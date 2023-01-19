Пачка Пандоры: как повысятся акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

Согласно новым поправкам в Налоговый кодекс, с 1 марта акциз на сигареты и папиросы планируется повысить до 2603 рублей за тысячу штук — плюс 16% расчетной стоимости. При этом ставки акцизов на жидкости для вейпов могут увеличить с 18 рублей до 20 рублей за миллилитр. Такие данные профильный комитет Госдумы предоставил «Известиям». Вместе с тем парламентарии уже рассматривают возможный запрет на продажу вейпов. Сопредседатель Экспертного совета по табаку и никотиносодержащей продукции в Госдуме Сергей Катасонов и источник «Известий» в правительстве отметили, что перспектива такой радикальной постановки запрета пока неясна, инициатива может привести к всплеску нелегальной продукции. Специалисты отмечают, что запрет на продажу несовершеннолетним жидкостей с концентрацией никотина выше 2% уже введен в 15-ФЗ и исполнительной власти требуется лишь усилить контроль за соблюдением законов. Подробности — в материале «Известий».

Сигаретные картинки

С начала весны акцизы на сигареты, папиросы и жидкости для вейпов будут повышены на 2–11%, при этом налоги на электронные сигареты отменят, соответствующие поправки приняла Госдума. Акцизы на сигареты и папиросы будут проиндексированы на 2%: с 2552 рублей за 1 тыс. штук до 2603 рублей — плюс 16% расчетной стоимости. Поправки в Налоговый кодекс также предусматривают повышение ставок акцизов на жидкости для вейпов на 11%: с 1 марта до 31 декабря 2023 года до 20 рублей за миллилитр (до 21 рубля на весь 2024 год, до 22 рублей — на 2025-й). Акцизы на нагреваемый табак с марта будут установлены на уровне 8669 рублей за 1 кг, 9016 рублей — в 2024 году и 9377 рублей — в 2025 году.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина России, «законопроектом уточняется взимание акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина и при этом отменяются акцизы на сами системы. Это позволит исключить двойное взимание акциза с одного и того же устройства. Одновременно с этим предусмотрена индексация ставок акцизов», — сказали в министерстве.

Пачка Пандоры Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— В связи с тем, что полностью убрали акциз на само устройство, акциз на жидкость и нагреваемый табак сбалансирован, — отметил в беседе с «Известиями» председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. — При этом мы оставляем за собой право мониторить новую систему обложения акцизами, чтобы посмотреть, не потеряет ли бюджет от исключения обложения акцизами устройств.

В ФНС на запрос «Известий» не ответили. В свою очередь, Минздрав повышение налогов на табачную и никотиносодержащую продукцию поддержал :

— Электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и устройства для нагревания табака являются самостоятельными видами товаров и реализуются отдельно от потребляемых с ними изделий, — сказали в пресс-службе Минздрава РФ. — Точно так же у нас реализуются отдельно и облагаются акцизом автомобили и бензин. Приобщение к потреблению табака и никотина может начинаться именно с покупки самих устройств, имеющих привлекательный вид и дизайн и представляемых в качестве модных, стильных и современных аксессуаров-гаджетов. В настоящее время именно устройства являются главным объектом, за счет которого продвигается продукция с никотином среди населения.

По данным исследования НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, зафиксировано высокое потребление электронных сигарет в самой молодой группе взрослого населения: 23,5% лиц моложе 25 лет когда-либо использовали ЭСДН, что в 2,5 раза больше, чем в общей выборке, и в 1,5 раза больше, чем у лиц 25–34 лет. Молодые люди моложе 25 — также безусловные лидеры в постоянном потреблении электронных сигарет: 6,8% применяют ЭСДН в настоящее время, что в 2,7 раза больше, чем в популяции, и в 1,7 раза больше, чем в 25–34 года.

Пачка Пандоры Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Таким образом, потребление ЭСДН в самой молодой возрастной группе 18–24 лет значимо больше, чем во всех остальных, — говорят в Минздраве. — В связи с этим исключение устройств из списка подакцизных товаров увеличит ценовую доступность таких аппаратов.

Кроме принятого повышения ставок, Госдума планирует запретить электронные системы доставки никотина . «Речь идет о детях школьного возраста, которые всё больше и больше подвержены употреблению вейпов, — акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошедшем пленарном заседании. — Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Совершенно очевидно: не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы».

Сопредседатель Экспертного совета по табаку и никотиносодержащей продукции при комитете по защите конкуренции Госдумы Сергей Катасонов сказал «Известиям», что предложение о запрете вейпов будет рассматриваться взвешенно, «чтобы не спровоцировать всплеск незаконного оборота некачественной и нелегальной продукции».

Между тем владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов напоминает, что запрет на продажу несовершеннолетним и вовлечение детей в процесс потребления вейпинга уже установлен 15-ФЗ.

Пачка Пандоры Фото: ТАСС/EPA/LARRY W. SMITH

— Так что требуется его только соблюдать в правоприменительной практике, — говорит эксперт. — Кроме того, 15-ФЗ содержит требования к составу жидкостей для электронных сигарет, и вся жидкость, что выше 2%, уже запрещена к продаже. Таким образом, контроль состава тоже предусмотрен законодателями.

Вредный минимум

С 1 марта в России из-за роста акцизов подорожают разные виды табака и сигарет. В то время как у потребителей, выбирающих традиционные сигареты, расходы могут вырасти примерно на 4–5%, то у вейперов легальные жидкости подорожают сразу на 11%, объясняют в Discovery Research Group. Также для сигарет и папирос устанавливается минимальная цена за пачку. С 1 января 2023 года она вырастет со 112 рублей до 117 рублей (+4,5%).

В конце 2022 года Discovery Research Group провело исследование рынка электронных сигарет. По его следам аналитик Юлия Фомичева отмечает, что в данный момент значительную долю рынка занимает сегмент одноразовых электронных сигарет. Его часть в общем стоимостном объеме составляет более 80%. Согласно исследованию Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, рынок электронных сигарет на 80% находится в серой зоне, то есть с этой доли не платятся акцизы.

В настоящее время производители электронных сигарет опасаются, что резкое повышение налогов может практически полностью перевести рынок в нелегальную зону. Однако, по прогнозу Discovery Research Group, произойдет это не за счет появления продукции со сниженным качеством, а за счет ухода от налогового контроля и последующей уплаты акцизов и иных сборов в пользу государства.

Пачка Пандоры Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Евгений Федотов объяснил «Известиям», что повышение цены на 1,5% вряд ли серьезно повлияет на потребителя и контрафактный рынок сигарет. А вот на жидкости для вейпа акциз увеличится уже на 11%. Это выше как уровня инфляции, так и розничных цен в сопредельных государствах таможенного союза — Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. С пачкой сигарет принято сравнивать флаконы на 10 мл жидкости. Такие флаконы после повышения стоимости будут стоить на полке магазина больше 400 рублей. В таком случае вейпинг для потребителя станет в три раза дороже, чем сигареты, отмечает Евгений Федотов.

Рост акцизов может несколько увеличить долю контрафактной продукции, опасаются специалисты. Такого же мнения придерживаются некоторые эксперты кабмина.

— Оптимальнее было бы выстроить взвешенную систему, которая сможет контролировать как оборот продуктов для вейпинга, так и сбор налогов, — полагает Евгений Федотов. — Например, большая часть законов в России до сих пор распространяется только на табачную продукцию, а вейпинг не трогает. Допустим, правоохранительные органы заведут дело о подделке товаров. В случае вейпинга привлечь нарушителя к ответственности гораздо сложнее, чем в случае подпольного производства табака. К тому же в соседних странах ЕАЭС налоги на вейп в среднем в три раза ниже, чем в России — понятно, почему оттуда к нам перетекает огромное количество нелегального товара.

О необходимости перехода в легальное поле говорит и председатель Никотинового альянса Андрей Лоскутов.

— Государство в этом году делает еще один значимый шаг, способный сказаться на собираемости налогов, и далее сыграть на опережение — Минфином России подготовлен законопроект по госрегулированию производства и оборота табачной и никотисодержащей продукции и даже сырья для их производства, — отметил Лоскутов. — Это заявка на разработку новой конструкции госрегулирования, где включаются инструменты контроля и надзора и достигается прозрачность всех участников рынка.

Пачка Пандоры Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Вместе с тем директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров предупреждает, что «избыточное сверхрегулирование может привести к росту нелегальщины».

— Существующую ставку акциза рынок воспринимает психологически противоречиво, потому что еще в 2016 году у ВОЗ была установка, что акцизы на жидкость должны быть ниже акцизов на сигареты, для того чтобы курильщики на них переходили, — напоминает эксперт. — Сейчас официальные акцизы на жидкость равны табачным, а будут даже выше. Поэтому есть риски, что такая ситуация может стимулировать кустарщину и контрафакт. Маркировка тут тоже несильно поможет — сейчас активны «частные» барыги и онлайн-торговля (ее контролировать пока не могут нигде в мире).

По мнению эксперта, нормальным вариантом для рынка была бы концепция законопроекта, при которой останется акциз на устройства плюс акциз на жидкости в них, но налог будет снижен минимум в пять раз. Боле того, собеседник полагает, что открытые курительные системы следует производить в России и контролировать их выпуск. А для этого продукцию нужно максимально выводить из тени, заключил Владимиров.