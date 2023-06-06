Игра на убывание: осужденный за коррупцию экс-генерал МВД выходит по УДО

Экс-глава антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов выйдет на свободу условно-досрочно. Такое решение 6 июня принял Скопинский райсуд Рязанской области. Сугробов подал прошение об УДО, отсидев половину назначенного срока. В 2017 году его приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества и около десятка эпизодов провокаций взяток в отношении высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Позже этот срок смягчили до 12 лет. Положительное решение по УДО не может быть случайным, полагают эксперты. Если решение суда не обжалуют, экс-генерал выйдет на свободу уже через 15 дней.

«Боролись с коррупцией честно и бескомпромиссно»

Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов, отбывающий наказание в колонии строгого режима, уже через полмесяца может выйти на свободу. Скопинский районный суд Рязанской области 6 июня удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Сроки наказания одного из самых скандальных фигурантов уголовных дел о коррупции среди высшего эшелона МВД и до этого таяли на глазах. В 2017 году суд первой инстанции приговорил Сугробова к 22 годам колонии. Затем Верховный суд сократил этот срок до 12 лет. В итоге даже из них экс-генерал отсидит ровно половину — шесть лет.

Как руководитель антикоррупционного главка Денис Сугробов известен участием в расследовании ряда громких преступлений. В частности, дела «Оборонсервиса» (многомиллиардных хищений в структурах, связанных с Министерством обороны, в 2012 году) и хищений бюджетных средств при строительстве объектов к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

Но вскоре после этого — в феврале 2014 года — самого Сугробова задержали после попытки спровоцировать на взятку замначальника Управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина.

Бывший руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал Денис Сугробов, подозреваемый в причастности к должностным преступлениям, перед рассмотрением ходатайства следствия об аресте в Басманном суде, 2014 год Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Вместе с Сугробовым под арестом оказались и восемь его подчиненных. Шестеро из них впоследствии получили большие сроки. Согласно позиции обвинения, все они лишь изображали борьбу с коррупцией, а на деле фальсифицировали оперативно-розыскные мероприятия и привлекали к ответственности невиновных.

По версии следствия, вымогательство взяток было поставлено на поток, а мишенями становились высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Сам Сугробов с такой оценкой своей деятельности не согласился и вину не признал.

По ходу следствия адвокаты Сугробова просили суд выпустить его из-под стражи под залог сначала в 48, а затем 103 млн рублей. Поручителями высокопоставленного полицейского выступили два десятка его коллег, среди которых были министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Сергей Васильев и главный полицейский Ивановской области Александр Никитин.

Однако суд не только не выпустил Сугробова на свободу, но и арестовал его имущество — недвижимость в Москве на сумму 200 млн рублей. Под арест попала, например, квартира в одном из элитных жилых комплексов столицы вместе с персональным причалом для яхты.

В деле собралось 200 томов материалов, из них почти 50 проходили под грифом «секретно».

Бывший генерал-майор полиции Денис Сугробов на пленарном заседании Государственной думы России, 2012 год Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

27 апреля 2017 года экс-генерал получил 22 года колонии строгого режима за создание преступного сообщества и около десятка эпизодов превышения полномочий. Его также лишили звания генерал-лейтенанта.

Выступая в суде с последним словом, Сугробов заявил, что он и его сотрудники «честно, достойно и бескомпромиссно боролись с коррупцией». И что он и его офицеры стали жертвой провокации, которая родилась в результате противостояния двух «конкурирующих» ведомств — МВД и ФСБ.

Его адвокаты просили полностью отменить приговор. Позднее Верховный суд частично услышал их доводы и смягчил наказание Сугробову до 12 лет строгого режима.

Дело запомнилось и трагическим эпизодом — самоубийством 36-летнего заместителя Сугробова, генерал-майора Бориса Колесникова. Он тоже проходил по делу подозреваемым и во время одного из допросов выбросился с балкона здания Следственного комитета.

Борис Колесников Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Слушание об УДО прошло в закрытом режиме. Накануне заседания «Известия» спросили адвоката Сугробова о том, как себя чувствует бывший руководитель антикоррупционного ведомства, однако тот отказался от комментария.

Снисходительное отношение

В целом, у экс-генерала было вполне законное право на условно-досрочное освобождение — он отсидел половину срока, полагает председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

— Кроме того, возможно, в колонии он хорошо себя вел, — предположил эксперт.

То, что к Денису Сугробову будет снисходительное отношение, стало понятно с самого начала, уже после того, как его первоначальный срок был снижен почти вдвое, поделился с «Известиями» своим взглядом на ситуацию председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Оглашение приговора фигурантам дела экс-главы антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова в Мосгорсуде, 2017 год Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

— Я не сомневался, что он выйдет по УДО. Его выход — это некий сигнал того, что старые счеты забыты. История была очень спорная. Кто прав в ней, а кто виноват, не разберешь, виноваты были все, — сказал он.

В то же время выход Сугробова нельзя назвать беспрецедентно быстрым — отсидел он все же прилично, отметил эксперт. Кроме того, эта история отнюдь не уникальна — после него фигурантами уголовных дел о коррупции становились силовики, которые затмили "славу" экс-генерала по объему взяток, обратил внимание Кирилл Кабанов.

По его мнению, в каком-то смысле Сугробов действительно стал жертвой, но не своей невиновности, а «внутривидовой борьбы», в которой невиновных не бывает. Его проблема была в том, что он «переоценил свои возможности», считает Кирилл Кабанов.

— Нельзя быть монашкой в пьющем доме. Если ты играешь в свою личную игру, есть риск, что эту игру прикроют, — резюмировал глава НАК.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Как стало известно, за то время, пока Сугробов находился в колонии, взысканий он не имел и получил 17 поощрений. Все заседание заняло 25 минут. Если решение суда не будет оспорено в течение 15 дней, Дениса Сугробова по истечении этого срока выпустят на свободу.