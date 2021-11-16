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Россияне назвали желаемый размер прибавки к зарплате

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Около 70% россиян признались, что им не хватает зарплаты для комфортной жизни. В частности, 39% респондентов отметили, что хотели бы получать прибавку в размере 25 тыс. рублей. Об этом 16 ноября стало известно из опроса сервисов «Авито» и GigAnt.

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Еще 33% опрошенных отметили, что хотели бы получать прибавку в 15–25 тыс. рублей, а 25% остались довольны бы размером прибавки от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Большая часть опрошенных (55%) рассказала, что за последний год не получали повышения зарплаты. Еще 37% респондентов отметили, что получили незначительную прибавку, которая составила менее 10% от ежемесячного доклада, добавляет сайт «Газета.RU».

Чтобы решить финансовые проблемы, россияне сокращают расходы (53%) и находят подработку (37%). Так, 23% опрошенных рассказали, что подрабатывают в сфере диджитал-услуг, еще 16% нашли подработку в сфере красоты, а другие 15% — в сфере образовательных услуг.

У мужчин самой популярной подработкой оказалась работа в такси (23%) и на складах (18%), а у женщин — в сфере красоты (26%) и розничной торговли (19%).

Ранее, 3 ноября, были опубликованы результаты исследования сервиса «Работа.ру», согласно которому 72% опрошенных россиян предпочитают работу в дистанционном формате.

К плюсам дистанционной работы опрошенные отнесли экономию времени на дорогу, а также денег на транспорт и еду, возможность распоряжаться своим временем и проводить больше часов с близкими.

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