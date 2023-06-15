Рейдерский подхват: арестован участник псевдопокушения на главу Merlion

Арестован новый фигурант дела о попытке рейдерского захвата крупной российской IT-компании Merlion — Денис Николаев, выяснили «Известия». О нем мало что известно, рассказал источник издания, однако характер предъявленных обвинений дает основания полагать, что он может быть одним из главных участников инсценированного покушения на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко в 2015 году. Николаеву инкриминируют фальсификацию доказательств, привлечении заведомо невиновного к ответственности и незаконное задержание. По версии следствия, инсценируя покушение на Симоненко, его напарники в сговоре с сотрудниками правоохранительных органов пытались организовать рейдерский захват компании, которая, среди прочего, владеет магазинами «Ситилинк». В результате четыре совладельца и топ-менеджера Merlion около года провели в СИЗО по ложным обвинениям.

Новый фигурант

Басманный суд заключил под стражу Дениса Николаева — фигуранта громкого дела об инсценировке в 2015 году покушения на главу крупной российской IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко, выяснили «Известия». По словам источника издания, Николаеву инкриминируют фальсификацию доказательств, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание или заключение под стражу.

Информация об аресте появилась на сайте суда, однако имя фигуранта полностью не сообщалось, только инициалы. Личность арестованного подтвердили «Известиям» в пресс-службе Басманного суда, отказавшись раскрыть иные данные заседания, так как оно рассматривается в закрытом режиме.

История с попыткой рейдерского захвата Merlion началась в 2020 году. Тогда бывший генеральный директор компании пришел в правоохранительные органы и заявил, что его пытались убить. Речь шла о событии 2015 года, когда в дом Симоненко под Красногорском бросили бутылки с зажигательной смесью. Спустя пять лет он заявил, что его «заказали» совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин . Таким образом они, якобы, хотели избежать выплаты Симоненко $4,5 млн, вырученных от продажи акций компании.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Весомым аргументом для следователей стала явка с повинной одного из исполнителей покушения — ветерана боевых действий в Донбассе Григория Жеренова. Он заявил, что наняли его именно руководители Merlion.

Следователем по этому делу стал майор юстиции, следователь по особо важным делам СК РФ Алексей Неснов. По его требованию всех обвиняемых отправили в СИЗО.

Спустя почти год расследование покушения внезапно забрали в главк Следственного комитета , а фигурантам смягчили меру пресечения. Этим фактом Неснов оказался крайне недоволен — он даже написал рапорт председателю СКР Александру Бастрыкину, в котором обвинил новых следователей в коррупции и пожаловался на угрозы.

Но к тому моменту в этом деле все встало с ног на голову. По новой версии следствия, совладельцы и топ-менеджеры Merlion оказались не преступниками, а жертвами.

Следствие заявило, что Вячеслав Симоненко намеренно оговорил учредителей Merlion и никакого покушения не было. Арестовали и Григория Жеренова — он признал, что обманул следствие , назвав топ-менеджера компании Merlion Бориса Левина заказчиком покушения. За ложный донос его осудили на 2,5 года.

В феврале 2022 года Вячеслава Симоненко задержали и предъявили обвинения в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств.

Не обошло расследование вниманием и следователя Алексея Неснова. Ему инкриминировали фальсификацию доказательств, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание или заключение под стражу. И объявили в розыск, потому что к тому времени он успел уехать в Объединенные Арабские Эмират ы.

Судя по тому, что обвинения Неснова и Дениса Николаева полностью совпадают, следствие считает нового фигуранта дела одним из главных организаторов преступления, отметил источник «Известий».

Афера не удалась

В январе 2023 года СК представил некоторые подробности этого дела. Оказалось, что против владельцев компании Merlion действовало целое преступное сообщество (ОПС), организованное «криминальным» бизнесменом Виталием Качуром и его сыном, бывшим сотрудником Следкома Кириллом. Участвовали в ОПС Алексей Неснов, Вячеслав Симоненко, старший инспектор 8-го отдела управления кадров СК Александр Киреев и «иные лица».

Роль Вячеслава Симоненко была самой простой — ему всего лишь нужно было заявить о покушении в правоохранительные органы. После того как совладельцы Merlion оказались под стражей, участники ОПС, по данным следствия, стали вымогать по 5 млрд руб. у каждого из них. За такие деньги им обещали окончить уголовное преследование, но ни один из учредителей так и не согласился.

Фото: скриншот из видео Вячеслав Симоненко

После того, как попытка вымогательства и рейдерского захвата компании провалилась, практически все подозреваемые успели сбежать за границу.

В феврале 2023 года Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов, и Борис Левин подали в СК гражданский иск в рамках уголовного дела в отношении Вячеслава Симоненко. Они требуют возместить 2,2 млрд руб. недополученной чистой прибыли во время следствия, а также 20 млн руб. за моральный ущерб.

Скорее прецедент

Сама схема рейдерского захвата Merlion внешне выглядит как привет из 90-х, но на самом деле стилистически больше похожа на события 2000-х, когда рейдеры начали захватывать компании и предприятия при помощи коррумпированных представителей официальных ведомств, рассказал в беседе с «Известиями» криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов.

— В девяностые не было сложных многоходовок — конкуренты попросту отстреливались, и весь бизнес переходил в руки одного человека. Более продуманные и узаконенные схемы с участием тех же следователей или судей начались лет десять спустя , — сказал эксперт.

При этом вряд ли рядовые следователи, такие как Неснов, Киреев и Качур, могли так нагло фальсифицировать уголовное дело без поддержки руководителей среднего звена, полагает Михаил Игнатов.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Есть объяснение и тому, что целый год никто из следователей не догадывался о фальшивом характере уголовного дела, полагает он.

— Вышестоящее руководство своим следователям верит. Дел слишком много, в детали каждого не вникнешь, это может сделать только сам следователь, — сказал криминалист.

В юридической практике чаще встречаются случаи, когда фальсифицируются отдельные доказательства, поделился мнением адвокат Игорь Бушманов. Но чтобы все дело целиком было фальшивкой — скорее прецедент, который всплыл на поверхность из-за известности самой компании и незаконного заключения ее учредителей.

— Раньше, когда был передел сфер влияния, заказные дела возбуждались часто. Таких дел было много. Чаще всего их возбуждали по статье о мошенничестве, когда достаточно показаний одного лица, чтобы посадить человека. И прокуратура не всегда вовремя реагировала на это, — обратил внимание адвокат.