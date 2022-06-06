Подушка безопасности: как обеспечить инфраструктурную базу для развития Северного Кавказа

Долги Северного Кавказа на оптовом рынке электроэнергии долгое время оставались одной из системных проблем отрасли. Как решаются эти и другие вопросы развития макрорегиона в контексте экономических планов, представленных правительством РФ, — в материале «Известий».

Проблема с долгами

По данным НП «Совет рынка», показатель расчетов за электроэнергию в рознице в СКФО в прошлом году составил около 67% (средний по России — 91%). Самая сложная категория неплательщиков — ЖКХ, управляющие компании и ТСЖ. Здесь уровень оплаты на Северном Кавказе составляет лишь 23%.

«Проблема неплатежей системная и связана с общим администрированием бюджетов, с выделением средств на оплату энергии, тарификацией ресурсоснабжающих организаций», — говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Получается замкнутый круг: потребители недоплачивают сетевым компаниям, которые на Северном Кавказе являются также гарантирующими поставщиками, те не могут вовремя рассчитаться с производителями энергии.

В итоге возникают риски для устойчивой работы всей отрасли. Генераторы могут взыскивать с сетевых компаний и гарантирующих поставщиков средства через суд, что грозит безакцептным списанием денег со счетов. В этом случае вполне реальна блокировка деятельности энергокомпаний со всеми вытекающими последствиями для регионов — невозможность производственной деятельности, закупки оборудования, проведения ремонтов, наконец, выплаты зарплат сотрудникам.

Всё же удалось найти компромисс, который устроил все стороны. К решению вопроса также подключился вице-премьер Александр Новак, на совещании у которого было закреплено достигнутое решение . В апреле «Россети» и генераторы сообщили, что задолженность за 2021 год полностью урегулирована. Судя по информации, опубликованной ранее НП «Совет рынка», компании «Россети Северный Кавказ» и «Чеченэнерго» погасили долги с дисконтом (17% и 10% соответственно). Генераторы смогли получить оплату деньгами или векселями на выбор. В последнем случае дисконт для получателей платежей будет нивелирован на 100% благодаря начислению банками процентов на внесенные «Россетями» средства.

Также стороны договорились о механизме расчетов на будущее. Планируется ежегодное сокращение размера дисконта при исполнении утвержденных правительством РФ региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. Федеральный центр выделил на них 7,5 млрд рублей. В число пилотных регионов вошли три республики — Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия.

«Развитие энергетики крайне важно для социально-экономического роста макрорегиона. В текущих реалиях грамотные шаги «Россетей» по сокращению долговой нагрузки правильны с точки зрения того, чтобы обстановка в СКФО оставалась спокойной и мирной. Долги оплачены, работа продолжается, территория развивается», — отметил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Инфраструктурные инвестиции

«Около года назад в «Россетях» — компании, управляющей большей частью электросетевого хозяйства страны, — сменился менеджмент. Для новой команды остро встал вопрос Северного Кавказа: в первую очередь необходимо было урегулировать отношения с поставщиками энергии на оптовом рынке, перед которыми ранее были накоплены долги из-за неплатежей потребителей в рознице», — поясняет Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Эта команда и взяла в свои руки работы по улучшению ситуации. Более того, компания занялась и «расшивкой» других проблем.

Правительством РФ одобрены дорожные карты по выходу регионов СКФО на траекторию устойчивого роста. Подготовленные Минэкономразвития и субъектами РФ модели включают в себя 35 прорывных проектов с общими инвестициями в 1,7 трлн рублей. Главные направления — туризм, сельское хозяйство, строительство. Планируется создание 80 тыс. рабочих мест.

«Несмотря на новые вызовы, утвержденные прорывные проекты будут реализованы. Это позволит обеспечить ускоренный экономический рост, раскрыть потенциал каждого из субъектов Северного Кавказа, а также добиться ощутимых результатов в повышении качества жизни людей в регионе», — отметил вице-премьер Александр Новак, который курирует макрорегион. Он добавил, что прорабатываются механизмы, направленные на расширение перечня действующих инструментов поддержки финансово-кредитных организаций и институтов развития, в том числе института развития СКФО — АО «КАВКАЗ.РФ». Эти меры будут способствовать реализации заявленных инвестпроектов в установленные сроки.

« Развитие Северного Кавказа — один из безусловных приоритетов. Мы видим, какое внимание уделяет правительство РФ экономической повестке, социальной сфере. Новые объекты требуют доступной и эффективной энергетической инфраструктуры. Только за 2021 год группа «Россети» направила на развитие электросетей Северного Кавказа более 6,7 млрд рублей. Компания завершила несколько крупных проектов, которые решают системные задачи, позволяют обеспечить мощностью новых потребителей. Но на повестке дня стоят и другие вопросы — комплексные программы повышения надежности, улучшение платежной дисциплины», — подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин.

В последнее время «Россети» завершили сразу несколько важных для макрорегиона проектов. Это, например, подключение к сетям самой мощной действующей ветроэлектростанции России — Кочубеевской ВЭС (210 МВт), а также строительство стратегически важного 250-километрового энерготранзита Невинномысск–Алания, который покрыл дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах.

Андрей Рюмин отметил, что это самый масштабный проект в новейшей истории сетевого комплекса Северного Кавказа. Объем финансирования работ составил 15,8 млрд рублей. Такие вложения оправданы, поскольку речь идет о системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии сразу четырех регионов страны с населением около 6 млн человек.

Как сообщили в пресс-службе «Россетей», вырос объем инвестиций компании в распределительном комплексе на Северном Кавказе (на 73% в 2021 году — до 4,4 млрд рублей), что позволило обновить несколько региональных центров питания. Так, завершена реконструкция подстанции 35 кВ «Аэропорт», расположенной вблизи Ставрополя. В рамках проекта фактически создан новый энергоцентр более высокого класса напряжения — 110 кВ. Запущены программы снижения потерь в сетях, предусматривающие модернизацию инфраструктуры и развитие «умного» учета энергии.

Одновременно за последний год «Россети» увеличили объем работ по техприсоединению к сетям (выполнено более 18,6 тыс. договоров — в 2,7 раза больше, чем в 2020-м), в том числе по направлениям прорывных проектов, одобренных правительством РФ. Например, обеспечены электроэнергией сельхозпредприятия в Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Дагестане, — добавили в компании.

Идет работа и в Карачаево-Черкессии, где сейчас много внимания уделяют развитию туриндустрии. «Для нас очень важно, чтобы работа по улучшению инфраструктуры и инженерных сетей туристических объектов шла синхронно с компаниями, отвечающими за электро-, газо- и теплоснабжение курортов. С компанией «Россети» эта работа выстроена достаточно эффективно. Только в прошлом году подключили к сетям около 200 новых объектов в Архызе, в том числе гостиницы и базы отдыха. Также в результате проведенных технических работ в два раза повышена надежность энергоснабжения курорта Домбай», — прокомментировал и.о. министра промышленности, энергетики и транспорта республики Рустам Эркенов.

Общий процесс

Однако остаются и острые вопросы. Во-первых, консолидация сетей, включая бесхозяйные, — это задача, о которой говорил президент РФ. Например, в Дагестане почти 50% сетей с уровнем напряжения 10, 6 и 4 кВ, на которых и происходит большая часть отключений, — это бесхозяйные сети. Только за 2021 год выявлено более 5,1 тыс. объектов электросетевого хозяйства с признаками бесхозяйных, по 2,1 тыс. из них уже признано право собственности «Россети Северный Кавказ», по 198 — администрациями местного самоуправления.

Кроме того, есть множество мелких сетевых компаний. Далеко не все они способны поддерживать инфраструктуру в работоспособном состоянии, не говоря уже о развитии. По словам Сергея Пикина, консолидация позволяет достичь нескольких целей — появляются единые стандарты и форматы работы, протоколы, техническая политика.

Во-вторых, необходим комплексный подход к решению вопроса надежности электроснабжения потребителей. Ни для кого не секрет, что в энергетике Северного Кавказа есть проблема износа фондов . «Состояние распределительных сетей связано с недостатком тарифных источников для покрытия затрат на поддержание сетевого комплекса в удовлетворительном состоянии, отключением от средств энергокомпаний на обязательное льготное присоединение и накопленными взносами распределительных сетей», — заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на декабрьском совещании о прохождении отопительного периода, которое провел президент РФ.

Министр пояснил, что несбалансированные тарифные решения и низкая платежная дисциплина не позволяют направить инвестиции на распределительный сетевой комплекс, причем не только на модернизацию или новое строительство, но даже на элементарный ремонт. «Выводом из этой ситуации, помимо решений по сбалансированию тарифных решений, является реализация точечных программ повышения надежности», — сказал Николай Шульгинов.

Такие программы разработаны «Россетями» по Дагестану, Ингушетии, Чеченской Республике и уже согласованы в Минэнерго России. Однако открытым остается вопрос финансирования и поиска нетарифных источников. Только по этим регионам требуется более 16,8 млрд рублей первоочередных инвестиций, что почти в четыре раза больше всей годовой инвестпрограммы «Россети Северный Кавказ».

Кроме того, есть вопросы на региональном уровне. Наталья Зубаревич, профессор географического факультета МГУ, эксперт в области социально-экономического развития регионов и городов России, считает, что хорошо бы побороться с незаконными присоединениями к сетям для пользования энергией, в том числе для майнинга. На Северном Кавказе только за последние три года «черные» майнеры, по данным «Россетей», потребили электроэнергии более чем на 410 млн рублей (выявлено 93 случая). Здесь дело не только в деньгах — хищения электричества становятся причиной превышения максимально допустимой нагрузки. Как минимум это низкое напряжение в сети, как максимум — причина аварий.