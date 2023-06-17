Кровавое наследие: завершился процесс над бандой Пичугина

Печально известный гангстер эпохи «лихих 90-х» Юрий Пичугин получил пожизненное и штраф в 3 млн рублей по решению Верховного суда Коми. Поставлена точка в четырехлетнем расследовании, по которому проходило свыше 20 обвиняемых. На счету «бригады» заказные убийства, похищения предпринимателей, вымогательства и другие тяжкие преступления. Подробности — в материале «Известий».

Два пожизненных срока

Верховный суд Коми на основании обвинительного вердикта присяжных признал виновными и назначил наказание Пичугину (известному в криминальных кругах под прозвищем Пичуга) и 15 членам созданной им группировки.

«В период до 2017 года члены банды совершили более 20 преступлений, большинство из которых относится к категориям тяжких и особо тяжких, в том числе убийства шести лиц и покушение на убийство еще одного человека» , — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Помимо Пичугина, остаток своих дней в колонии проведет его подручный, руководитель одной из структур сообщества Хадис Азизов. Еще два «бригадира» получили 16 и 18 лет. Рядовым членам суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до 24 лет. Двое подсудимых Александр Егоров и Алексей Рохлин были оправданы.

Заседание Верховного суда Коми по делу Юрия Пичугина Фото: РЕН ТВ

Два пожизненных срока по одному приговору — это редкость для российского уголовного процесса. В постановлении пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 «О судебном приговоре» дано разъяснение, согласно которому суды должны учитывать, что такой вид наказания может применяться лишь тогда, когда необходимость его назначения обусловлена исключительной опасностью для общества лица, совершившего преступление.

— Анализируя приговор в отношении ОПГ Юрия Пичугина, следует принять во внимание длительность существования группировки, сформированной еще в 1992–1994 годы в Коми, совершение преступлений в различных субъектах федерации, личностный состав и численность (это спортсмены, бывшие силовики), а также тяжесть преступлений, по которым предъявлено обвинение , — говорит член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова. — Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. Этой нормой права и руководствовался суд при вынесении приговора.

История криминального короля

Жестокость, дерзость и безнаказанность — так можно кратко охарактеризовать путь банды Пичугина. Следствие считает, что группировка появилась «не позднее 1992 года» . Ее костяк сформировался в небольшом поселке Жешарт. Бандиты с самого начала обладали арсеналом огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и занимались вымогательством и захватом прибыльных активов в Коми и соседних регионах. Ряды банды постоянно пополнялись новыми членами, среди которых были бывшие военнослужащие, спортсмены и даже сотрудники правоохранительных органов. К слову, до суда дожили далеко не все бандиты.

Пичугин первый срок отбывал за кражу еще во времена СССР. Позже были судимости за хулиганство и по другим общеуголовным статьям. Уже в 1990-м он получил статус вора в законе и контролировал оргпреступность в родной республике. Существенная доля криминальных доходов отправлялась в воровской общак.

Задержание Юрия Пичугина Фото: РЕН ТВ

С годами сфера интересов группировки разрасталась. Люди Пичугина, помимо услуг по «охране» бизнеса, занялись организацией телефонных мошенничеств (звонки из колоний). Параллельно члены банды становились бенефициарами легального бизнеса, отнятого у предпринимателей: лесопереработка, нефтепродукты, недвижимость. При этом они не отказывались от жестоких методов воздействия на конкурентов и предпринимателей. Например, одному из оппонентов бандиты отрезали часть уха.

Своих тоже не жалели: нарушителей «корпоративной дисциплины» и тех, кто соглашался сотрудничать с властями, безжалостно убивали. В 2005 году члена группировки застрелили из-за подозрения в даче показаний правоохранителям. Его тело было сброшено в кювет на территории Архангельской области. Еще несколько человек были убиты за дачу показаний в отношении семикратно судимого Пичугина и его «капитанов».

Задержан и этапирован

Как ни старался криминальный авторитет заставить замолчать всех своих «партнеров по бизнесу», но несколько его подельников устали жить в страхе и решили свидетельствовать против босса. В основу обвинения легли показания нескольких бывших членов группировки.

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева Криминальный авторитет Юрий Пичугин, подозреваемый в создании организованной преступной группировки и незаконном обороте оружия, перед избранием меры пресечения в Сыктывкарском городском суде, 2017 год

Последний арест Пичугина случился в 2017 году в Москве в рамках спецоперации сотрудников ФСБ. Были проведены обыски, в ходе которых выяснилось, что Пичугин тяготел к роскоши: жил в роскошной резиденции на Рублевке, распоряжался парком представительских автомобилей. У него изъяли антикварные иконы и другие дорогостоящие предметы. Нашлись в тайниках и оружие, глушители и боеприпасы.

Несколько задержанных в рамках расследования сообщников Пичугина подписали досудебное соглашение со следствием и дали показания по рейдерским захватам компаний, мошенническим схемам и убийствам.

Забыли про ущерб

Пичугин и его люди нанесли колоссальный ущерб региону. Ранее сообщалось об изъятии у бандита имущества на сотни миллионов рублей. Однако приговор, кроме штрафа в 3 млн рублей (с Азизова взыщут на 500 тыс. меньше), не предусматривает взыскания с Пичугина денег за причиненные семьям жертв страдания и отнятое имущество. О проблемах взыскания с преступников «Известиям» рассказал полковник юстиции в отставке, бывший руководитель следственного подразделения МВД по борьбе с оргпреступностью Сергей Пелих.

— В рамках следствия имущество преступника подлежит аресту. Задача следствия разобраться, кто фактически владеет имуществом, так как преступникам свойственно оформлять собственность на третьих лиц. Если удается собрать доказательства, указывающие на то, что конкретное имущество принадлежит обвиняемому, следователь выходит в суд с арестом. Арестовывается имущество в двух случаях: в рамках гражданского иска, заявленного в уголовном деле потерпевшей стороной, либо в счет обеспечения исковых требований государства, от имени прокуратуры. Например, чтобы возместить урон от действий преступника, причинивших ущерб государству, или для того, чтобы из этих средств выплатить штраф.

Бывший следователь указывает, что дополнительное материальное взыскание для преступников такого уровня предусмотрено в довольно скромном масштабе. Например, по статье о создании преступного сообщества максимальный штраф составляет всего 5 млн рублей.

Юрий Пичугин, подозреваемый в создании организованной преступной группировки и незаконном обороте оружия, перед избранием меры пресечения в Сыктывкарском городском суде, 2017 год Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

— В уголовных делах обязанность доказывать, что конкретный человек приобрел имущество на нелегальные доходы, лежит на следствии. У нас виллы на Рублевке и «бентли» оформляют на пенсионеров, которые на допросах со всей серьезностью заявляют, что откладывали на них за всю жизнь в кубышку. И опровергнуть это совсем не просто. Такая практика дает возможность бандитам, коррупционерам, наркобаронам спокойно легализовывать криминальный заработок. В зарубежной практике, напротив, человек, а не следствие, должен приносить чеки, дарственные на недвижимость, приводить свидетелей, чтобы доказать законность нахождения у него имущества. Это важный вопрос, который требует внимания законотворцев.