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Эксперты назвали основные статьи расходов россиян

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Большая часть дохода россиян уходит на продукты питания, услуги ЖКХ и кредиты. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» и финтех-компании «Деньги Вперед», которое имеется в распоряжении «РИА Новости».

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Исследование проводилось методом интернет-опроса, в нем приняли участие 7648 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

«На оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства тратят большую часть семейного дохода 45% опрошенных, а на кредиты — 30% респондентов. Затраты на продукты питания (70%) стали лидирующей статьей для россиян», — говорится в материале.

Также в десятку наиболее крупных расходных статей вошли одежда и обувь (19% респондентов), расходы на интернет и телефон (15%), обслуживание автомобиля, транспортные расходы и покупки для дома (бытовая техника, мебель — по 14%).

«13% опрошенных тратят на здоровье и медицину, а 10% — на образование детей (в том числе обязательные платежи в школу). Путешествия и отпуск — это самая крупная ежемесячная трата для 8% россиян», — отмечается в сообщении.

По данным исследователей, структура трат различается в зависимости от пола и возраста.

«Так, молодые люди тратят много средств на развлечения или образование, тогда как основные материальные потребности опрошенных старшего возраста скорее бытовые. Кроме того, молодые респонденты до 24 лет заметно чаще тратят на аренду жилья (18% против 8% в среднем по стране)», — указывается в материале.

Кроме того, траты отличаются в зависимости от региона проживания.

«В Москве чаще среднего показателя по стране тратят на развлечения (12%) и путешествия (16%) против 7% и 8%, соответственно. При этом для жителей столицы ЖКХ, наоборот, обходится меньше (45% по стране против 40%)», — добавляют авторы исследования.

В Санкт-Петербурге больше всего тратят на продукты питания (74% против 70% по стране), в Казани — на платежи по кредитам (42% против 30%), в Самаре наиболее затратной статьей стали здоровье и медицина (33% против 13%).

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что около 70% россиян признались, что им не хватает зарплаты для комфортной жизни. В частности, 39% участников опроса сервисов «Авито» и GigAnt отметили, что хотели бы получать прибавку в размере 25 тыс. рублей. Еще 33% респондентов отметили, что хотели бы получать прибавку в 15–25 тыс. рублей, а 25% остались довольны бы размером прибавки от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

До этого, 1 сентября, сообщалось, что россияне оценили расходы на образование детей почти в 1,8 млн рублей. Согласно данным компании «Сбербанк страхование жизни», самые высокие оценки у москвичей — 2,1 млн рублей, петербуржцев — 1,9 млн рублей, жителей Воронежа и Рязани — по 1,8 млн рублей. Но даже у самых экономных в этом смысле жителей Барнаула оценка выше миллиона рублей — 1,3 млн.

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