Нервный ток: лишат ли россиян льготных тарифов на электроэнергию

Новое постановление правительства РФ расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главам регионов пресекать злоупотребления и махинации с льготными тарифами. Дело в том, что в жилых кварталах активно идет майнинг криптовалют, на который необходимы большие объемы электричества. «Известия» разбирались, как нововведения могут сказаться на обычных россиянах.

Парадокс дешевых тарифов

По данным источников в электроэнергетических компаниях, в Центральной России за этот год было зафиксировано всего лишь несколько десятков случаев незаконного майнинга. При этом только в Иркутской области, где электроэнергия самая дешевая в стране, были отмечены сотни инцидентов, связанных с повышенной нагрузкой на сети и злоупотреблениями льготными тарифами.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэнерго, новое постановление правительства дает региональным властям право самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления. Это позволит оперативно реагировать на злоупотребления с использованием льготных тарифов. В министерстве, как и в ФАС, поспешили заверить, что к росту тарифов для населения все эти изменения никак не приведут. Как разъяснили в Российском энергетическом агентстве при Минэнерго РФ, «регулятор вправе самостоятельно распределять дополнительные доходы от повышения тарифа для отдельной группы потребителей и уменьшить тарифы для населения, потребляющего до 150 квт/ч в месяц».

В настоящее время россияне платят за расход электроэнергии по тарифам, а не по рыночным ценам. Разница между рыночными ценами и тарифами для населения распределяется на коммерческих потребителей. Это так называемое перекрестное субсидирование.

Нервный ток Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Сейчас бизнес субсидирует абсолютно весь объем, потребляемый населением, — объясняют специалисты компании «РусГрупп». — Если ввести социальную норму, то по идее субсидируемый объем должен уменьшиться. Это должно снизить нагрузку на бизнес — отсечь нехарактерное повышенное потребление населением и приравненным к нему категориями потребителей.

Теперь регионы будут вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения. На местном уровне также устанавливается минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Правда, как рассказали «Известиям» в ведомствах, методика расчета пока не ясна.

Как говорят в ассоциации «НП Совет рынка», конкретные критерии и параметры дифференциации предстоит установить Федеральной антимонопольной службе. Однако если дифференциация тарифов для населения будет реализована путем использования экономически обоснованных тарифов, это крайне благоприятно скажется на решении проблемы перекрестного субсидирования.

Дело в том, что объем перекрестного субсидирования на розничных рынках в последние годы достиг своей предельной величины: 237 млрд рублей в 2019–2020 годах и 241 млрд рублей в 2021 году. Это обуславливает необходимость опережающего роста тарифов для населения относительно экономически обоснованных. Поэтому введение дифференциации позволит сохранить возможность использования сниженных темпов уровня роста тарифов для бытового потребления, считают в ассоциации.

Член Общественной палаты России от Забайкальского края Анатолий Старостин отмечает, что разрабатываемая методика должна быть максимально объективной. Обоснованный объем фиксированной социальной нормы должен быть определен на региональном уровне с учетом местных особенностей. В основу должно быть положено фактическое потребление электроэнергии домохозяйствами. Необходимо оценить их «энерговооруженность», проанализировать именно энергопотребления для бытовых нужд.

Учесть интересы всех сторон

Как считает член Экспертного совета по электроэнергетике при ФАС России Руслан Амиров, постановление учитывает интересы всех участников процесса. По его словам, механизм в первую очередь защищает население, добросовестно использующее электроэнергию для бытовых нужд. В то же время появляется возможность снизить издержки бизнеса при перекрестном субсидировании. «Правительство не допустит рост тарифов. Вместе с тем защищены теперь и интересы энергетических компаний, так как использование льготных тарифов майнинговыми компаниями увеличивают нагрузку на электросети и оборудование», — подчеркнул Амиров.

— Нововведение приведет не только к тому, что майнинг по льготным тарифам станет нецелесообразным, но и к росту запроса на эффективность для снижения потерь в электросетях, — утверждает эксперт ТИАР-Центра Вячеслав Нечаев. — Помимо этого, такая мера может обеспечить взрывной рост строительства независимых мощностей по энергогенерации на базе возобновляемых источников энергии для снижения цены электроэнергии.

Председатель подкомитета по малой генерации «Деловой России», президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов предлагает не спешить с выводами.

Нервный ток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы не видим полную картину, методику определения объемов потребления электроэнергии, при которых будет вводиться повышение цен и тарифов, — указывает эксперт. — Более того, интересует и коммерческий аспект применения «повышенного тарифа» — ведь затратная часть гарантирующих поставщиков, судя по всему, остается неизменной — а значит, возрастает их прибыль.

Загорнов напоминает, что в законодательстве уже есть множество определенных регулируемых параметров и методик расчета. Так, например, подключение индивидуального жилого дома ограничено 15 кВт мощности . Для обеспечения этого условия сетевые компании при технологическом присоединении устанавливают ограничивающие коммутационные аппараты, соответственно, больше этого уровня потребить просто не получится.

Главное — в борьбе с расхищением и нецелевым использованием не навредить обычному гражданину, регулярно оплачивающему свои счета. Видимо нужно начинать с определения самих понятий «нецелевого использования» энергии, указывают эксперты рынка. «Является ли майнинг криптовалют нецелевым использованием? Или майнинг является нецелевым потреблением только в домашних условиях?» — задается вопросами Загорнов.

Гордиев узел перекрестного субсидирования

Управляющий партнер Агентства энергетического анализа Алексей Преснов напоминает, что это далеко не первая попытка решить проблему перекрестного субсидирования.

— Предыдущие попытки установления социальной нормы потребления по субсидируемым тарифам по всем регионам провалились, — говорит Алексей Преснов. — Ситуация в разных регионах очень отличается. В некоторых, как в Москве, тарифы населения уже близки к обоснованным, а в некоторых объем перекрестного субсидирования относительно всего потребления в регионе велик. Поэтому с этой точки зрения логично, что это решение вопроса передано регионам. Но право — не обязанность, поэтому велика вероятность, что в бедных регионах руководители не будут пользоваться этой опцией, а если будут, то формально, увеличивая объемы «перекрестки» до максимума.

Нервный ток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Нужно понимать, отмечает эксперт, что бесплатного сыра не бывает, и перекрестное субсидирование в конечном счете всё равно оплачивает население через удорожание прочих товаров и услуг. «Перекрестка» есть во многих странах, но там обычно население платит больше, чем бизнес, особенно крупный. Это совпадает со структурой затрат энергетиков, то есть находится в гармонии с реалиями рыночной экономики. Бедные потребители субсидируются, но не за счет других потребителей, а за счет казны и при этом адресно, подчеркивают эксперты.

— Так должно быть и у нас, — считает Алексей Преснов. — В конце концов электричество у нашего населения далеко не самая большая статья расходов. И увеличение стоимости электроэнергии в 1,5–2 раза россиян не разорит. Но зато очень сильно оздоровит энергорынок, создаст предпосылки для широкого внедрения новых технологий, ВИЭ, энергосбережения — всего того, в чем мы сегодня существенно отстаем.

Однако отдельные участники энергетического рынка относятся с новациям скептически. По мнению инсайдера, пожелавшего сохранить анонимность, бороться с майнингом путем введения тотальных ограничений на льготную электроэнергию — это «всё равно что выжигать поле пшеницы, чтобы бороться с крапивой».