в деле Руссо никак не фигурирует, то Исмаилова следствие считает заказчиком и его похищения в 2004-м, и покушения в 2006-м . Судья Екатерина Пахомова заявила: пойти на такое бизнесмен решил «из-за неприязненных отношений». Привлечь его к ответственности не удалось.

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь Авраам Руссо и Иосиф Пригожин, 2010 год Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

С 2017 года бывший хозяин «Черкизона» находится в международном розыске за убийство двух бизнесменов — владельца торговых комплексов «Строй Маркет» Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Год назад стало известно, что он скрывается от правосудия в Черногории. Там ему долгое время удавалось договариваться с местными властями, которые не боялись иметь «тесные экономические связи» с международным криминалитетом, заявил ранее «Известиям» глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич.

Шанс на экстрадицию возник лишь однажды — в октябре 2021 года, когда после смены власти в стране Исмаилов был задержан по запросу России и помещен в тюрьму «Спуж» в Подгорице. По статье за убийство двух и более лиц в РФ ему грозило вплоть до пожизненного заключения. Однако 22 октября Ч ерногория все-таки предоставила ему политическое убежище , сообщили СМИ.

Исмаилов не признал свою вину ни по одному из эпизодов.

«С творчеством не знакомы…»

Дело 16-летней давности завершилось в пятницу, 25 ноября. В Хамовническом суде был оглашен приговор троим исполнителям — Михаилу Демкину, Виталию Джуре и Алексею Трясникову . Двум последним вменили убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст. 105, ч. 2 УК РФ). А Демкину — еще и незаконное приобретение и хранение оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). Всех троих присяжные единодушно признали виновными .

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь Один из обвиняемых в покушении на Авраама Руссо в здании суда Фото: ИЗВЕСТИЯ

Руссо рассказал «Известиям», что лицо Демкина, который стрелял в него почти в упор, не может забыть до сих пор — оно врезалось ему в память. Но как раз этот участник преступления до этого дня не дожил — на скамье подсудимых присутствовали только его подельники. Интересы каждого представляли по два адвоката, причем под стражей во время следствия находился только Джура. Трясников был под подпиской о невыезде. В преступлении он участвовал как водитель — возил основных фигурантов, считает следствие. После оглашения вердикта присяжных его взяли под стражу.

В суде оба обвиняемых вели себя спокойно, поддержать Трясникова в суд пришла его жена. Жена и дочь Руссо тоже поддерживали певца «морально и молитвой», но в суд он их приводить не стал.

Из зачитанных судьей показаний следовало, что никто из подсудимых не знает ни Тельмана Исмаилова, ни Авраама Руссо, «не знакомы с его творчеством». Это, впрочем, не помешало и самим подсудимым, и их адвокатам «с удовольствием» фотографироваться с певцом прямо после одного из заседаний, сообщил «Известиям» адвокат Руссо Андрей Алешкин.

— Сам Трясников подошел, говорит, можно с вами сфотографироваться? Авраам сказал — конечно, почему нет? К певцу у всех хорошее отношение, да и сам он совсем не кровожадный. Им руководит не чувство мести, он всех давно простил, а желание справедливого ответа за преступление, — отметил адвокат.

Существовало огромное противодействие со стороны Тельмана Исмаилова расследованию дела о покушении, заявил он «Известиям».

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь Тельман Исмаилов Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Все очень просто — финансовые возможности Исмаилова позволяли ему очень долгое время уходить от ответственности . За скобками оставим методы, которыми он это делал, но уголовное дело, которое возбудили еще в 2006-м году, много раз приостанавливали. После смены власти в Москве его политическое влияние на следствие через чиновников разного уровня стало уменьшаться, «и дело потихонечку» закрутилось. Вот почему преступники оказались на скамье подсудимых только спустя 16 лет, — сказал Андрей Алешкин.

Без срока давности

Со слов адвоката, очень много доказательств по делу с течением лет оказалось утеряно полностью или частично . Стало ли это следствием «давления» вездесущего Исмаилова или просто стечения обстоятельств, наверняка сказать нельзя, уточнил он. Руссо много раз допрашивали, последний раз — два года назад, когда дело о покушении снова стало «активным». Дело о похищении было прекращено по истечению срока давности, но у убийства таких сроков нет, отметил адвокат.

По его мнению, России стоит добиваться от Черногории отмены политубежища для Исмаилова , ведь он обвиняется не только в покушении на Руссо, но и в других преступлениях.

Несмотря на потерю Исмаиловым львиной доли своего влияния, вопрос личной безопасности Руссо остается актуальным, считает адвокат.

Эти люди разрушили мое здоровье и жизнь Авраам Руссо Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— У Авраама до сих пор есть государственная охрана. Надеюсь, что ее продлят и увеличат , чтобы человека два-три у него было. Это важно особенно сейчас, после вынесения вердикта, — сказал адвокат.