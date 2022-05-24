В топ и дело: потенциал Москвы, ХМАО и Питера признан самым высоким

Москва, ХМАО и Санкт-Петербург возглавили рейтинг экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. Также в первую десятку сильнейших субъектов вошли Московская область, ЯНАО, Татарстан, Иркутская, Свердловская, Кемеровская области, Красноярский край, Тюменская область и Пермский край. Такое исследование подготовил ФоРГО на основе данных ФНС и Росстата. Авторы делают вывод, что санкции не повлияли на экономические показатели регионов. Эксперты это мнение разделяют , отмечая, что у российского бизнеса, наоборот, появились возможности для развития.

Самые потенциальные

Москва, ХМАО и Санкт-Петербург возглавили рейтинг экономического потенциала регионов по итогам первого квартала этого года . Также в первую десятку сильнейших вошли Московская область, ЯНАО, Татарстан и Иркутская (заняли на двоих 6-е место), Свердловская и Кемеровская области (7-е место), Красноярский край, Тюменская область и Пермский край. Исследование «Индекс экономического потенциала регионов РФ» подготовил ФоРГО на основе данных налоговой и Росстата. Документ имеется в распоряжении «Известий». Всего в исследование вошло 44 субъекта, которые делят между собой 35 мест .

Во второй десятке рейтинга оказались Коми, Самарская область, Башкирия, Якутия, Нижегородская область, Краснодарский край и Новосибирская область (16-е место), Челябинская, Томская области, Белгородская и Вологодская области (19-е место), Калининградская область и Приморский край (20-е место).

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В третью десятку вошли Сахалинская, Оренбургская области, Калужская область и Хабаровский край (23-е место), Мурманская, Воронежская, Ярославская, Ленинградская область и Удмуртия (27-е место), Архангельская область, Тульская и Волгоградская области (29-е место), Омская область.

Замыкают исследование НАО, Владимирская область, Астраханская область, Курская область и Карелия (34-е место), Камчатский край.

Как отметил в разговоре с «Известиями» глава ФоРГО Константин Костин, специфика сводного рейтинга экономического потенциала заключается в том, что, как правило, позиции регионов внутри смежных кварталов относительно стабильны .

— Это закономерно, поскольку критерии, на основании которых рассчитывается экономический потенциал (уплаченный НДС как индикатор реального сектора экономики; среднемесячная зарплата как индикатор социальной устойчивости; прибыль предприятий и организаций как показатель платежеспособного спроса), в своей динамике не должны демонстрировать резких скачков. В то же время изменение позиции более чем на три ступени в ту или иную сторону говорит о значимых изменениях , — пояснил эксперт.

По его словам, состав первой пятерки лидеров остался прежним: входящие в нее регионы лишь поменялись позициями. Кроме столицы, сохранившей уверенное лидерство.

— Москва занимает первое место по обоим критериям характеристик реального сектора экономики, и только по среднемесячной зарплате (третья позиция) уступает ЯНАО и Чукотскому АО , не вошедшему в топ-35 из-за двух других критериев, — обратил внимание Константин Костин.

Значимые положительные изменения в ФоРГО выделили у семи регионов . Татарстан поднялся с 10-го на 6-е место за счет перечислений в федеральный бюджет НДС. Кемеровская область — с 16-го на 7-е место благодаря фактору общей прибыльности предприятий и организаций. Коми — с 19-го на 11-е, а Вологодская область — с 28-го на 19-е за счет уровня среднемесячных зарплат и прибыли реального сектора. Якутия — с 25-го на 14-е и НАО с 43-го на 31-е — благодаря уровню среднемесячной зарплаты. Архангельская область — с 36-го на 28-е за счет повышения среднего уровня оплаты труда. Волгоградская область — с 35-го на 29-е из-за показателей реального сектора экономики, НДС и прибыльности.

— В целом по стране за первые три месяца текущего года начислено налога на добавленную стоимость на 23% больше, чем за соответствующий период прошлого года (1,872 трлн рублей против 1,519 трлн рублей) С учетом возросших темпов инфляции это, тем не менее, говорит о том, что фактический объем реального сектора экономики остался примерно на прежнем уровне, — пояснил Константин Костин.

Устояли под санкциями

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев с результатами исследования согласен.

— Вывод правильный. Россия продолжает активно торговать углеводородами. Могут сокращаться объемы, но рост цен это компенсирует . Более того, возникают новые возможности и рынки. Та же Индия теперь закупает российскую нефть. То есть шестой пакет санкций мог ударить по нефтедобывающим регионам, но он не был принят, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, поэтому такие регионы как ХМАО санкции не задели.

— С остальными местами тоже можно согласиться. Во многих регионах, например в Москве, есть большой собственный внутренний рынок. Там продолжает активно развиваться сфера услуг, а покупательная способность населения по-прежнему высокая , что способствует развитию малого и среднего предпринимательства, — подчеркнул эксперт.

Политтехнолог Александр Твердов считает, что экономические показатели регионов целиком и полностью зависят от общей устойчивости российской экономики, которая выдержала санкционный удар.

— Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Есть фактор инфляции, но в целом он не такой сильный, как предполагалось ранее . Мы видим, что российский бизнес стабильно работает, а сейчас у него есть все шансы занять освободившиеся ниши ушедших иностранных производителей, — отметил эксперт.