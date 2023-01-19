Под двумя крышами: участились рейдерские захваты домов управляющими компаниями

В России участились случаи «рейдерских» захватов домов управляющими компаниями , рассказали «Известиям» эксперты сферы ЖКХ. УК подделывают протоколы собраний собственников жилья и самовольно назначают себя управляющими. Например, в феврале 2022 года в подмосковном Домодедове жильцы дома по улице Курыжова сами провели собрание и выбрали УК «МКР Дружба Юг». Компания приступила к работе в июне, но уже в августе люди с удивлением узнали, что теперь их домом управляет никому не известная УК «Компас», которая якобы провела еще одно собрание. По показаниям жильцов, их подписи на бланках голосования подделаны. Люди писали письма в самые разные органы власти, но пока все безрезультатно.

Частая практика

В России по-прежнему регулярно происходят случаи подделки решений собраний собственников жилья, в том числе по выбору УК. Проблема с «рейдерскими» захватами многоквартирных домов недобросовестными организациями стоит действительно остро , сказал «Известиям» советник президента ассоциации управляющих организаций «Новое качество» Олег Малахов.

— В последнее время участились случаи подделки протоколов и решений общих собраний. В таких ситуациях собственникам помещений крайне сложно доказывать, что они не проводили собрание и тем более, не голосовали , — отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Есть даже случаи, когда инициаторы собрания, указанные в протоколе, вообще ничего об этом не знают , сказала она. Обычно недобросовестные организации подделывают протоколы собраний собственников жилья и самовольно назначают себя управляющими. Например, в феврале 2022 года в подмосковном Домодедово жильцы дома по улице Курыжова сами провели собрание и выбрали УК «МКР Дружба Юг» .

— К тому моменту наша бывшая УК «М-4» фактически обанкротилась, и мы выбрали новую. Компания приступила к работе в июне и нас полностью устраивала , — рассказал один из жильцов дома Андрей.

В середине июля люди с удивлением узнали, что с 1 августа их домом будет управлять никому не известная УК «Компас» .

— Эта управляющая компания подделала наши подписи на бланках голосования собрания, которое никто из нас не посещал. Мы сами провели еще одно собрание, снова выбрали УК «МКР Дружба Юг», но вскоре «Компас» снова подделал решение собрания, — рассказала еще одна жительница дома Екатерина.

По ее словам, собственники квартир писали письма в разные инстанции, включая прокуратуру, губернатора Подмосковья и так далее, но пока все тщетно . УК «Компас» продолжает работать.

«Известия» направили запрос в упомянутые ведомства и Минстрой.

Каждый десятый

Подделка протоколов общего собрания жильцов происходит в одном из десяти случаев , отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Поэтому проблему в сфере управления многоквартирными домами действительно можно считать хронической , сказал он.

По данным заместителя председателя подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Евгении Петуховой, к примеру, сейчас только в подмосковном городском округе Щелково идут споры за право управления более чем 30 домами, в Красногорске — более 200. Количество судов по оспариванию поддельных протоколов превысили 70 в Лобне, Дмитрове, Долгопрудном и Москве , рассказала эксперт.

— Выходом из ситуации может стать переход на электронные формы подписных листов с использованием сервиса Госуслуг . Также следует отменить правило «последнего протокола», когда госжилинспекция (ГЖИ) считает легитимным то решение, которое поступило последним, — сказал Павел Склянчук.

В-третьих, нужны изменения в законодательстве, которые упростят расследование уголовных дел по факту подделки подписей жильцов в протоколах , добавил он.

— Как законодатели, мы достаточно подробно регламентировали процедуру выбора УК, однако проблема последующего управления остается нерешенной , что позволяет конкурирующим организациям после завершения голосования вновь организовывать проведение нового собрания с более поздней датой, — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, вопрос недобросовестной конкуренции, задвоения платежных документов и фальсификаций протоколов общих собраний действительно остается открытым. По мнению Олега Малахова, предотвратить подобные явления позволит ужесточение ответственности для лиц, фальсифицирующих материалы общих собраний .

— Сегодня на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который устанавливает годовой ограничительный период для смены выбранной управляющей компании . С одной стороны, это позволит избежать подобных случаев, с другой — даст возможность УК сконцентрироваться на эффективном управлении имуществом, а не борьбе с конкурентами, — сказал Александр Якубовский.

Также, по мнению депутата, необходимо дополнительно дорабатывать вопрос уголовного наказания за подделку протоколов — в части квалификации и применения действующей статьи Уголовного кодекса . Сегодня, по сути, эта статья практически не применяется правоохранителями в этой области, пояснил он.

Поскольку случаев фальсификации решений собраний собственников в части выбора УК становится все больше, в сфере управления многоквартирными домами возникает недобросовестная конкуренция, что сказывается на качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг, отметил гендиректор СРО Ассоциации «Объединение управляющих компаний многоквартирными домами» Дмитрий Жуков.

Сегодня начало деятельности по управлению домом зависит не от договора сторон — собственников и управляющей организации, а от решения административного органа — госжилинспекции о включении в реестр лицензий , уточнила доцент, председатель подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. Единственные же подлинники протоколов и бюллетеней собраний хранятся именно у ГЖИ , добавила она.