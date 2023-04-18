Вредный дым отечества: за нелегальную торговлю айкосами и вейпами могут ввести уголовную статью

На этой неделе в Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за нелегальную торговлю электронными средствами курения, сообщили в парламенте. Сейчас, по данным различных исследований, доля курящих подростков колеблется в диапазоне от 35 до 50%. По мнению экспертов, стремление властей решить вопрос только административными методами без усиления мер убеждения и информирования может спровоцировать полуподпольную дистрибуцию курительных средств. Специалисты настаивают, что важен комплексный подход, без которого борьба с курением результативной не будет. Подробности — в материале «Известий».

Без права на пособничество

В Государственную думу планируют внести законопроект об уголовной ответственности за нелегальную продажу табака и вейпов. Это станет следующим шагом ужесточения регулирования в данной сфере. «Мы установили запрет для несовершеннолетних, в данном случае мы устанавливаем административную ответственность и дальше готовим уже уголовное наказание, смотрим составы», — сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

На прошлой неделе, 11 апреля, Госдума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов. В ближайшее время штраф для граждан увеличится до 2–5 тыс. рублей (сейчас он составляет всего 1–2 тыс.). Родителей или законных представителей за то же правонарушение оштрафуют на 5–7 тыс. рублей (в настоящее время — 2–3 тыс. рублей). Также будут увеличены санкции за продажу несовершеннолетним вейпов и курительных жидкостей : для граждан штраф составит 40–60 тыс. рублей (сейчас 20–40 тыс.), для должностных лиц — 150–300 тыс. (сейчас 40–70 тыс.), для юрлиц — 400–600 тыс. (сейчас 150–300 тыс.).

Введение наказания за пособничество к курению жизненно необходимо, убежден главврач наркологической клиники ООО «МЦ ИБИС», ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Минздрава России Искандер Миндубаев. По его мнению, проводить такую политику следует с кратным увеличением санкций — в соответствии с количеством нарушений — вплоть до уголовной ответственности.

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Нарколог уверен, что такие сдерживающие меры способны снизить контакт с табачной продукцией у наиболее восприимчивой части населения (у юношей и девушек). И тем самым в долгосрочной перспективе повысить качество и продолжительность жизни населения.

— Полагаю, что проблема склонения подростков к курению взрослыми не носит массовый характер, тем не менее такие случаи должны строго наказываться законом, — соглашается зампредседателя московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев. — К примеру, если установлено, что родитель склоняет к курению своего ребенка, это должно влечь ограничение родительских прав.

Новый закон запрещает выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами и добавками в целях снижения ее привлекательности для несовершеннолетних, а также розничную торговлю такими устройствами и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли».

Премии и бонусы некурящим

Одними запретами проблему распространения курения не решить — среди молодежи уже давно бытует мнение, что потребление электронных сигарет модно и это признак некой крутости , акцентирует внимание член Ассоциации юристов России, эксперт-социолог Центра социокультурной аналитики Антон Бибаров-Государев.

— Именно с этим заблуждением и нужно активно бороться , — настаивает социолог. — Молодежь должна понять, что модно не курить. Вслед за этими запретами и штрафами должны утверждаться специальные программы, возможно, совместные, на уровне Минпросвещения, Минздрава, Минспорта и Министерства науки и высшего образования, направленные на формирование здорового образа жизни.

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Юрист полагает, что для контроля над реализацией новых положений законодательства важно привлечь саму общественность через систему палат и советов.

— Лучше всего стимулируют к позитивному поведению не запреты и угроза наказанием, а дополнительные льготы и преференции, — замечает Антон Бибаров-Государев. — Молодежь, ведущая здоровый образ жизни, должна рассчитывать на дополнительные бонусы при поступлении в вузы в случаях, когда претендуют на премии, стипендии и т.п. Как это реализовать — отдельный разговор, но такой механизм разработать вполне реально.

Борьба с тлетворным влиянием

Как правило, первое знакомство с употреблением табака и вейпов происходит уже в детстве при наблюдении за поведением старших, особенно в семье, рассказывает доктор Искандер Миндубаев. Первые попытки закурить — естественное желание подражать более значимым сверстникам, старшим или своим кумирам. И это лежит в основе психологии взрослеющего человека.

По мнению нарколога, стоит уделять пристальное внимание антитабачному воспитанию подрастающих детей. Следует рассказывать на примере картинок о возможных последствиях и смертельных заболеваниях, которые могут быть вызваны употреблением табака.

— В основе принципа работы электронных устройств для образования эффекта парения лежит глицерин, который при нагревании выделяет опасные канцерогены, — напоминает Искандер Миндубаев. — И это прямая опасность для заболеваний верхних дыхательных путей вплоть до злокачественных образований. Об этом нужно подробно рассказывать и объяснять детям.

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На сегодняшний день нет сертификации и установленных требований по безопасному составу для подобного рода электронных приборов. Хорошо известно, что большинство этих устройств и жидкостей поступают из-за рубежа. Вот почему, по мнению Миндубаева, сегодня должны быть предприняты заградительные меры для поступления товара на территорию РФ.

Мировой опыт также дает положительные примеры борьбы с курением. В США введен запрет на продажу сигарет и других никотинсодержащих продуктов лицам младше 21 года, благодаря чему потребление такой продукции снизилось в этой возрастной категории до 30%. За первое нарушение продавец получает ощутимый штраф в районе $10 тыс., за последующие пять нарушений идет полный запрет на продажу в этой точке никотинсодержащих продуктов. В Сингапуре не так давно был принят закон о запрете приобретения, использования, владения и продажи табачной продукции со штрафом в 300 сингапурских долларов (приблизительно 24 тыс. рублей). Пособникам нелегального курения грозит штраф в 500 сингапурских долларов, за повторное нарушение — 1000 долларов.

Специалист по внешним коммуникациям Антикурительной антинаркотической организации Андрей Охлопков отмечает, что большинство подростков покупают электронные сигареты или «с рук на руки» (на что повлиять административными методами практически нереально), или в интернете (в специализированных группах в соцсетях, где контроля на возраст нет), или же на сайтах крупных торговых сетей (где примитивные меры контроля возраста можно обойти).

— Для продавцов электронных сигарет подростки — это огромный рынок, поэтому у них нет никаких стимулов совершенствовать контроль возраста , — отмечает Андрей Охлопков. — В результате увеличения штрафов вероятнее всего вырастет доля онлайн-продаж электронных сигарет, в формате которых подростки смогут обходить ограничения, а продавцы при этом — не подставляться под штрафы, официально заявляя, что продают только взрослым.

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По его мнению, если эта возможность не будет оперативно «закрыта», вырастет доля неофициальных и локальных дистрибьюторов (тех же тематических групп в соцсетях), которые тоже «не знают», кому продают товар.

Сизифов путь

Изначально электронные средства доставки никотина (ЭСДН) были разработаны для отказа от курения , напоминает врач-терапевт высшей категории федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Дудникова. Электронные устройства быстро развивались с момента выхода на международный рынок в 2007 году, при этом приборы для вейпинга стали очень популярны уже к 2014 году. Сложившаяся ситуация начала вызывать беспокойство экспертов, поскольку тенденция к использованию табачных изделий сокращалось во всем мире на протяжении более 50 лет, а теперь с помощью новых устройств для вейпинга с использованием привлекательных ароматизаторов и упаковки сформировалось новое никотинзависимое поколение.

Аэрозоли, производимые электронными сигаретами, вызывают множество вредных последствий для здоровья. Уже с 2012 года появлялись сообщения о заболеваниях легких у потребителей электронных сигарет. В 2019 году в США зарегистрировано новое заболевание, которое быстро достигло уровня эпидемии, называемое EVALI («болезнь вейперов»). У тысяч пользователей электронных сигарет, преимущественно мужчин в возрасте от 13 до 34 лет, после вейпинга развились респираторные, желудочно-кишечные и системные симптомы. Тестирование как жидкостей для электронных сигарет, так и образцов из дыхательных путей пострадавших обнаружило тетрагидроканнабиол и ацетат витамина Е, который, нагреваясь до типичных температур ЭСДН, разлагается на высокотоксичный кетеновый газ.

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При тестировании на животных ацетат витамина Е вызывал острое повреждение легких при вдыхании через аэрозоли электронных сигарет, что характеризует его как вероятное химическое вещество, ответственное за EVALI, поясняет доктор Анна Дудникова. В 2020 году в США 2807 пациентов были госпитализированы с EVALI, у 68 был зафиксирован летальный исход, связанный с EVALI.

По последним данным ВОЗ, курение электронных сигарет значительно повышает риски сердечно-сосудистых, онкологических и легочных заболеваний. А согласно статистике научного журнала Spine Health, около 80% курильщиков хотят бросить, но только у 5% это получается самостоятельно, без медицинской помощи.