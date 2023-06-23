Продолжит сидеть в тюрьме: главаря «Саранских» сдали подельники

Дело лидера известной брянской группировки «Саранские», за которой стоит череда резонансных убийств 2000-х годов, передано в суд, сообщили «Известиям» в Брянской прокуратуре. Обвинительное заключение по нему утвердил прокурор области Александр Войтович. По нашим данным, речь идет об экс-депутате Брянского горсовета, бывшем полицейском Виталии Кириенко. Источник издания сообщил, что показания на него дали его ближайшие подельники, которые пошли на сделку со следствием . Подробности громкого дела — в материале «Известий».

Новые обстоятельства

В ближайшее время Брянский областной суд начнет рассматривать уголовное дело предполагаемого 61-летнего главаря банды «Саранские», сообщили 22 июня в Следственном комитете — там заявили о завершении расследования уголовного дела анонимного преступника, его имя в релизе ведомство не называло.

Как выяснили «Известия», речь идет о бывшем брянском депутате и полицейском Виталии Кириенко. Считается, что он руководил бандой «Саранские» нескольких лет. В криминальном мире он известен по кличке Хохол. Его обвиняют в громких заказных убийствах, а также ряде более мелких преступлений.

Банда «Саранские» терроризировала жителей Москвы и Московской области еще в девяностые, в ее состав в разные годы входило не менее 19 участников. Они совершали убийства, вымогательства, похищения людей и угоны автомобилей. В середине нулевых бандиты из столицы переместились в Брянск, откуда были родом. Там они совершили несколько заказных убийств.

Задержание одного из участников банды «Саранские» Фото: СК РФ

Одним из самых резонансных стало убийство депутата Брянского городского совета народных депутатов и генерального директора МУП «Комплекс» Александра Ищенко . В сентябре 2005 года Ищенко, который контролировал одну из главных торговых точек города, Центральный рынок, выстрелили в спину прямо на одной из городских улиц.

В 2009 году бандиты убили предпринимателя и участника другой преступной группировки Петра Кожемяко. Спустя три года было совершено покушение на вице-губернатора Брянской области Александра Касацкого — неизвестный на улице ударил его ножом, но тот по счастливой случайности остался жив.

За покушение на Касацкого Кириенко был приговорен Брянским областным судом к 8,5 годам колонии строгого режима в 2013 году. Причастность же к убийствам Ищенко и еще двух человек удалось доказать только сейчас — благодаря появившимся в деле новым доказательствам, сообщили «Известиям» в Брянской прокуратуре. Их предоставили следствию ближайшие соратники главаря.

«Не пошел бы в бандиты…»

Известная из открытых источников биография Виталия Кириенко укладывается в классический сериальный образ «оборотня в погонах» — еще в середине девяностых он сменил службу в органах внутренних дел на участие в ОПГ. Некоторое время был депутатом, но криминальная карьера оказалась ему ближе. В 1998 году Кириенко вступил в банду, которой на тот момент руководил другой человек — создатель и «идейный вдохновитель» «Саранских» Андрей Волхов. За серию кровавых преступлений в апреле 1998 года он был приговорен к смертной казни.

В его деле есть любопытная деталь — лирический дневник, который Волхов вел параллельно со своей преступной деятельностью и устранением конкурентов. Именно он и стал одним из главных доказательств его вины, а неожиданные строки оттуда — поводом для съемок многочисленных документальных фильмов.

Андрей Волхов Фото: youtube.com

В частности, среди записей есть такие: «Если бы возможно было жизнь изменить, то я ни за что не пошел бы в бандиты. Я бы начал честную жизнь, работал на заводе, да какая разница, что бы я делал, лишь бы жить честно и быть всегда со своей семьей…» Впоследствии смертная казнь Волхова была заменена на пожизненное заключение в колонии «Белый лебедь», где он находится до сих пор.

Как установило следствие, Виталий Кириенко примкнул к ОПГ, когда ею еще руководил Волхов, и позднее возглавил «Саранских». Благодаря своему депутатскому и полицейскому прошлому он имел вес в политических и бизнес-кругах.

Местами встреч руководителей и участников банды были подконтрольные им заведения — кафе «Апельсин» и ресторан «Ройал». Ресторан и сейчас по факту принадлежит Кириенко, сообщил «Известиям» источник, близкий к следствию. Сейчас ресторан процветает, подтверждают местные жители.

Юридически не судим

В биографии Кириенко есть еще одна интересная деталь: когда он вышел на свободу в 2018 году, отсидев 8,5 года за покушение на вице-губернатора Брянской области, ему удалось снять судимость уже через год. Об этом сообщил «Известиям» источник, знакомый с его делом. Это позволило Хохлу несколько лет спокойно жить в родном Брянске, не привлекая внимание правоохранительных органов.

Снятие судимости спустя год после отбытия наказания — случай беспрецедентный, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Авекс Юст» Игорь Бушманов. Согласно ст. 86 УК РФ, судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям снимается лишь через десять лет.

— Вышедший на свободу Кириенко мог снять судимость досрочно, однако на практике суды в редчайших случаях принимают такие решения по преступлениям против личности, в частности убийству, — сообщил «Известиям» адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно материалам уголовного дела, с 2019 года и до момента нового задержания в 2022-м Кириенко вместе со своими подельниками пытался взять под контроль строительный рынок и «рулить» местным коммунальным рынком, в частности управляющими компаниями . Как полагает следствие, одних предпринимателей он запугивал и вымогал у них деньги, у других пытался отнять недвижимость и земельные участки, третьих заставлял отказаться от выгодных сделок в угоду подконтрольным бизнесменам. Так, например, у одной из местных компаний бандиты пытались «отжать» земельные участки и здания, рыночная стоимость которых составила более 136 млн рублей.

Как сообщили «Известиям» в Брянской прокуратуре, Кириенко все эти годы сохранял широкие связи в правоохранительных и государственных органах — в одном из его последних «предпосадочных» эпизодов оказались замешаны брянские судебные приставы. Используя знакомства в ведомстве, Кириенко был посредником в передаче крупной взятки начальнику одного из городских отделений Брянской УФССП.

— Таким образом обвиняемые хотели ускорить исполнительное производство по реализации доли должника в уставном капитале коммерческого общества, — пояснили в надзорном ведомстве.

Сдали с потрохами

Возможно, Кириенко так бы и прожил остаток дней на свободе, терроризируя предпринимателей и наслаждаясь дивидендами от ресторанного бизнеса, если бы его подельники не захотели скостить себе срок . В руки закона они угодили несколько раньше своего лидера, полностью признали вину и заключили со следствием досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которого и дали показания на Кириенко. Это позволило правоохранителям в мае 2022 года задержать «брянского Аль Капоне», как называли его СМИ.

— Страшно представить, что все эти четыре года он спокойно жил в городе, среди нас, — поделились с «Известиями» местные жители.

Теперь Кириенко вменяют семь эпизодов преступлений — три убийства, бандитизм, вымогательство, мошенничество и посредничество во взятке. Ему также вменяется редкая на практике статья о принуждении к отказу от совершения сделки. В числе тех, кто дал показания на своего криминального босса, оказался и «правая рука» Кириенко Юрий Маслов. За сотрудничество со следствием срок одного из подельников был смягчен — до пяти лет колонии строгого режима. Дело Маслова, по данным «Известий», уже находится в суде и может быть рассмотрено на следующей неделе.

Фото: РИА Новости/Владимир Горовых

Уголовные дела в отношении остальных подельников Кириенко либо направлены в суд, либо уже рассматриваются. Расследование уголовных дел по обвинению остальных членов банды находится на завершающей стадии.