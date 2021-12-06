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Мантуров рассказал о переводе части электрогенерации на водород

Мантуров: водородные турбины для электрогенерации создадут в РФ через 5-6 лет
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Через 5–6 лет в России создадут водородные турбины для перевода части электрогенерации на водород. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

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По его словам, в итоге часть электрогенерации будет переведена на самое экологически чистое топливо.

«Знаю, что у Италии есть амбициозные планы по развитию и практическому применению водородных технологий», — отметил он.

В ходе мероприятия Мантуров пригласил компании из Италии принять участие в работе с российскими экопроектами. Он напомнил, что в России созданы прототипы автобусов, работающих на водороде. РФ планирует начать серийное производство общественного транспорта на водороде уже в 2023 году.

30 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и «Газпрому» проработать возможность экспорта водорода в Европу в виде метано-водородной смеси через действующие трубы. Доклад нужно подготовить до 1 июня 2022 года.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на разработку российских технологий в сфере водородной энергетики будет направлено 9 млрд рублей до 2024 года. В частности, выделенные средства направят на создание полигонов по внедрению технологий водородной энергетики в Арктике.

В августе правительство России утвердило концепцию развития водородной энергетики. На первом этапе, который продлится до 2024 года, примут ряд мер применения водородных энергоносителей на российском рынке, а также реализуют проекты по экспорту топлива за рубеж.

Также запланировано налаживание серийного использования технологий и создание крупных производств. Весь комплекс мероприятий будет завершен к 2050 году.

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