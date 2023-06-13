Дым вверх дном: на вейпы предложили ввести таможенную пошлину 13%

Счетная палата считает целесообразным обложить таможенной пошлиной в размере 13% устройства для нагревания табака и вейпы — по аналогии с курительными трубками и кальянами. Об этом говорится в заключении аудиторов по итогам проверки Федеральной таможенной службы (есть у «Известий»). В Общественной потребительской инициативе считают это предложение рациональным: удорожание изделия сделает его менее общедоступным. Однако в этом случае может произойти и всплеск контрафактных вейпов и «айкосов», предупреждают отраслевые эксперты.

На равных условиях

Счетная палата (СП) обратила внимание на разницу ставок для ввозных таможенных пошлин на электронные сигареты и другие приборы для курения. Так, например, для кальянов установлен сбор в размере 13%, а для вейпов и айкосов — 0%. Аудиторы контрольного органа предлагают выравнять тарифное обложение для никотинсодержащей продукции, повысив нулевую ставку до уровня не менее 13%. В результате дополнительные поступления в казну могут составить 4,5 млрд рублей в год. Об этом говорится в отчете СП по результатам проверки исполнения бюджета Федеральной таможенной службы (ФТС) за 2022-й (есть у «Известий»).

Полученные средства от увеличения ввозной таможенной пошлины на электронные сигареты могут рассматриваться как резерв пополнения доходов федерального бюджета, отмечается в документе. По прогнозам Минфина, дефицит казны в 2023-м составит 2,9 трлн (2% ВВП).

С марта этого года ставки акцизов на жидкости для вейпов и нагреваемый табак повысились на 11% (до 31 декабря 2023-го будет применяться ставка 20 рублей за 1 мл). Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Между тем во время проверки Счетная палата выявила и ряд недостатков при исполнении бюджета ФТС. Так, СП указала на нарушения в отчетности на сумму 3,1 млрд рублей. Кроме того, зафиксированы ошибки на 13,9 млн при осуществлении таможенного оформления и контроля товаров, влияющие на полноту взимания платежей в бюджет. В части исполнения расходов также выявлены нарушения в сфере закупок. Так, по одному из госконтрактов были приняты работы, не соответствующие требованиям, по двум — установлены признаки завышения цены.

При этом, согласно отчету, доходы ФТС в прошлом году составили 6,2 трлн, или 99,9% от прогноза. По сравнению с 2021-м уровень поступлений снизился на 13%.

— Отклонение уровня доходов от плана обусловлено уменьшением объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья, а также снижением среднего курса доллара США относительно прогнозируемого значения, — пояснил на коллегии Счетной палаты аудитор Андрей Батуркин.

«Известия» направили запрос в ФТС с просьбой прокомментировать выводы аудиторов Счетной палаты.

Все в дым

Никотиновая индустрия, подталкивая на путь зависимости очередное поколение молодых людей и благодаря этому обеспечивая себе непрерывный поток доходов, в то же время наносит несоизмеримый ущерб государственной системе здравоохранения, заявил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Эксперт уверен: экономические преимущества от снижения заболеваемости и смертности от болезней, ассоциированных с потреблением никотинсодержащей продукции, существенно превосходят любые потенциальные налоговые и подобные поступления в госбюджет.

Фото: ТАСС/EPA/ALBA VIGARAY

В ОПИ считают, что повышение таможенной пошлины и, как следствие, цен на вейпы вполне соответствует мировой практике борьбы с курением табака и потреблением никотина. Дороговизна изделия, обусловленная высокой фискальной нагрузкой, в большей степени отвечает общественным интересам и рациональна, чем дешевизна и общедоступность, подчеркнул Олег Павлов.

В масштабе федерального бюджета цифра в 4,5 млрд рублей, которую, по оценкам СП, могут принести пошлины на вейпы, существенной не выглядит, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Поэтому, скорее всего, предложение обусловлено не желанием пополнить казну, а выступает продолжением политики правительства по ограничению распространения табачной и связанной с ней продукции.

С другой стороны, повышение пошлины до 13% способно привести к подорожанию вейпов и всплеску низкопробного контрафакта, а не к отказу от курения, считает врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев. Качество вейпов может стать хуже, они начнут чаще взрываться, а количество содержащихся в них токсических веществ, таких как, к примеру, ртуть и свинец, существенно вырастет, предположил он.

— Должно быть жесткое ограничение продажи вейпов детям и подросткам, потому что маркетинг товара выглядит так привлекательно, с таким количеством запахов и модных дизайнов, что даже у взрослого возникает соблазн попробовать, — сказал Алексей Казанцев.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

При этом вейпы не так безопасны, как принято считать: бронхиты, бронхиолиты, хронические обструктивные болезни легких, возникновение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — весь этот букет грозит курильщикам опасных смесей, предупредил нарколог. Довольно часто вейпы взрываются и повреждают кожные покровы лица, рук и шеи.

Доля нелегального рынка вейпинга и сейчас довольно велика, она оценивается экспертами по-разному — самые радикальные оценки говорят о 90%, добавил директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) Дмитрий Владимиров. Это значит, что львиную часть продукции повышение пошлины не затронет, а потребители получат очередное удорожание. При этом в самом потреблении вейпов мало что изменится, полагает директор СПИНИ.