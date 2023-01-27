С каплей никотина: в РФ просят пресечь продажу бестабачных смесей в онлайне

В Минфин и Минздрав обратились с просьбой законодательно запретить продажу безникотиновых смесей для кальянов в интернете по аналогии с табачными изделиями. Такие письма в ведомства направила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). В них сообщается об исследовании, которое показало наличие в смесях никотина и других вредных компонентов. В связи с этим ОПИ предлагает отнести их к подакцизным товарам и распространить на них все ограничения, которые введены для табачных изделий. Инициативу концептуально готовы поддержать в Роспотребнадзоре .

По аналогии с табаком

Глава ОПИ Олег Павлов обратился в Минфин и Минздрав с предложением ввести новые требования к продаже безникотиновых смесей. В том числе запретить их распространение в интернете, ограничить обращение для несовершеннолетних, а также использование в общественных местах по аналогии с ограничениями и запретами, принятыми в отношении табачных изделий. К обращениям в министерства общественник приложил законопроект . Документ, который подготовлен ОПИ и направлен на согласование в Минфин и Минздрав, имеется в распоряжении «Известий».

« Проведенное брянским университетом им. И.Г. Петровского исследование состава курительных смесей для кальяна JAM и BRUSCO, наиболее популярных на российском рынке, доказывает тот факт, что бестабачные смеси содержат не только никотин, но и ряд других крайне вредных веществ », — говорится в сопроводительных письмах, которые были направлены в министерства.

С каплей никотина Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nir Alon

По словам Олега Павлова, исследование показало, что в смеси BRUSCO содержание никотина составляет 5,392 мг/м3, формальдегида — 1,243 мг/м3, ацетона — 4,467 мг/м3, ацетальдегида — 3,642 мг/м3, монооксида углерода (СО) — 0,0013%. В аэрозоле курительных смесей JAM содержится никотин в объеме 2,595 мг/м3, формальдегид — 1,912 мг/м3, ацетон — 1,629 мг/м3, ацетальдегид — 1,112 мг/м3, монооксид углерода (СО) — 0,0012%.

« Преследуя коммерческие цели, производители бестабачных кальянных смесей, не указывающие точный состав продукта, вводят потребителей в заблуждение и пытаются таким образом нивелировать последствия введения национальных законодательных актов, ограничивающих потребление табака», — сообщает Павлов в документах.

«Известия» обратились в JAM и BRUSCO с вопросами о том, согласны ли они с результатами исследований о наличии в их продукции никотина и других примесей, а также об их отношении к введению акциза.

Чего там только нет

По словам Олега Павлова, из-за пробела в законодательстве тысячи магазинов в интернете предлагают эти бестабачные курительные смеси к свободной продаже и не сообщают о вреде здоровью их покупателей . В том числе о риске рака легких, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний, связанных с курением.

Исследование, которое имеется у ОПИ, показывает, что этот товар сегодня представлен более чем в 85% кальянных и заведений общепита, предлагающих потребителям курение кальяна.

С каплей никотина Фото: Global Look Press/ZUMA Press/k94

Кроме того, в документах напоминается, что зампред правительства Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с Роспотребнадзором, Минэкономразвития, МИД и МВД подготовить проект соглашения с государствами — членами ЕАЭС о полном запрете производства, ввоза и обращения бестабачных смесей на территории союза.

Законодательную инициативу ОПИ готовы поддержать в Роспотребнадзоре. Документ с его положительным заключением на законопроект имеется в распоряжении «Известий».

« Роспотребнадзор концептуально поддерживает данную инициативу и обращает внимание, что такой подход позволит оперативно и эффективно достичь показателей в части снижения смертности от болезней системы кровообращения, рака, туберкулеза, распространенности потребления такой продукции среди населения», — отмечают в службе.

При этом в Роспотребнадзоре считают, что свое отношение к инициативе должен обязательно высказать Минздрав.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян сообщила «Известиям», что в настоящее время в стране реализуется концепция государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. Она ориентирована на постепенный вывод табачной продукции из гражданского оборота.

По ее словам, безникотиновые, так же как и никотиновые, смеси способствуют приобщению детей и подростков к массовому потреблению электронных сигарет, вейпов и курению, так как в 95% случаев содержат никотин .

— Отсутствие никотина в таких смесях не делает их безопасными для здоровья человека , потому что с их помощью в организм легко проникают вредные сверхтонкие частицы и другие токсичные вещества. Они повышают риск этих заболеваний, они вызывают бронхиты и бронхиолиты, — отметила она.

С каплей никотина Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Jaitner

Маринэ Гамбарян считает, что единственным эффективным способом снижения потребления всей никотинсодержащей продукции может стать только полный запрет на ввоз, производство, оборот, продажи и потребление электронных систем доставки никотина и систем без никотина.

«Известия» также направили запрос в Минфин, который отвечает за акцизную политику.

Надо исправлять

Представители бизнеса и экспертного сообщества пробел в законодательстве признают.

— Ничего не вижу плохого, если такой законопроект будет принят. Если товар предназначен для употребления кальяна, то им не должны пользоваться несовершеннолетние граждане . Поэтому мы такую инициативу поддерживаем. Мы сами никогда не пропагандируем курение среди несовершеннолетних, — заявил «Известиям» менеджер по развитию компании «Кальян-Хат» Вадим Аванесов.

По его словам, это никак не повлияет на работу в розничной торговле, так как на все никотиновые товары уже есть акцизные марки. Поэтому затрат на дополнительное оборудование не потребуется, отметил бизнесмен.

Глава отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев также положительно оценивает инициативу.

С каплей никотина Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Mahmoud Issa

— Действительно, есть кальянные смеси, которые официально не содержат табака. Но в них добавлен жидкий никотин. Такая продукция вообще сегодня никак не регулируется законодательно , потому что выпадает из всех категорий. Поэтому с точки зрения логики, конечно, этот законопроект нужно принимать. Всё должно быть подакцизно, — убежден эксперт.

При этом, насколько это массовая продукция в РФ, сказать сложно, поскольку кальянные рынки «очень темные, не исследованные, с большой долей нелегальной продукции», резюмировал он.