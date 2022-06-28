Огоньку нашлось: почему взрываются электронные сигареты

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва электронной сигареты, в результате которого серьезно пострадал 13-летний подросток. Происшествие случилось вечером 26 июня в Химках. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. По данным «Известий», у школьника диагностировали осколочные раны губ, носа, правой кисти и грудной клетки. Причиной ЧП мог стать некачественный аккумулятор в устройстве, говорят эксперты. Они уверены, что снизить число таких трагедий можно, если ужесточить технические регламенты на никотинсодержащую продукцию. Какую опасность таят в себе вейпы и «электронки» — в материале «Известий».

Опасное развлечение

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после получения подростком травм из-за взрыва электронной сигареты. Производство открыли по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщили в ведомстве 27 июня. Региональная прокуратура взяла ход расследования дела под свой контроль.

26 июня вечером 13-летний школьник из химкинского микрорайона Сходня решил покурить электронную сигарету, но устройство взорвалось у него в руках. В результате, по информации «Известий», мальчик получил множественные осколочные раны губ, носа, правой кисти и грудной клетки. Из-за тяжелых травм подростка госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы.

Как рассказала «Известиям» мать пострадавшего, Анастасия, электронное устройство подкинули в почтовый ящик.

Огоньку нашлось Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Кто-то подкинул эту сигарету в почтовый ящик моей свекрови. Он ее забрал, она, видимо, грелась на солнце. Пошел к нам домой, на полпути решил открыть крышку. Он открыл ее, и она сразу же взорвалась, — пояснила женщина.

По словам матери, в результате у подростка сильно пострадали два пальца на правой руке, выбито несколько зубов.

Взрыв подобного устройства мог произойти только по одной причине — некачественный аккумулятор , рассказал «Известиям» директор Центра компетенций «Новые мобильные источники энергии» ИПХФ РАН Юрий Добровольский.

— Литиевые аккумуляторы, а именно такие чаще всего используются в электронных сигаретах, могут воспламеняться, если их нагреть. Если устройство дешевое, на нем, скорее всего, будет стоять аккумулятор без защиты от возгорания. В редких случаях это может сразу привести к разрыву всего корпуса. Более того, в «электронках» и вейпах используется глицерин: он тоже может загораться от нагревания , — отметил эксперт.

В устройствах для нагревания табака нет органики, которая может гореть. Но и они могут самовоспламениться, если в таких приборах используется некачественный аккумулятор, добавил Юрий Добровольский.

Огоньку нашлось1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Модный приговор

Рынок никотинсодержащих изделий, в отличие от табачного, недостаточно урегулирован в России, считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков. По его словам, если в отношении обычных сигарет уже давно действуют жесткие правила, включающие в том числе маркировку продукции, требования к составу, то электронные сигареты и вейпы регламентируются лишь отчасти.

— У нас нет технического регламента на никотинсодержащую продукцию. Есть ГОСТ, но требования в нем слишком слабые. В целом, если жидкости, содержащиеся в таких изделиях, еще хоть как-то периодически проверяются, то к самим устройствам должных требований не выдвигается. Безусловно, нужно как можно скорее разработать национальный технический регламент, утвердить требования, потом проводить проверки. Сделать это тем более необходимо, поскольку присутствует непосредственная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, — отметил эксперт.

Подростковое увлечение различными вейпами и электронными сигаретами действительно становится серьезной проблемой, отметила в беседе с «Известиями» семейный психолог Ольга Латынцева.

— «Парение» или курение модно именно среди несовершеннолетних. Дети приобщаются к этому через блогеров, рекламу, друзей. Так происходит с любой модной тенденцией, но эта опасна тем, что подростки быстрее подсаживаются на никотин. Неокрепшая психика не способна критически оценить вред от подобных устройств, — подчеркнула эксперт.

Огоньку нашлось12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Необходимо вводить жесткие требования по продаже и производству никотинсодержащих изделий, подчеркнул Виктор Зыков. Причем контроль должен касаться не только жидкостей, но и безопасности самих устройств. Эти меры актуальны прямо сейчас, поскольку окружение, лидеры мнений и реклама продолжают твердить подросткам, что «электронки» и вейпы безвредны, добавила Ольга Латынцева.