Сборная ситуация: доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн

Доходы бюджета от таможенных пошлин снизились на 1,1 трлн рублей, или на 70,1%, в сравнении с прошлым годом, следует из оперативных данных портала «Электронный бюджет» на 20 июня (их изучили «Известия»). В Минфине объяснили это сокращением нефтегазовых поступлений на фоне снижения цен на энергоресурсы и объемов их экспорта. При этом на 38% увеличились доходы от торговли со странами ЕАЭС. Недополученные таможенные пошлины вносят свой вклад в дефицит бюджета: по итогам мая он составил 3,4 трлн при заложенных в план 2,9 трлн.

Поступления отступают

Доходы федерального бюджета от всей внешнеэкономической деятельности в 2023-м снизились на 50,1% по сравнению с аналогичным показателем 2022-го. Всего за почти половину 2023-го было уплачено 949,7 млрд рублей — 29% от годового прогноза (3,3 трлн), следует из оперативных данных госпортала «Электронный бюджет» на 20 июня.

Самая большая статья поступлений по этому направлению — таможенные пошлины. Они составили 486,8 млрд и снизились на 70% к прошлому году, то есть почти на 1,1 трлн. Всего по итогам 12 месяцев прогнозируется 2,4 трлн. Таким образом, за практически полгода из планов по этой статье исполнено всего 20% доходов.

Справка «Известий» Таможенные пошлины бывают ввозными и вывозными. Первые государство устанавливает для защиты внутреннего рынка. Экспортные же предназначены для сдерживания вывоза сырья и действуют на газ, нефть, металлы, лесоматериалы.

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Другая крупная статья доходов от внешнеэкономической деятельности — сделки со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По этому направлению на 20 июня поступления выросли на 38% относительно 2022-го, следует из данных «Электронного бюджета». Доходы исполнены на 58%, или на 432,3 млрд из заложенных 746,2 млрд.

Поступления федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности состоят из платежей, связанных с экспортом и импортом, объяснили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: сборы по вывозу преимущественно связаны с нефтегазовым сектором. Наблюдается их сокращение с начала года на фоне снижения цен на нефть и объемов экспорта по некоторым направлениям. При этом доходы от импорта растут по сравнению с 2022-м на фоне восстановления объемов ввоза товаров, рассказали в ведомстве.

Снижение поступлений от экспорта относительно аналогичного периода 2022-го обусловлено продолжением налогового маневра (постепенный отказ от вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты), а также конъюнктурой сырьевого рынка, сообщили «Известиям» в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

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При этом доходы по импортным платежам имеют положительную динамику, подчеркнули в службе: сегодняшние показатели превышают цифры 2022-го более чем на 360 млрд.

С запада на восток

Основное давление на внешнеэкономические доходы государства идет от сокращения экспорта газа, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

— Падение поступлений также связано со снижением цен на товары российского сырьевого экспорта. По данным Минфина, средняя цена Urals в январе–мае этого года сложилась в размере $51,5 за баррель, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,48) в полтора раза. В то же время поступления пошлин от вывоза удобрений оказались несопоставимы с закладываемыми ожиданиями. Пока они принесли всего 5 млрд рублей из прогнозируемых 120 млрд по итогам года, — объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Негативное влияние на доходы бюджета также оказывает необходимость перенаправлять экспортные потоки в другие страны, поскольку это нередко связано с предоставлением скидок новым клиентам, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Частично компенсирует давление на казну динамика импорта: он восстанавливается активнее, чем ожидалось, отметила Ольга Беленькая из «Финама».

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— В условиях резкого сокращения объемов торговли России с Западом из-за жестких санкций РФ перенаправила внешнеторговые потоки с запада на восток и юг. В частности, оборот между Россией и странами Евразийского союза значительно возрос, многие из них стали хабами для параллельного импорта. По данным Минфина, взаимная торговля государств ЕАЭС в 2022-м по сравнению с предыдущим годом выросла на 14%, — добавила она.

Сегодня в Россию ввозят товары в основном через Турцию, Казахстан и Армению, рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом параллельный импорт также облагается таможенными пошлинами, поэтому он не влияет на объемы поступлений в бюджет, добавил эксперт. Однако ввоз контрафактной продукции, который минует таможню, может отрицательно отразиться на доходах казны.

— Кроме того, продлено действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС. Это также сказывается на снижении поступлений таможенных платежей, — подчеркнул Георгий Остапкович.

Что ждет бюджет

Сокращение по внешнеэкономической деятельности идет в русле общего снижения нефтегазовых доходов РФ — за пять месяцев 2023 года они уменьшились почти вдвое год к году, отметила Ольга Беленькая. Средства от продажи сырья пока идут с отставанием от плана — это главная причина высокого дефицита казны за пять месяцев (3,4 трлн при плановых 2,9 трлн по итогам года).

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— В то же время, исходя из пояснительной записки к трехлетнему бюджету, в структуре нефтегазовых доходов доля экспортных пошлин не так высока и имеет тенденцию к снижению. Так, в 2023-м вывозные платежи планировались в размере более 2 трлн — около 22% плановых сырьевых поступлений. А в последующие два года в связи с завершением налогового маневра и обнулением пошлин на сырье эта доля по плану сократится до 11%, — объяснила эксперт.

Во второй половине 2023-го ситуация может измениться к лучшему, поскольку Россия активно перенаправляет потоки торговли, ожидает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Она подчеркнула: в Минфине уверены, что Россия со второго полугодия увеличит нефтегазовые доходы за счет роста цен на нефть и объемов продаж в Китай и Индию. Однако, по мнению эксперта, дефицит бюджета всё равно выйдет за рамки плана — он может достигнуть 4–4,5 трлн.

Сырьевые доходы бюджета в конце 2023-го, скорее всего, не смогут выйти на базовый уровень (8 трлн рублей) — за пять месяцев накопленное отклонение составляет более 600 млрд, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. По ее словам, ситуация может несколько выровняться за счет слабого рубля, но вряд ли разрыв сможет закрыться до конца года.